Ποιος είναι ο Κίμι Αντονέλι - Το παιδί-θαύμα της Formula 1 που έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής

Snapshot Ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 σε ηλικία 20 ετών, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του Σεμπάστιαν Βέτελ.

Ο Αντονέλι εξασφάλισε τον τίτλο τέσσερις γύρους πριν το τέλος της σεζόν, τερματίζοντας τρίτος στο Grand Prix της Πόλης του Μεξικού.

Είναι ο πρώτος Ιταλός που κερδίζει το πρωτάθλημα της Formula 1 εδώ και 73 χρόνια, από τον Αλμπέρτο Ασκάρι το 1953.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία νέων οδηγών της Mercedes σε ηλικία 12 ετών και ανέβηκε γρήγορα στις κορυφαίες κατηγορίες, παρακάμπτοντας τη Formula 3.

Στην πρώτη του σεζόν στη Formula 1, κατέκτησε τρία βάθρα και συγκέντρωσε 150 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας το ταλέντο και τις προοπτικές του. Snapshot powered by AI

Αφού πέρασε τη γραμμή τερματισμού του Grand Prix της Πόλης του Μεξικού πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν και τον Λιούις Χάμιλτον, ο Κίμι Αντονέλι έβαλε τα χέρια του στο τιμόνι και είπε κλαίγοντας στην ομάδα του: «Τα καταφέραμε, τα καταφέραμε!».

Αν και ο 20χρονος οδηγός της Mercedes τερμάτισε τρίτος στον αγώνα της Κυριακής, έγινε ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, γράφοντας ιστορία ως ο νεότερος οδηγός στην ιστορία του αθλήματος που επιτυγχάνει κάτι τέτοιο.

Δείτε την στιγμή που έγινε πρωταθλητής:

«Ακόμα προσπαθώ να συνειδητοποιήσω και να καταλάβω τι ακριβώς συνέβη. Όταν δουλεύεις τόσο σκληρά και τελικά το καταφέρνεις, είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό», δήλωσε ο Αντονέλι μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά το τέλος του αγώνα, έχοντας δίπλα του τους γονείς του και τη μικρότερη αδελφή του.

«Το να μπορώ να ζήσω αυτή τη στιγμή μαζί με την οικογένειά μου είναι μια στιγμή που θα θυμάμαι για πάντα», είπε.

Ο Αντονέλι, ο οποίος εξασφάλισε τον τίτλο με τέσσερις γύρους ακόμη να απομένουν στη σεζόν, είπε ότι ο τελευταίος γύρος ήταν ο πιο περίπλοκος λόγω του ενθουσιασμού που ένιωθε για αυτό που είχε καταφέρει.

«Νομίζω ότι έχασα δύο δευτερόλεπτα από τον αγώνα επειδή δεν μπορούσα να δω μπροστά μου», είπε με ένα τεράστιο χαμόγελο. «Ήταν πολύ ξεχωριστό, πολλές αναμνήσεις πέρασαν από το μυαλό μου εκείνη τη στιγμή, και τα άφησα όλα να βγουν, αφού κατάφερα να πραγματοποιήσω ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά μου».

Ο 20χρονος κατέρριψε το ρεκόρ του Σεμπάστιαν Βέτελ, ο οποίος είχε κατακτήσει τον τίτλο του νεότερου πρωταθλητή στην Formula 1 το 2010 σε ηλικία 23 ετών.

Την ίδια στιγμή, ο Αντονέλι έγινε ο πρώτος Ιταλός που κέρδισε το πρωτάθλημα της F1 εδώ και 73 χρόνια - από τον Αλμπέρτο Ασκάρι, ο οποίος κατέκτησε τον τίτλο το 1953.

«Εδώ και 73 χρόνια, η χώρα μας περίμενε αυτή τη στιγμή, και σήμερα ολόκληρο το έθνος θα γιορτάσει το γεγονός ότι ένας δικός μας έφτασε στην κορυφή του αθλήματός μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι. «Σήμερα, το όνομά του προστίθεται στους θρύλους του αθλήματός μας. Ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Formula 1 έχει γραφτεί, και πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή είναι μόνο η αρχή μιας εξαιρετικής κληρονομιάς», πρόσθεσε.

Ποιος είναι ο Κίμι Αντονέλι

Γιος του οδηγού αγωνιστικών αυτοκινήτων Μάρκο Αντονέλι, ο Κίμι γεννήθηκε στην Μπολόνια και εντάχθηκε στην Ακαδημία νέων οδηγών της Mercedes τον Απρίλιο του 2019, σε ηλικία 12 ετών.

Από τότε που έκανε karting, ο νεαρός οδηγός φαινόταν ότι θα έχει λαμπρή καριέρα μπροστά του. Στην ηλικία των 7 ετών, ο Κίμι κατέκτησε τους πρώτους τίτλους του στο Trofeo Easykart. Το 2015 κέρδισε στην κατηγορία Kart Grand Prix EasyKart 60. Το 2020 και το 2021, κατέκτησε δύο συνεχόμενους τίτλους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καρτ της CIK-FIA.

Σε ηλικία μόλις 15 ετών, ο Κίμι έκανε το ντεμπούτο του σε αγώνες αυτοκινήτων και γρήγορα κατέκτησε περισσότερους τίτλους: αυτόν της Ιταλικής F4 και του ADAC F4 το 2022, και έναν χρόνο αργότερα, της Formula Regional Middle East και της Formula Regional European.

Οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι το επόμενο λογικό βήμα του νεαρού θα ήταν η Formula 3. Ωστόσο, καθώς η Merdeces γνώριζε ότι είχε στα χέρια της ένα αστέρι, ο Κίμι ξεκίνησε να αγωνίζεται στην Formula 2 – παρακάμπτοντας ουσιαστικά ένα «σκαλοπάτι» στην σκάλα του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού.

Ο Αντονέλι έβαλε τα δυνατά του για να κάνει ένα σταθερό, αν και όχι θεαματικό, ξεκίνημα στη Formula 2, κερδίζοντας σταθερά βαθμούς, χωρίς ωστόσο να κατακτήσει βάθρο με την ομάδα του, την Prema Racing, τερματίζοντας στην 6η θέση.

Μπορεί να μην κατάφερε να κερδίσει το πρωτάθλημα, αλλά έδειξε το ταλέντο του με νίκες, όπως εκείνη στο Sprint του Σίλβερστοουν, καθώς και στον μεγάλο αγώνα της Ουγγαρίας, κατακτώντας τον τίτλο του νεότερου οδηγού της ιστορίας με δύο νίκες στη Formula 2.

Καθώς από το 2024 είχε γίνει σαφές ότι ο Λιούις Χάμιλτον θα βρισκόταν τον επόμενο χρόνο στο γκαράζ της Ferrari, η Mercedes ανακοίνωσε, λίγο μετά τα 18α γενέθλια του Αντονέλι, ότι ο νεαρός θα γινόταν ο νέος οδηγός της ομάδας από το 2025, αντικαθιστώντας τον 7 φορές πρωταθλητή.

O νέος του συμπαίκτης Τζορτζ Ράσελ, είχε πει τότε: «Το ιστορικό του στις μικρότερες κατηγορίες είναι εντυπωσιακό και η προαγωγή του είναι απολύτως άξια. Είναι ένα φανταστικό νεαρό ταλέντο».

Στην πρώτη του σεζόν, ο Αντονέλι κατέκτησε τρία βάθρα και 150 βαθμούς – γεγονός που τον οδήγησε να δείξει ότι το μέλλον του στη Formula 1 θα είναι πιο λαμπρό από ποτέ.

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