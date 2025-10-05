Η Apple ετοιμάζει τα πρώτα «έξυπνα» γυαλιά της – Πότε θα παρουσιαστούν

Τα Apple Glasses έρχονται, με φήμες να κάνουν λόγο ότι θα παρουσιαστούν το επόμενο έτος. Με βάση τις τελευταίες διαρροές και αναφορές, αυτά είναι όλα τα χαρακτηριστικά που μπορείτε να περιμένετε από το ολοκαίνουργιο φορετό προϊόν της Apple.

Η ιδέα των «έξυπνων»γυαλιών δεν είναι καινούργια στον κόσμο της τεχνολογίας. Τα Google Glass έκαναν την εμφάνισή τους πριν από περίπου μία δεκαετία, αλλά αντιμετωπίστηκαν με σκεπτικισμό παρά με ενδιαφέρον.

Τα Ray–Ban Meta, με την έμφαση που δίνουν στην τεχνητή νοημοσύνη, φαίνεται να τα πάνε καλύτερα.

Η δουλειά της Apple στο Vision Pro και το visionOS θεωρείται σε μεγάλο βαθμό ως θεμέλιο για ένα μελλοντικό προϊόν γυαλιών με τεχνολογία AR.

Ωστόσο, με την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και την πρώιμη επιτυχία της Meta με τα Ray–Ban, φημολογείται ότι η εταιρεία εργάζεται τώρα σε ένα προϊόν Apple Glasses με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο δεν θα έχει οθόνη, ούτε θα υποστηρίζει AR.

Ακολουθεί μία λίστα με τα φημολογούμενα χαρακτηριστικά του πρώτου μοντέλου Apple Glasses:

Νέο τσιπ.

Πολλαπλές κάμερες για τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο.

Apple Intelligence heavy, συμπεριλαμβανομένης της οπτικής νοημοσύνης.

Έλεγχος φωνής με Siri.

Ενσωματωμένα ηχεία.

Σύνδεση με iPhone.

Χαρακτηριστικά παρακολούθησης υγείας.

Διαθέσιμο σε διάφορα στυλ και χρώματα.

Το τσιπ των Apple Glasses βασίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στα τσιπ S–class του Apple Watch. Αναμένεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερη προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση και θα σχεδιαστεί για τον έλεγχο των πολλαπλών καμερών του προϊόντος.

Αυτές οι κάμερες θα χρησιμοποιούνται για τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο, φυσικά. Ωστόσο, η Apple σχεδιάζει επίσης να χρησιμοποιήσει τις κάμερες για λειτουργίες οπτικής νοημοσύνης.

Η αναγνώριση όσων βλέπετε, θα σας ανοίξει έναν κόσμο δυνατοτήτων αναφορικά με την Apple Intelligence, παρόμοιες με αυτές που προσφέρει σήμερα η οπτική νοημοσύνη στο iPhone.

Η νέα και βελτιωμένη Siri θα είναι ένα βασικό μέρος του προϊόντος Glasses, καθιστώντας ακόμη κρισιμότερη την επιτυχία της Apple στην επικείμενη αναβάθμιση της τεχνητής νοημοσύνης της βοηθού της.

Αν και τα Apple Glasses θα λειτουργούν σίγουρα καλά με τα AirPods, θα περιλαμβάνουν επίσης ενσωματωμένα ηχεία για αναπαραγωγή πολυμέσων και αλληλεπιδράσεις με τη Siri.

Η Apple αναμένεται να μεταφέρει ορισμένες εργασίες επεξεργασίας σε ένα συνδεδεμένο iPhone, καθώς το προϊόν θα διατεθεί στην αγορά ως αξεσουάρ iPhone παρόμοιο με το Apple Watch.

Δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμη λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες που σχετίζονται με την υγεία, αλλά το Bloomberg αναφέρει ότι η Apple «εξετάζει μία σειρά δυνατοτήτων παρακολούθησης της υγείας για τη συσκευή».