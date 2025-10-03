Εσθονία: Η πιο ψηφιοποιημένη χώρα στον κόσμο - Ηλεκτρονικά το 99% των κρατικών υπηρεσιών

Άνθρωποι παρακολουθούν ένα νυχτερινό σόου φωτισμού κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ "Light Walks" στο πάρκο Kadriorg στο Ταλίν της Εσθονίας (2025)

Με μόλις 34 χρόνια ανεξαρτησίας, η Εσθονία αποτελεί τη χώρα όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός της είναι σχεδόν πλήρης στη δημόσια διοίκησή της.

Το 99% των κρατικών υπηρεσιών στην Εσθονία είναι ψηφιοποιημένες. Μόνο τρεις διαδικασίες απαιτούν δια ζώσης παρουσία: γάμος, διαζύγιο και μεταβίβαση ακινήτων.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Sinbad Ceballos, Διευθύνοντος Συμβούλου της OlimpIA, στο Softic 2025, η Εσθονία αντιμετώπισε τεράστιες προκλήσεις από την ανεξαρτησία της, συμπεριλαμβανομένης της ισχυρής δημογραφικής πίεσης και των πολιτισμικών διαφορών μεταξύ του γηγενούς πληθυσμού της και της ρωσικής κοινότητας.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η χώρα έχει θέσει ως προτεραιότητα τη δημιουργία μιας ισχυρής και ασφαλούς ψηφιακής ταυτότητας για τους κατοίκους της. Αυτό κατέστησε δυνατή με την άφιξη των ψηφιακών υπηρεσιών την ψηφοφορία στις γενικές εκλογές, την πρόσβαση στο σύστημα υγείας ή τη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις από κινητό τηλέφωνο.

Η αυτοματοποίηση και η ψηφιοποίηση των διαδικασιών όχι μόνο ενισχύουν την αποτελεσματικότητα, αλλά έχουν σαφή αντίκτυπο στους δημόσιους προϋπολογισμούς.

Στην Εσθονία, χάρη στην αυτοματοποίηση των υπηρεσιών, η ετήσια εξοικονόμηση φτάνει περίπου το 2% του ΑΕΠ.