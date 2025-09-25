Εάν το κινητό τηλέφωνο σας έχει γίνει αργό, απενεργοποιήστε αμέσως αυτή τη λειτουργία

Διάφοροι παράγοντες, όπως η συσσώρευση εφαρμογών, οι εκκρεμείς ενημερώσεις και τα ενεργά οπτικά εφέ, μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στο κινητό τηλέφωνο σας.

Εάν το κινητό σας αρχίσει να λειτουργεί αργά, υπάρχει τρόπος να βελτιώσετε άμεσα την απόδοσή του απενεργοποιώντας ορισμένες λειτουργίες. Πολλές φορές, οφείλεται στη συσσώρευση εφαρμογών, τις εκκρεμείς ενημερώσεις ή τα ενεργά οπτικά εφέ που καταναλώνουν σημαντικούς πόρους.

Όταν η συσκευή σας επιβραδύνει — με αργό άνοιγμα εφαρμογών, μπλοκαρίσματα στην οθόνη ή καθυστερημένη απόκριση — δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει γίνει παλιά και χρειάζεται να την αντικαταστήσετε. Συχνά, αυτό το πρόβλημα μπορεί να διορθωθεί εύκολα με μερικά απλά βήματα.

Απενεργοποίηση οπτικών εφέ

Η Avast προτείνει να μειώσετε ή να απενεργοποιήσετε τα κινούμενα γραφικά που καταναλώνουν ισχύ στην GPU και την CPU. Σε κινητά Android, μπορείτε να το πετύχετε μέσα από τις «Επιλογές προγραμματιστή», όπου ρυθμίζετε τις κλίμακες animation σε «απενεργοποιημένη».

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει στο τηλέφωνο να κατευθύνει την επεξεργαστική ισχύ σε πιο σημαντικές λειτουργίες, βελτιώνοντας τη συνολική ταχύτητα, ειδικά σε παλαιότερες ή πιο επιβαρυμένες συσκευές.

Ενημερώσεις εφαρμογών και λειτουργικού

Οι παλιές εκδόσεις εφαρμογών και λειτουργικού προκαλούν προβλήματα ασυμβατότητας και καθυστερήσεις. Συνιστάται να ενεργοποιήσετε την αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών από το Google Play Store, ώστε το κινητό να λαμβάνει συνεχώς βελτιώσεις και διορθώσεις.

Επίσης, είναι σημαντικό να ελέγχετε συχνά για ενημερώσεις του λειτουργικού συστήματος μέσω της επιλογής «Ενημέρωση λογισμικού», που συμβάλλει στη βέλτιστη διαχείριση πόρων και μειώνει τις αργές αποκρίσεις.

Απελευθέρωση χώρου αποθήκευσης

Η έλλειψη διαθέσιμου εσωτερικού χώρου είναι συχνή αιτία επιβράδυνσης. Διαγράψτε εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε και προτιμήστε «Lite» εκδόσεις δημοφιλών εφαρμογών, οι οποίες καταναλώνουν λιγότερους πόρους.

Επίσης, καθαρίζετε τακτικά την προσωρινή μνήμη, ώστε να ελευθερώνεται χώρος που συγκεντρώνεται άσκοπα, διατηρώντας το κινητό ευέλικτο και γρήγορο.

Επανεκκίνηση του τηλεφώνου

Η απλή επανεκκίνηση συχνά επιλύει προβλήματα επιβράδυνσης, καθώς κλείνει τις εφαρμογές στο παρασκήνιο και καθαρίζει την προσωρινή μνήμη.

Απλά πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης και επιλέξτε «Επανεκκίνηση» (όταν εμφανίζεται η επιλογή). Συνιστάται να το κάνετε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ειδικά εάν το κινητό λειτουργεί συνεχώς ή με πολλές εφαρμογές.

