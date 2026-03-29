Formula 1: Ο ικανός και… τυχερός Αντονέλι, συνεχίζει να γράφει ιστορία!

Ο Κίμι Αντονέλι είδε την τύχη να του χαμογελάει και πανηγύρισε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στον αγώνα του Grand Prix της Σουζούκα, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία στη Formula 1!

Newsbomb

AP Photo/Aaron Gash
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ιταλός πιλότος της Mercedes σε ηλικία μόλις 19,5 ετών έγινε ο νεότερος οδηγός που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας!

Ο Αντονέλι άφησε πίσω του τον Όσκαρ Πιάστρι της McLaren και τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari, εκμεταλλευόμενος την είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας, το οποίο του «χάρισε» ένα pit stop. Αντίθετα, ο «ομόσταυλός» του στη Mercedes, Τζορτζ Ράσελ, είδε την τύχη να μην τον ευνοεί, καθώς είχε μπει στα pits λίγο πριν το safety car, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός βάθρου.

Παρότι εκκίνησε από την pole position, ο Αντονέλι έχασε έδαφος στην εκκίνηση, υποχωρώντας μέχρι την πέμπτη θέση, πριν αρχίσει την αντεπίθεσή του. Μέχρι τα μέσα του αγώνα έδινε μάχη με τον Λεκλέρ για μια θέση στο βάθρο, όμως ο αυτοκίνητο ασφαλείας άλλαξε τα δεδομένα.

Στον 22ο γύρο σημειώθηκε σοβαρό ατύχημα με τον Όλιβερ Μπέρμαν της Haas, στην προσπάθειά του να προσπεράσει την Alpine του Φράνκο Κολαπίντο στην είσοδο της Spoon. Ο Βρετανός έχασε τον έλεγχο, βγήκε εκτός πίστας και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στις μπαριέρες, δεχόμενος ισχύ περίπου 50g.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο Μπέρμαν κατάφερε να βγει από το μονοθέσιο, αν και κουτσαίνοντας, ενώ οι ιατρικές εξετάσεις που ακολούθησαν δεν έδειξαν κάποιο σοβαρό τραυματισμό.

Στη συνέχεια του αγώνα, ο Αντονέλι εκμεταλλεύτηκε τις νέες συνθήκες και έφτασε σε μια ακόμη σπουδαία νίκη, που τον φέρνει στην κορυφή του πρωταθλήματος.

formula-1-suzuka.jpg

Η βαθμολογούμενη δεκάδα στον αγώνα του Grand Prix της Σουζούκα

Formula 1

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές αρνιού και κατσικιού ενόψει Πάσχα - Τουλάχιστον 3 ευρώ πάνω το κιλό

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Συγκινεί η δασκάλα πιάνου του 34χρονου δύτη – «Καλό ταξίδι, Πλάτωνα»

10:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass: Επιδότηση πετρελαίου κίνησης στην αντλία - Σε ισχύ από 1η Απριλίου

10:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: «Αντίο μάνα, δασκάλα μας» – Από τη Μούσχουρη, την Αλεξίου και τον Ρέμο έως τον Νταλάρα, τον Κότσιρα και τη Βίσση

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανοί χάκερ απειλούν με τρομο-κυβερνοεπιθέσεις στα αμερικανικά αποθέματα νερού

10:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δίκη Τεμπών: «Υπήρχε σοβαρό πρόβλημα συντονισμού κι ελλιπούς οργάνωσης»

10:10ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Ο ικανός και… τυχερός Αντονέλι, συνεχίζει να γράφει ιστορία!

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Τι αλλάζει από αύριο για τους ταξιδιώτες εκτός Σένγκεν - Οι έλεγχοι και το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ένας μήνας πολέμου - Το αμερικανικό σχέδιο των χερσαίων επιχειρήσεων με επιδρομές στα Στενά του Ορμούζ και κατάληψη του Χαργκ - Στην περιοχή χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες

09:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντετοκούνμπο: «Το να προσεύχεστε για την πτώση μου, δεν σας κάνει θρήσκους»

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέα εποχή για τη Δημοτική Αστυνομία: Εκπαίδευση, προσλήψεις και ρόλος-κλειδί

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Συνελήφθη 39χρονος δραπέτης από τις φυλακές Κασσάνδρας

09:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Toyota ετοιμάζει απάντηση στα Raptor της Ford

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ πηγαίνει για ύπνο στις 21:00 - Αυστηρά μέτρα ελλείψει καυσίμων

08:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: «Σταλιά – σταλιά» στην αιωνιότητα – Το soundtrack μίας ζωής που σημάδεψε γενιές

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Οι Φρουροί της Επανάστασης βάζουν «στόχο» πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή

08:47ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ο Γουεμπανιάμα έβαλε οριστικό τέλος στη σεζόν των Μπακς – Όλα τα αποτελέσματα (29/03)

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κατέρρευσαν οι πωλήσεις συμβατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη

08:41ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός τώρα: 4,3 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά - Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

08:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Πρεμιέρα για τα πορτοκαλί τιμολόγια με τους «έξυπνους μετρητές» - Ένας στους 3 προστατεύεται από σταθερό τιμολόγιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:26ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Αυτός είναι ο 54χρονος που σκοτώθηκε ενώ εργαζόταν

20:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: «Βρε, άντε και στο διάολο…» - Το τηλεφώνημα του Σάχη και η απρόοπτη απάντηση

07:45LIFESTYLE

Αντριάνα Σκλεναρίκοβα: Το παραμύθι που έγινε εφιάλτης για την καλλονή των 90s

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει απόψε η ώρα: Η Ελλάδα υποδέχεται το θερινό ωράριο

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες εντόπισαν δεύτερη Σφίγγα στην Αίγυπτο

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Κριάρι «πρωταθλητής» στην Τουρκία: «Εξαντλήθηκαν» οι παραγγελίες για τους... απογόνους του

06:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή μάζα κατεβαίνει στην Μεσόγειο - Τι σημαίνει για τις επόμενες ημέρες

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Τι αλλάζει από αύριο για τους ταξιδιώτες εκτός Σένγκεν - Οι έλεγχοι και το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ένας μήνας πολέμου - Το αμερικανικό σχέδιο των χερσαίων επιχειρήσεων με επιδρομές στα Στενά του Ορμούζ και κατάληψη του Χαργκ - Στην περιοχή χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ πηγαίνει για ύπνο στις 21:00 - Αυστηρά μέτρα ελλείψει καυσίμων

09:55WHAT THE FACT

Η NASA εντόπισε μια δομή κάτω από την επιφάνεια του Άρη που μπερδεύει τους επιστήμονες

10:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: «Αντίο μάνα, δασκάλα μας» – Από τη Μούσχουρη, την Αλεξίου και τον Ρέμο έως τον Νταλάρα, τον Κότσιρα και τη Βίσση

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Μαρτίου: Σήμερα η Ε΄ Κυριακή των νηστειών - Ποιοι γιορτάζουν

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικοι εκβίαζαν μαθητές: Πώς κατάφεραν να πάρουν 10.000 ευρώ από 14χρονο

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Οι άγνωστες φωτογραφίες με την «Dream Team» των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

10:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δίκη Τεμπών: «Υπήρχε σοβαρό πρόβλημα συντονισμού κι ελλιπούς οργάνωσης»

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Η χειρότερη εκτέλεση στην ιστορία - Θάνατος δια βρασμού για τον σεφ που δηλητηρίασε το δείπνο

08:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Το «αντίο» της Finos Films - «Τα λόγια είναι περιττά»

15:14WHAT THE FACT

Θαμμένα για 70 εκατομμύρια χρόνια - Εκατοντάδες αυγά δεινοσαύρων διαφόρων ειδών σε έναν αρχαίο χώρο

13:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκινητικές στιγμές στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Ο Απόστολος Κακλαμάνης αποχαιρέτησε τους συνέδρους - «Δεν ξέρω αν θα ζω για να δω την Ελλάδα της Δημοκρατίας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ