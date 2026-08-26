LIVE ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας 3-0: Επιθετική η Ένωση από το πρώτο λεπτό στην κατάμεστη Φιλαδέλφεια

Καλή στιγμή για τη Λέφσκι στο 34', ο Ντιμιτρόφ σουτάρει υπό πίεση από το ύψος της μικρής περιοχής με τη μία ύστερα από γέμισμα, η μπάλα περνάει άουτ.

Απίστευτη ευκαιρία από τον Κοϊτά στο 30'! Αστοχεί σε ανεπανάληπτο τετ α τετ, η μπάλα περνάει μόλις άουτ!

ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ! Ο Βάργκα στο 29' σκοράρει με κεφαλιά έπειτα από το κόρνερ! Πάρτι στη Νέα Φιλαδέλφεια! (3-0)

Ο Κοιτά απειλεί από το ύψος της μικρής περιοχής και πλάγια, το σουτ του μπλοκάρεται από την άμυνα και η μπάλα καταλήγει κόρνερ.

Τελική για τη Λέφσκι. Μακρινό σουτ του Έβερτον στο 25', η μπάλα φεύγει άουτ.

Καλή εκτέλεση φάουλ από τον Μαρίν στο 16', διώχνει ο τερματοφύλακας της Λέφσκι.

ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ! Ο Βάργκας διπλασιάζει τα τέρματα της Ένωσης στο 12' με σουτ από κοντά! (2-0)

ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ! Ο Γιόβιτς ανοίγει το σκορ στο 8ο λεπτό με κεφαλιά από κοντά! (1-0)

Ευκαιρία για την ΑΕΚ στο πρώτο λεπτό, με καλό σουτ του Μάγιερ, ο Βούτσοφ έδιωξε με τα πόδια σε κόρνερ.

Ξεκίνησε το ματς!

Η μεγάλη ώρα για την ΑΕΚ έφτασε, με τη ρεβάνς απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας να κρίνει το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League. Οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες (0-0) στο πρώτο παιχνίδι στη βουλγαρική πρωτεύουσα και πλέον η Ένωση θέλει νίκη με... μισό μηδέν ώστε να επιστρέψει στα αστέρια!

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν επιφύλαξε εκπλήξεις, όσον αφορά στη βασική ενδεκάδα, με την οποία παράταξε την ομάδα του. Ο Κάιρινεν, όπως αναμενόταν, είναι ο παρτενέρ του Μαρίν στο κέντρο, ενώ στα άκρα θα είναι οι Κοϊτά και Μάγιερ. Από την άλλη, ο προπονητής της Λέφσκι, Χούλιο Βελάσκεθ, παρατάσσει την ομάδα του με σχηματισμό 4-3-3.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μέγιερ, Μαρίν, Κάιρινεν, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα της Λέφσκι: Βούτσοφ, Αλνταΐρ, Ντιμιτρόφ, Σεραφίμοφ, Σεντέγιες, Σερζίνιο, Μουμπαρίκ, Μαϊκόν, Οκο-Φλεξ, Έβερτον, Ρεϊνάλντο

Το παρελθόν της ΑΕΚ στο Champions League: