Ένα βίντεο του Τζεφ Μπέζος πριν από 29 χρόνια - Η θεαματική μεταμόρφωσή του

Μια συνέντευξη του 1996 με τον Τζεφ Μπέζος επανεμφανίζεται, αποκαλύπτοντας τη μέτρια καταγωγή της Amazon και πυροδοτώντας αντιδράσεις στη δραματική μεταμόρφωσή του κατά τη διάρκεια των δεκαετιών.

Ένα βίντεο από μία συνέντευξη του Τζεφ Μπέζος το 1996, έχει κάνει την επανεμφάνισή του στο διαδίκτυο, προσφέροντας μια ματιά στις πρώτες μέρες της Amazon και του αρχικού οράματος του ιδρυτή της για το διαδικτυακό λιανικό εμπόριο.

Η συνέντευξη στο The Computer Chronicles, δείχνει τον νεαρό - τότε - Μπέζος να συζητά για τη νέα του εταιρεία και τις δυνατότητες του διαδικτυακού εμπορίου - πολύ πριν η Amazon γίνει παγκόσμια δύναμη.

Το κλιπ έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για την προέλευση της πλατφόρμας και για τον ίδιο τον ιδρυτή της, ο οποίος φαίνεται σχεδόν αγνώριστος από τη σημερινή δημόσια εικόνας του. Αυτό που σχολιάζεται από τους χρήστες ωστόσο είναι πόσο προσγειωμένος φαινόταν ο Μπέζος εκείνη την εποχή.

Ο Μπέζος εξηγεί πώς η Amazon - τότε μόλις λίγων ετών - προσπαθούσε να δημιουργήσει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα διαδικτυακά βιβλιοπωλεία στον κόσμο. «Αν ο κατάλογός μας ήταν σε χαρτί, θα είχε το μέγεθος επτά τηλεφωνικών καταλόγων της Νέας Υόρκης», λέει, χρησιμοποιώντας τη σύγκριση για να απεικονίσει την κλίμακα της επιχείρησης ακόμη και στα αρχικά της στάδια.

Συμμερίζεται επίσης τη φιλοδοξία η Amazon να γίνει «τόσο διασκεδαστική και ελκυστική όσο ένα καλό, φυσικό βιβλιοπωλείο», αντανακλώντας την πρόθεση της εταιρείας να συνδυάσει την άνεση με μια ικανοποιητική εμπειρία πελάτη.

Τα πρώτα χρόνια της Amazon σημαδεύτηκαν από συνεχείς οικονομικές απώλειες, αλλά στο πέρασμα των χρόνων η στρατηγική της αποδείχθηκε επιτυχημένη: Το 2023, η εταιρεία ανέφερε πάνω από 270 δισεκατομμύρια δολάρια σε μικτά κέρδη, μια απότομη αύξηση από 33 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021.

Η εικόνα του Μπέζος, τότε και τώρα

Παράλληλα με το ανανεωμένο ενδιαφέρον για το ξεκίνημα της Amazon, η συνέντευξη προκάλεσε επίσης σχόλια για την προσωπική μεταμόρφωση του Μπέζος. Οι χρήστες επεσήμαναν τις διαφορές μεταξύ της εμφάνισης του ιδρυτή το 1996 και της πιο πρόσφατης δημόσιας εικόνας του.

Ένας σχολιαστής παρατήρησε: «Φαινόταν πιο προσγειωμένος στις πρώτες μέρες της Amazon σε αντίθεση με τη φαλακρή και τρελή περσόνα του πολλά χρόνια αργότερα».

