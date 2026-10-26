KAE Παναθηναϊκός: «Στα ψέματα πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων, μόνο αλήθειες»

Snapshot Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αντέδρασε σε δημοσιεύματα που την συνέδεαν με την Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος (ΟΔΚΕ).

Η ΚΑΕ προσέφυγε επανειλημμένα στο ΑΣΕΑΔ κατά της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας για παρανομίες.

Η ΟΔΚΕ αρνήθηκε αρχικά να χορηγήσει έγγραφα που ζήτησε η ΚΑΕ με εξώδικο.

Με προσωρινή διαταγή του Πρωτοδικείου Αθηνών, η ΚΑΕ δικαιώθηκε και απέκτησε τα απαιτούμενα έγγραφα.

Η ΚΑΕ τονίζει ότι παρουσιάζει μόνο αλήθειες απέναντι σε ψευδείς ισχυρισμούς συγκεκριμένων συμφερόντων. Snapshot powered by AI

Έντονη ήταν η αντίδραση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε δημοσιεύματα που την έμπλεκαν με την Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος.

Αναλυτικά, η αναφορά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ προσέφυγε κατ' επανάληψη στο ΑΣΕΑΔ κατά των παρανομιών της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Όταν θελήσαμε τα σχετικά έγγραφα των διαιτητών από την ΟΔΚΕ (Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος), για να τα υποβάλουμε στο ΑΣΕΑΔ και τα ζητήσαμε με εξώδικο, η τότε ΟΔΚΕ δια του Προέδρου της, Παντελή Ελευθεριάδη, αρνήθηκε να μας τα χορηγήσει.

Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ εν συνεχεία κατέθεσε αίτηση προσωρινής διαταγής επίδειξης εγγράφων ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών με αντίδικο την ΟΔΚΕ και δικαιώθηκε.

Δυνάμει προσωρινής διαταγής και δικαστικού επιμελητή, ελήφθησαν όλα τα σχετικά έγγραφα τα οποία και θέσαμε υπόψη των Αρχών.

Στα ψέματα πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων, μόνο αλήθειες».

Διαβάστε επίσης