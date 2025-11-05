Το πρώτο διαστημικό μπάρμπεκιου: Ταϊκοναύτες μαγείρεψαν σε τροχιά κοτόπουλο και μπριζόλα

Ενθουσιασμός στο διαδίκτυο για το επίτευγμα των ταϊκοναυτών

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου


Η ζωή στο διάστημα για τους Κινέζους αστροναύτες μόλις απέκτησε νόημα, ή καλύτερα γεύση.

Τα πληρώματα των αποστολών Shenzhou-20 και Shenzhou-21 της Κίνας ετοίμασαν μπάρμπεκιου στον διαστημικό σταθμό Tiangong χρησιμοποιώντας έναν νέο φούρνο σχεδιασμένο για μαγείρεμα σε τροχιά.

Το μενού περιελάμβανε φτερούγες κοτόπουλου για τον εαυτό τους και μια μπριζόλα για τον διοικητή, ανέφεραν οι Global Times, επικαλούμενοι το Κέντρο Αστροναυτών της Κίνας.

Όπως ήταν αναμενόμενο το βίντεο προκάλεσε κύματα ενθουσιασμού στο διαδίκτυο, με τους χρήστες να χαίρονται με τη χαρά των Κινέζων αστροναυτών και να αστειεύονται.


Ο ISS δοκίμασε προηγουμένως έναν πρωτότυπο φούρνο, ψήνοντας πέντε μπισκότα σοκολάτας σε τροχιά σε ένα πρώτο στο είδος του πείραμα το 2020, σύμφωνα με το BBC. Οι αστροναύτες του ISS χρειάστηκαν έως και 130 λεπτά για να ψήσουν τα μπισκότα.

«Ένα μικρό βήμα για έναν άνθρωπο, ένα τεράστιο βήμα για την ανθρωπότητα», έγραψε χρήστης σε ένα σχόλιο στο YouTube κάτω από ένα βίντεο του κατόρθωματος που ανέβασε το VideoFromSpace.

«Εν τω μεταξύ, στις ΗΠΑ η NASA δεν μπορεί να πάρει τους αστροναύτες της πίσω στη Γη για 9 μήνες, αστειεύτηκε ένας άλλος κάτω από την ίδια ανάρτηση.

Στο ίδιο μοτίβο, χρήστης έγραψε : Οι αστροναύτες της NASA μπορούν να παραγγείλουν κινέζικο φαγητό σε πακέτο από τον διαστημικό σταθμό Tiangong.

Ενώ ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός κάποτε έψηνε μπισκότα σοκολάτας σε τροχιά ως πείραμα, ο φούρνος της Κίνας φαίνεται να είναι πολύ πιο ισχυρός και πρακτικός, ανέφερε ο τεχνολογικός ιστότοπος Interesting Engineering με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Οι Times of India σημείωσαν ότι ο φούρνος σηματοδοτεί επίσης την ταχεία βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της Κίνας σε τροχιά, από απλά προσυσκευασμένα γεύματα κατά την εποχή Shenzhou-5 έως ένα ποικίλο μενού 190 ειδών σήμερα.

