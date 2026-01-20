Προθέρμανση αυτοκινήτου τον χειμώνα: Μύθος ή αναγκαιότητα για τον κινητήρα;

Με τις πρώτες χαμηλές θερμοκρασίες, η εικόνα των οδηγών που περιμένουν στο ρελαντί μέχρι να «ζεσταθεί» η μηχανή του αυτοκινήτου είναι συνηθισμένη. Πολλοί είναι πεπεισμένοι ότι αυτή η πρακτική προστατεύει τον κινητήρα. Τι ισχύει όμως στην πραγματικότητα για τα σύγχρονα αυτοκίνητα;

Ο κανόνας των 30 δευτερολέπτων

Σύμφωνα με τον John Ibbotson, αρχιμηχανικό του Consumer Reports, η αναμονή άνω του ενός λεπτού είναι ουσιαστικά περιττή. Ενώ στα παλαιότερα οχήματα η προθέρμανση θεωρούνταν κρίσιμη, η σύγχρονη τεχνολογία έχει αλλάξει τα δεδομένα. Πλέον, ο κινητήρας λιπαίνεται πλήρως μέσα σε μόλις 20 έως 30 δευτερόλεπτα.

Στην πράξη, μέχρι να καθίσετε, να βάλετε τη ζώνη σας και να βολευτείτε στο κάθισμα, το λάδι έχει ήδη κυκλοφορήσει σε όλα τα κινούμενα μέρη της μηχανής.

Γιατί το παρατεταμένο ρελαντί είναι επιζήμιο;

Πέρα από την άνεση μιας ζεστής καμπίνας, η αναμονή 20 λεπτών στο ρελαντί έχει σημαντικά μειονεκτήματα:

Άσκοπη κατανάλωση καυσίμου.

Αύξηση ρύπων χωρίς πραγματικό όφελος για το όχημα.

Αργή προθέρμανση: Ο ταχύτερος τρόπος για να φτάσει ένας κινητήρας στην ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας είναι η ίδια η οδήγηση.

Συμβουλές για μακροζωία του κινητήρα (έως και 300.000 χλμ.)

Η σωστή συντήρηση και η προσεκτική οδήγηση μπορούν να κάνουν ένα σύγχρονο μοτέρ να ξεπεράσει τα 300.000 χιλιόμετρα. Οι ειδικοί προτείνουν:

Ξεκινήστε ήπια: Μόλις περάσουν τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα, μπορείτε να ξεκινήσετε. Αποφύγετε τις υψηλές στροφές: Μην πιέζετε τον κινητήρα στα πρώτα λεπτά της διαδρομής. Παρακολουθήστε τον δείκτη: Περιμένετε μέχρι η βελόνα της θερμοκρασίας να αρχίσει να ανεβαίνει πριν οδηγήσετε σε πιο έντονους ρυθμούς.

*Με πληροφορίες από consumerreports

