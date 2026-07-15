Μουντιάλ 2026: Αυτή είναι η μοναδική Αγγλίδα που θα στηρίξει την Αργεντινή στον μεγάλο ημιτελικό

Η Αγγλίδα που θα φορά τη φανέλα της Αργεντινής, σε ένα ιστορικό ματς

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Μουντιάλ 2026: Αυτή είναι η μοναδική Αγγλίδα που θα στηρίξει την Αργεντινή στον μεγάλο ημιτελικό
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά την πρόκριση της Ισπανίας επί της Γαλλίας στον μεγάλο τελικό του εφετινού Μουντιάλ, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον ημιτελικό της Αγγλίας και της Αργεντινής, που «ξυπνά» μνήμες από το παρελθόν και τις σπουδαίες «μονομαχίες» των δύο εθνικών ομάδων.

Η αντιπαλότητα των δύο κρατών ξεπερνά το αθλητικό πλαίσιο, αφού κορυφώθηκε με τον αιματηρό πόλεμο στα νησιά Φόκλαντ, τα οποία η Αργεντινή αποκαλεί Μαλβίνας.

Το 1982, η Αργεντινή επιχείρησε να ανακτήσει τον έλεγχο των νησιών από το Ηνωμένο Βασίλειο, με τον πόλεμο που ακολούθησε, να έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο 649 Αργεντινών στρατιωτών, 255 μελών του βρετανικού στρατού και τριών κατοίκων των Νήσων.

Ωστόσο, ακόμη και σε αυτό το ντέρμπι θα υπάρχει μία Αγγλίδα που δεν θα υποστηρίξει την πατρίδα της αλλά την «αλμπισελέστε» του Λιονέλ Μέσι. Αυτή είναι η Κέλσι – Ρόουζ Μπάουερς, σύντροφος του κεντρικού αμυντικού της Τότεναμ, Μάρκος Σενέσι, που είναι στην αποστολή της Αργεντινής και αγωνίστηκε στο ματς με την Ιορδανία.

https://www.instagram.com/p/DaisGojiCAO/

«Θα στηρίξω τον σύντροφό μου»

Αρχικά, τόνισε ότι «είναι μία τρελή κατάσταση, δεν πίστευα ότι θα συνέβαινε αυτό· είναι απίστευτο που η Αγγλία παίζει με την Αργεντινή στον ημιτελικό, είχε πάρα πολύ καιρό να συμβεί κάτι τέτοιο. Για εμένα, αυτή η κατάσταση είναι πολύ ασυνήθιστη. Όπως γνωρίζετε, είμαι Αγγλίδα και το γεγονός ότι η Αγγλία έφτασε στα ημιτελικά, αποτελεί ένα σπουδαίο επίτευγμα και αισθάνομαι εξαιρετικά περήφανη για τη χώρα μου».

Από την άλλη, ο σύντροφός μου αγωνίζεται με την Αργεντινή. Ανεξάρτητα από το επάγγελμα ή την ασχολία του, είναι φυσικό να τον υποστηρίζεις. Για εμένα, το γεγονός να έρθω στο Μουντιάλ και να ταξιδέψω μαζί με την ομάδα ήταν μία καταπληκτική εμπειρία· έχω αγκαλιάσει την κουλτούρα της Αργεντινής και φοράω τη φανέλα της εθνικής, είναι κάτι που κάνω και δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι κακό σε αυτό.

Τώρα που η Αγγλία αντιμετωπίζει την Αργεντινή, έχει δημιουργηθεί μία μικρή διαμάχη για το τι θα κάνω. Θα πάω στο γήπεδο, θα απολαύσω τον αγώνα, θα δείξω σεβασμό και στις δύο ομάδες και θα υποστηρίξω τον σύντροφό μου. Αυτός είναι ο μόνος λόγος που θα είμαι εκεί: Για να απολαύσω το παιχνίδι», ανέφερε μεταξύ άλλων η σύντροφος του Σενέσι.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:00ΥΓΕΙΑ

Τεστ καρδιάς 10 δευτερολέπτων με ΑΙ εντοπίζει θανατηφόρα πάθηση, που συνήθως παραβλέπεται

09:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική αποστολή: Αμερικανός αστροναύτης και Ρώσοι κοσμοναύτες έφτασαν μαζί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - Βίντεο από την στιγμή της εκτόξευσης

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Σαλμονέλα στη Λαμία: 22 τα κρούσματα – Σύσταση για προσωρινή αποφυγή κατανάλωσης κοτόπουλου

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Kατέβηκαν στα 4.000 μέτρα στον Ατλαντικό και «σκόνταψαν» σε κάτι που δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί

09:45ΚΟΣΜΟΣ

«Σάλι» Σάλενμπεργκερ: Ο πιλότος-ήρωας του ποταμού Χάντσον διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ - «Το θάρρος μπορεί να ειναι μεταδοτικό»

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Μάρω Κοντού

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει εξιτήριο η Αφροδίτη Νέστορα: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο σπίτι της - Σήμερα η απολογία του τρίτου κατηγορούμενου

09:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα δεν περιμένει την ανάπτυξη, τη χτίζει μέσα από επιχειρήσεις που τολμούν»

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Σορός γυναίκας εντοπίστηκε να επιπλέει στον Ισθμό της Κορίνθου - Σε εξέλιξη οι έρευνες των Aρχών

09:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι σε ναυάγιο στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο - Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Από εργασίες περίφραξης ξέσπασε η φωτιά στα Βασιλικά - Συνελήφθη ένα άτομο

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η ιστορία Βρετανής που πέθανε στη Ρόδο – Μαζεύτηκαν 21.000 λίρες για να γυρίσει σπίτι, αλλά δεν πρόλαβε

09:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το Newsbomb στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού: Οι κρατούμενες τραγούδησαν για μια νέα αρχή

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Πραξικόπημα 1974: Η Κύπρος τιμά τη μνήμη των πεσόντων – Στις 8:20 ήχησαν σειρήνες σε όλες τις πόλεις

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Μητέρα έφερε στον κόσμο το 14ο παιδί της – Το συγκινητικό μήνυμα της κλινικής

08:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Αυτή είναι η μοναδική Αγγλίδα που θα στηρίξει την Αργεντινή στον μεγάλο ημιτελικό

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Καταπέλτης το εισαγγελικό βούλευμα για Μουρτζούκου: «Απολάμβανε τα θύματά της, έρμαια στα χέρια της, χωρίς ενοχή» - Προάγγελος της δράσης της η δολοφονία της αδελφής της

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Dua Lipa: Στηρίζει την «επανάσταση των φλαμίνγκο» στην Αλβανία - «Αποτελεί έμπνευση»

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι - «Δεν υπάρχει ταυτοποίηση προσώπων», λέει η υπεράσπιση

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ: Ο 3χρονος αδερφός του Λαμίν Γιαμάλ «λιώνει» καρδιές - Οι viral αντιδράσεις και οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:42ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Μάρω Κοντού

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Contender» επέστρεψε: Ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας επανεμφανίστηκε μετά από μήνες απουσίας

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Χειροπέδες σε 44χρονο που κατηγορείται ότι βίασε επανειλημμένα την πεθερά του - Τι είπε στον εισαγγελέα

07:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δικαστική απόφαση για τα Airbnb: Απαγορεύονται αν δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Θρήνος για το νεαρό ζευγάρι δικηγόρων που έχασε τη ζωή του από αναθυμιάσεις - Πώς μετατράπηκε το γκαράζ σε παγίδα θανάτου

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Μητέρα έφερε στον κόσμο το 14ο παιδί της – Το συγκινητικό μήνυμα της κλινικής

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Μεταφέρθηκε από τη Ζάκυνθο το F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση - Βίντεο

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Παραλίγο τραγωδία: Αεροπλάνο που εκτελούσε πτήση από Λούτον για Αθήνα απογειώθηκε στο τέλος του διαδρόμου – Το αδιανόητο λάθος των πιλότων

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός μέχρι τέλος του μήνα: Πότε δύο μοντέλα προβλέπουν ραγδαία πτώση θερμοκρασίας

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Σορός γυναίκας εντοπίστηκε να επιπλέει στον Ισθμό της Κορίνθου - Σε εξέλιξη οι έρευνες των Aρχών

07:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αγγλία – Αργεντινή: Στο κυνήγι της ιστορίας και της δόξας στο… last dance - Η ώρα και το κανάλι

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η ιστορία Βρετανής που πέθανε στη Ρόδο – Μαζεύτηκαν 21.000 λίρες για να γυρίσει σπίτι, αλλά δεν πρόλαβε

09:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το Newsbomb στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού: Οι κρατούμενες τραγούδησαν για μια νέα αρχή

11:48ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πρόγνωση με βάση 400 πιθανά σενάρια από 8 κέντρα

21:41ΕΛΛΑΔΑ

«Μέσα σε 10 λεπτά άρχισαν να ζαλίζονται, σα να μεθούσαν»: Από υποξία ο θάνατος του ζευγαριού στον Πειραιά; Πραγματογνώμονας εξηγεί στο Newsbomb

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Σχέδιο «εξαφάνισης» των Στενών του Ορμούζ: Η Μέση Ανατολή κατασκευάζει νέους αγωγούς και λιμάνια για να παρακάμψει τον έλεγχο του Ιράν

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Πότε καταβάλλεται στους εργαζόμενους - Πόσα χρήματα θα πάρετε

08:14ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας πανηγύρισε έξαλλα την πρόκριση στον τελικό

07:58ΚΟΣΜΟΣ

«Σήμερα, συγκυβερνήτης είναι η κόρη μου» – Η ανακοίνωση πιλότου που συγκίνησε ολόκληρο το αεροπλάνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ