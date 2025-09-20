Ιαπωνία: Καθαριστήριο με «avatar» των εργαζομένων και βιντεοπαιχνίδι όσο δουλεύουν

Μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών στην Ιαπωνία που δραστηριοποιείται στον τομέα του πλυσίματος και της διανομής κλινοσκεπασμάτων και πετσετών για ξενοδοχεία και νοσοκομεία κατάφερε να αυξήσει σημαντικά την παραγωγικότητα των εργαζομένων της εφαρμόζοντας ένα νέο σύστημα.

Σε αυτό το σύστημα, μπροστά από τα βιομηχανικά μηχανήματα έχουν εγκατασταθεί οθόνες που προβάλλουν ένα βιντεοπαιχνίδι. Κάθε φορά που ένας εργαζόμενος τοποθετεί ένα σεντόνι στο μηχάνημα, ενεργοποιείται για λίγα δευτερόλεπτα ο χρόνος δράσης στο παιχνίδι, επιτρέποντας στο «avatar» του —τον χαρακτήρα του παιχνιδιού— να συγκεντρώσει πόρους σε ένα εικονικό χωριό και να χτίσει ένα σπίτι ή μια φάρμα. Όσο πιο γρήγορη και ακριβής είναι η εργασία, τόσο περισσότερες εγκαταστάσεις και περιουσιακά στοιχεία αναπτύσσονται και στο παιχνίδι.

Σύμφωνα με μια έκθεση της Automaton, μετά την εφαρμογή αυτού του προγράμματος, η παραγωγικότητα των εργαζομένων αυξήθηκε κατά μέσο όρο κατά 8% και, σε ορισμένες περιπτώσεις, παρουσίασε αύξηση έως και 18%. Οι διευθυντές της εταιρείας αναφέρουν ότι ο στόχος αυτού του έργου ήταν να μειωθεί η μονοτονία των επαναλαμβανόμενων εργασιών και να αυξηθεί η παρακίνηση των εργαζομένων.

Οι ειδικοί αναφέρουν αυτό το παράδειγμα ως μία από τις πιο επιτυχημένες εμπειρίες «παιχνιδοποίησης» στον χώρο εργασίας, όπου η δημιουργία παιχνιδιών έχει αποδειχθεί πιο αποτελεσματική από τις οικονομικές ανταμοιβές και τις ομιλίες για την ενίσχυση της παρακίνησης.

Για το σχεδιασμό αυτού του παιχνιδιού, ζήτησαν τη βοήθεια των προγραμματιστών του παιχνιδιού Fortnite, της εταιρείας Epic Games.