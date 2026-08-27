LIVE ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ 0-0:Οι Κρητικοί υπερασπίζονται το σκορ (3-0) του Παγκρητίου για την πρόκριση

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Σωτήρης Σκουλούδης

LIVE ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ 0-0:Οι Κρητικοί υπερασπίζονται το σκορ (3-0) του Παγκρητίου για την πρόκριση
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
1'
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Μεγάλη ευκαιρία για τον ΟΦΗστο 35', ο Φούντας πιάνει το σουτ από κοντά, μεγάλη επέμβαση από τον πορτιέρο των Βούλγαρων.

Ακυρώνεται το γκολ του Αιτόρ στο 28', καθώς έκανε κοντρόλ με το χέρι πριν σκοράρει από κοντά.

Καλή στιγμή ξανά για την ΤΣΣΚΑ στο 14', χάνει το κοντρόλ ο επιθετικός προ του Χριστογεώργου.

Κι άλλη ευκαιρία για τους Βούλγαρους στο 11', με τον Χριστογεώργο να διώχνει σωτήρια σε τετ α τετ.

Καλή στιγμή στο 9' για την ΤΣΣΚΑ, κοντινή κεφαλιά καταλήγει ψηλά άουτ.

Μακρινό σουτ για τους γηπεδούχους στο 2ο λεπτό, η μπάλα κοντράρει και περνάει άουτ.

Ξεκινάει το ματς.

Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει στη Σόφια την ΤΣΣΚΑ (21:00) στη ρεβάνς του 3-0 για τα playoffs του Europa League, όπου οι Κρητικοί θέλουν να «σφραγίσουν» την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε τις αρχικές επιλογές του για την αναμέτρηση κόντρα στους Βούλγαρους.

Συγκεκριμένα ο Χριστογεώργος θα βρεθεί κάτω από τα γκολπόστ, με τους Πούγγουρα, Σιέλη και Κωστούλα να απαρτίζουν την τριάδα της άμυνας. Αθανασίου και Ντίκμαν θα πάρουν σε φάση άμυνας τις θέσεις των μπακ, με τους Μπουχαλάκη και Ανδρούτσο στο κέντρο. Στα «φτερά» θα αγωνιστούν Φούντας και Αϊτόρ, με τον Νους ως φορ.

Αναλυτικά η ενδεκάδα

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Σιέλης, Πούγγουρας, Κωστούλας, Αθανασίου, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Ντίκμαν, Αϊτόρ, Φούντας, Νους.

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