Ο «νονός της τεχνητής νοημοσύνης» αποκαλύπτει ότι φοβάται αυτό που δημιούργησε

«Πολύ λυπημένος»· έτσι περιγράφει ότι αισθάνεται ο Τζέφρι Χίντον, ο επιστήμονας υπολογιστών που είναι ευρέως γνωστός ως ο «νονός της τεχνητής νοημοσύνης» για την τεχνολογία που βοήθησε να δημιουργηθεί και για αυτό που, όπως σημειώνει, είναι η αποτυχία του κόσμου να λάβει σοβαρά υπόψη τους αυξανόμενους κινδύνους της.

«Με λυπεί πολύ το γεγονός ότι αφιέρωσα τη ζωή μου στην ανάπτυξη αυτών των πραγμάτων και πως τώρα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και οι άνθρωποι δεν παίρνουν τους κινδύνους αρκετά σοβαρά», ανέφερε ο Χίντον σε συνέντευξη στο BBC Newsnight που δημοσιεύτηκε την Τρίτη (20/01) και είχε ηχογραφηθεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο Χίντον, ο οποίος βοήθησε να πρωτοπορήσουν τα νευρωνικά δίκτυα που αποτελούν τη βάση της σύγχρονης τεχνητής νοημοσύνης, έχει γίνει ένας από τους εντονότερους επικριτές του κλάδου, καθώς τα συστήματα AI γίνονται ολοένα και ισχυρότερα και παράλληλα, διαδίδονται ευκολότερα.

Ακόμη, έχει προβλέψει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένες απώλειες θέσεων εργασίας, να τροφοδοτήσει κοινωνικές αναταραχές και τελικά να ξεπεράσει σε εξυπνάδα τους ανθρώπους και έχει πει ότι οι ερευνητές θα πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύονται τα προηγμένα συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης ότι έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τα ανθρώπινα συμφέροντα.

Ο Χίντον επεσήμανε ότι η ανθρωπότητα πλησιάζει σε μία καθοριστική στιγμή, καθώς οι ερευνητές πλησιάζουν στη δημιουργία μηχανών πιο έξυπνων από τους ανθρώπους.

«Δεν έχουμε βρεθεί ποτέ ξανά σε αυτή την κατάσταση, να μπορούμε να παράγουμε πράγματα εξυπνότερα από εμάς», είπε ο Χίντον, προσθέτοντας ότι πολλοί ειδικοί πιστεύουν πως η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεπεράσει την ανθρώπινη μέσα στα επόμενα 20 χρόνια και σε πολλούς τομείς, το έχει ήδη κάνει. Μόλις συμβεί αυτό, ο έλεγχος τέτοιων συστημάτων μπορεί να αποδειχθεί πολύ δυσκολότερος απ’ όσο πολλοί υποθέτουν, όπως εκτιμά.

«Η ιδέα ότι μπορείς απλώς να το απενεργοποιήσεις, δεν θα λειτουργήσει», σημείωσε ο Χίντον, προσθέτοντας ότι μία επαρκώς προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να πείσει τους ανθρώπους να μην τη σβήσουν.

Ο Χίντον υποστήριξε ότι το μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσε να κάνει τώρα η ανθρωπότητα θα ήταν να μην επενδύσει στην έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι άνθρωποι να συνυπάρξουν με τα ευφυή συστήματα που δημιούργησαν.

«Αν τα δημιουργήσουμε έτσι ώστε να μην νοιάζονται για εμάς, πιθανότατα θα μας εξαλείψουν», προειδοποίησε.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι τα καταστροφικά αποτελέσματα δεν είναι αναπόφευκτα, λέγοντας ότι οι κίνδυνοι εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και ρυθμίζονται τα προηγμένα συστήματα και ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν «πολλές επιλογές πώς να τα δημιουργήσουν», όσο η τεχνητή νοημοσύνη παραμένει υπό ανάπτυξη.

Ωστόσο, ο Χίντον εξέφρασε ανησυχία ότι η τεχνητή νοημοσύνη απελευθερώνεται σε μία περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια συνεργασία αποδυναμώνεται και η αυταρχική πολιτική βρίσκεται σε άνοδο, καθιστώντας δυσκολότερη τη ουσιαστική ρύθμιση. Παρά τις ανησυχίες του, ο Χίντον σχολίασε ότι δεν θα αναιρούσε το έργο του στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Θα είχε αναπτυχθεί χωρίς εμένα. Δεν νομίζω ότι έλαβα αποφάσεις που δεν θα έπαιρνα με τον ίδιο τρόπο, αν είχα τις ίδιες γνώσεις», συμπλήρωσε, ενώ, παραμένει αισιόδοξος για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης να βελτιώσει την εκπαίδευση και την ιατρική, επισημαίνοντας τους εκπαιδευτικούς βοηθούς και τις εξελίξεις στην ιατρική απεικόνιση ως παραδείγματα των δυνατοτήτων της. Αλλά προς το παρόν, η αίσθηση του επείγοντος είναι καθοριστική, όπως σημείωσε.

