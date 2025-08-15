Τζεφ Μπέζος: Πέθανε η μητέρα του - Η μάχη που έδινε με ασθένεια

Ο ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Amazon.com, Jeff Bezos, και η μητέρα του, Jacklyn, στο Sunset Tower Hotel στις 18 Σεπτεμβρίου 2016 στο West Hollywood της Καλιφόρνια.

Πένθος για τον Τζέφ Μπέζος. Ο ιδρυτής της Amazon, λίγο μόλις διάστημα μετά τον γάμο του στη Βενετία, θρηνεί για την απώλεια της μητέρας του. Η Τζακλίν Μπέζος, γνωστή και ως Τζάκι, άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της στο Μαϊάμι σε ηλικία 78 ετών.

Η Τζακλίν Μπέζον έδινε μάχη με εγκεφαλική ασθένεια, όπως ανέφερε ο γιος της σε ανάρτησή του στο Instagram.

«Μετά από έναν μακρύ αγώνα με την Lewy Body Dementia, πέθανε σήμερα, περιτριγυρισμένη από τόσους πολλούς από εμάς που την αγαπούσαμε – τα παιδιά της, τα εγγόνια και τον μπαμπά μου», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τζεφ Μπέζος.

«Ξέρω ότι ένιωσε την αγάπη μας σε αυτές τις τελευταίες στιγμές. Ήμασταν όλοι τόσο τυχεροί που ήμασταν στη ζωή της. Την κρατάω ασφαλή στην καρδιά μου για πάντα».

Η Τζάκλιν Μπέζος είχε διαγνωστεί με Lewy Body Dementia το 2020, ανέφερε το ίδρυμά της, με τον σύζυγό της Μάικ να παραμένει στο πλευρό της καθ όλη τη διάρκεια του αγώνα της με την ασθένεια.