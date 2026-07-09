Ο Έρικσεν επιστρέφει στη δράση μετά τη δεύτερη καρδιακή προσβολή

Σε τροχιά επιστροφής στα γήπεδα βρίσκεται ο Κρίστιαν Έρικσεν, καθώς ξεπερνά με επιτυχία την περιπέτεια της υγείας του που σημειώθηκε στις αρχές Ιουνίου.

Λίγες εβδομάδες μετά τη δεύτερη καρδιακή προσβολή που υπέστη κατά τη διάρκεια φιλικής αναμέτρησης της εθνικής Δανίας, τα νέα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για το μέλλον του.

Η εικόνα της κατάρρευσής του στο χορτάρι είχε προκαλέσει παγκόσμια παγωμάρα, όμως πλέον η ανάρρωσή του προχωρά εξαιρετικά. Όπως προκύπτει από διεθνή μέσα, ο έμπειρος μέσος θα συνεχίσει την επαγγελματική του διαδρομή στη Γερμανία, φορώντας τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας.

Update zu Christian Eriksen



Christian Eriksen wird in Kürze mit einem individuellen Rehaprogramm beginnen. Nach einem Gespräch mit VfL-Geschäftsführer Dieter Hecking wurde entschieden, dass der 34-Jährige dies in seiner Heimat Dänemark absolvieren wird.



Der VfL ist in… pic.twitter.com/Wrm6oqzT3G — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) July 9, 2026

Από την πλευρά του, ο γερμανικός σύλλογος επιβεβαίωσε ότι ο Δανός διεθνής θα λάβει μέρος στην καλοκαιρινή προετοιμασία, ακολουθώντας ένα προσεκτικό πρόγραμμα σταδιακής ενσωμάτωσης. Οι ιθύνοντες της ομάδας και ο παίκτης έχουν ήδη έρθει σε συμφωνία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί το τελικό στάδιο της αποθεραπείας του στην πατρίδα του. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ο ποδοσφαιριστής θα ταξιδέψει για να ενωθεί κανονικά με την υπόλοιπη αποστολή.

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