Ο Τζόκοβιτς δάκρυσε στον αποκλεισμό του στον πρώτο γύρο του US Open

Ο 24 φορές πρωταθλητής Grand Slam αντιμετώπισε σοβαρές σωματικές δυσκολίες καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης

Χρύσα Γρίβα, Επιμέλεια

Ο Τζόκοβιτς δάκρυσε στον αποκλεισμό του στον πρώτο γύρο του US Open
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του US Open από τον Μαριάνο Ναβόνε, υποφέροντας από σοβαρές σωματικές δυσκολίες καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.
  • Ο 39χρονος τενίστας αντιμετώπισε έντονη ναυτία και έκανε εμετό κατά τη διάρκεια του αγώνα, παραδεχόμενος ότι το πρόβλημα υγείας του, τον ταλαιπωρεί χρόνια σε δύσκολες συνθήκες.
  • Ήταν η πρώτη φορά που ο Τζόκοβιτς αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του US Open και μόλις η δεύτερη σε Grand Slam από το 2006.
  • Η ήττα σταμάτησε την προσπάθειά του να κατακτήσει τον 25ο τίτλο Grand Slam, που θα τον ανέβαζε μόνο πρώτο στην ιστορία.
  • Ο Τζόκοβιτς δήλωσε ότι δεν απόλαυσε τον αγώνα και έδειξε έντονα συναισθήματα μετά τον αποκλεισμό, ενώ συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας σε αγώνες με υψηλή υγρασία.
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Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξέσπασε σε δάκρυα μετά την ήττα του στον πρώτο γύρο του US Open από τον Αργεντινό Μαριάνο Ναβόνε, σε μια ακόμη εμφάνιση που έδειξε ότι η ηλικία αρχίζει πλέον να αφήνει έντονα το αποτύπωμά της στον 39χρονο θρύλο του τένις, όπως επισημαίνει στο ρεπορτάζ του το BBC.

Ο 24 φορές πρωταθλητής Grand Slam λύγισε από τη συγκίνηση στο πέμπτο και καθοριστικό σετ μιας δραματικής αναμέτρησης, στην οποία αντιμετώπισε σοβαρές σωματικές δυσκολίες καθ’ όλη τη διάρκειά της. Μάλιστα, σε κάποια στιγμή χρειάστηκε να κάνει εμετό σε έναν κάδο με πετσέτες.

Ο Τζόκοβιτς, Νο4 στο ταμπλό, πάλεψε με το γνώριμο πείσμα που τον έχει χαρακτηρίσει σε ολόκληρη την καριέρα του, όμως τελικά υπέκυψε στον 25χρονο Αργεντινό με 6-7(5), 7-5, 6-4, 2-6, 1-6, μέσα στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες της Νέας Υόρκης, μετά από 4 ώρες και 39 λεπτά αγώνα.

Ήταν η πρώτη φορά που ο Σέρβος ηττήθηκε στον πρώτο γύρο του US Open και μόλις η δεύτερη φορά στην καριέρα του που αποκλείεται από τον πρώτο γύρο ενός Grand Slam, μετά το 2006.

«Νομίζω ότι ήταν προφανές πως ένιωθα απαίσια μέσα στο κορτ. Δεν θέλω να μειώσω καθόλου τη νίκη του Μαριάνο. Συγχαρητήρια, είναι ένα πολύ καλό παιδί και ένας μαχητής. Αλλά εγώ δεν το απόλαυσα», δήλωσε ο Τζόκοβιτς μετά το τέλος του αγώνα.

Παρά την απογοήτευσή του, ο Σέρβος κατάφερε να χαμογελάσει και να συγχαρεί τον 25χρονο Ναβόνε, ο οποίος πέτυχε μία από τις σημαντικότερες νίκες της καριέρας του, ως Νο49 στον κόσμο.

Ωστόσο, η ψυχραιμία του δεν κράτησε για πολύ. Αφού έδειξε για ακόμη μία φορά την κλάση και τον σεβασμό του προς τον αντίπαλό του, ο εμφανώς καταρρακωμένος Τζόκοβιτς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει για πολλή ώρα τα συναισθήματά του και έμοιαζε έτοιμος να δακρύσει ξανά καθώς κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια.

Η ήττα έβαλε τέλος στη νέα προσπάθεια του Τζόκοβιτς να κατακτήσει τον 25ο τίτλο του σε Grand Slam στο μονό, έναν αριθμό που θα τον έφερνε μόνο πρώτο στην κορυφή, αφήνοντας πίσω του την Αυστραλή Μάργκαρετ Κορτ.

Πριν από το φετινό US Open, ο Τζόκοβιτς είχε φτάσει τουλάχιστον μέχρι τα ημιτελικά στα έξι από τα επτά προηγούμενα Grand Slam. Η εικόνα του, όμως, και κυρίως η δυσκολία με την οποία ανταποκρίθηκε στις συνθήκες υψηλής υγρασίας της Νέας Υόρκης, προκαλεί πλέον ανησυχία στους φίλους του.

Ο 39χρονος έδειχνε να αντιμετωπίζει έντονη ναυτία καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, παρουσιάζοντας ένα πρόβλημα που έμοιαζε με εκείνο που τον είχε επηρεάσει και στο Cincinnati Open, δύο εβδομάδες νωρίτερα.

Στη μοναδική του συμμετοχή σε τουρνουά σκληρής επιφάνειας στη Βόρεια Αμερική πριν από τη Νέα Υόρκη, ο Τζόκοβιτς είχε καταρρεύσει υπό παρόμοιες συνθήκες υψηλής υγρασίας και είχε γνωρίσει απρόσμενο πρόωρο αποκλεισμό από τον επίσης Αργεντινό Τιάγκο Τιράντε.

Μετά τον αγώνα εκείνο, είχε αποκαλύψει ότι αντιμετωπίζει ένα «πρόβλημα υγείας», το οποίο τον «ταλαιπωρεί» εδώ και αρκετά χρόνια όταν αγωνίζεται σε ιδιαίτερα δύσκολες και αποπνικτικές συνθήκες. Λίγο μετά την ήττα από τον Ναβόνε, ο Τζόκοβιτς χαρακτήρισε το πρόβλημα «σοβαρό».

«Είναι κάτι που κουβαλάω σχεδόν σε κάθε αγώνα μου φέτος – κάνω εμετό, ξερνάω», αποκάλυψε ο Σέρβος.

«Και στη συνέχεια ολόκληρο το σώμα μου αρχίζει ουσιαστικά να καταρρέει. Έρχονται κράμπες και πόνος. Στο τέλος, η πλάτη μου απλώς με εγκατέλειψε, όπως και ο ώμος μου, και δεν μπορούσα να ολοκληρώσω τον αγώνα».

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