“Let’s go”: Ο Σομποσλάι έκανε story το πρώτο γκολ του Βάργκα για την ΑΕΚ κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας

Ο Ούγγρος «αστέρας» της Λίβερπουλ κι ένας εκ των αρχηγών της, Ντόμινικ Σομποσλάι, έκανε story το πρώτο γκολ του Μπαρνάμπας Βάργκα στο ματς της ΑΕΚ με αντίπαλο τη Λέφσκι Σόφιας για τα πλέι–οφ του Τσάμπιονς Λιγκ.

Η ΑΕΚ βρίσκεται πλέον «αγκαλιά» με την πρόκριση στη League Phase, χάρη στο προβάδισμα με 3–0 από το πρώτο ημίχρονο. Παρακολουθήστε LIVE την εξέλιξη του μεγάλου αγώνα πατώντας εδώ.