Δακτυλιοειδής έκλειψη Ηλίου σήμερα: Πού θα είναι ορατός ο «δακτύλιος της φωτιάς»

Το φεγγάρι περνά μπροστά από τον ήλιο κατά τη διάρκεια μιας δακτυλιοειδούς ηλιακής έκλειψης στο Puerto San Julian της Αργεντινής, την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2024

Ένα μοναδικό αστρονομικό θέαμα θα συμβεί σήμερα στον ουρανό της Ανταρκτικής: μια δακτυλιοειδής έκλειψη Ηλίου θα σχηματίσει το χαρακτηριστικό «δαχτυλίδι της φωτιάς» όταν η Σελήνη περνά μπροστά από τον Ήλιο και αφήνει ορατό μόνο ένα λεπτό δακτύλιο φωτός.

Αυτό το φαινόμενο, ορατό στο σύνολό του μόνο σε μια περιορισμένη λωρίδα της παγωμένης ηπείρου, θα σηματοδοτήσει την αρχή μιας σειράς ουράνιων γεγονότων που θα προσελκύσουν την προσοχή επιστημόνων και ερασιτεχνών σε όλο τον κόσμο.

Η μέγιστη φάση της έκλειψης θα διαρκέσει λίγο περισσότερο από δύο λεπτά και η NASA τονίζει τη σημασία της παρατήρησης του γεγονότος με την κατάλληλη προστασία των ματιών.

Η δακτυλιοειδής ζώνη της έκλειψης, όπου ο δακτύλιος μπορεί να φανεί σε όλο του το μεγαλείο, θα βρίσκεται αποκλειστικά σε μια περιορισμένη περιοχή της Ανταρκτικής, μέσα σε έναν διάδρομο μήκους περίπου 4.282 χιλιομέτρων και πλάτους 616 χιλιομέτρων, όπου η Σελήνη θα καλύπτει περίπου το 96% του ηλιακού δίσκου. Έξω από αυτή τη λωρίδα, το φαινόμενο θα θεωρηθεί ως μερική έκλειψη ηλίου σε άλλα μέρη της Ανταρκτικής, της νότιας Αργεντινής και της Χιλής, όπως η Γη του Πυρός και η Πούντα Αρένας, και σε περιοχές της νότιας Αφρικής.

Ο «δακτύλιος της φωτιάς» αναμένεται να είναι ορατός μόνο σε όσους βρίσκονται εντός της λωρίδας δακτυλίου, η οποία διασχίζει μια απομακρυσμένη περιοχή της Ανατολικής Ανταρκτικής, μακριά από κατοικημένες βάσεις ή προσβάσιμες περιοχές.

Η NASA τονίζει τη σημασία της χρήσης κατάλληλης προστασίας ματιών καθ' όλη τη διάρκεια της παρατήρησης μιας ηλιακής έκλειψης, καθώς κοιτάζοντας απευθείας τον Ήλιο, ακόμη και όταν καλύπτεται εν μέρει από τη Σελήνη, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και μη αναστρέψιμη βλάβη στην όρασή σας. Συνιστούν να χρησιμοποιείτε πάντα πιστοποιημένα γυαλιά έκλειψης ή εγκεκριμένα ηλιακά φίλτρα, τόσο για παρατήρηση με γυμνό μάτι όσο και για χρήση κιάλια, κάμερες ή τηλεσκόπια. Προτείνει επίσης μεθόδους έμμεσης παρατήρησης, όπως προβολείς pinhole. Είναι ένα κουτί με μια μικρή τρύπα για να προβάλλεται η εικόνα του Ήλιου σε μια επιφάνεια και να παρατηρείται η έκλειψη, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας δακτυλιοειδούς έκλειψης Ηλίου;

Μια δακτυλιοειδής έκλειψη Ηλίου συμβαίνει όταν η Σελήνη περνά μπροστά από τον Ήλιο, αλλά αποτυγχάνει να την καλύψει πλήρως επειδή είναι πιο μακριά από τη Γη και φαίνεται μικρότερη στον ουρανό. Για το λόγο αυτό, η σεληνιακή σιλουέτα αφήνει γύρω της έναν δακτύλιο ηλιακού φωτός ορατό, ο οποίος σχηματίζει το χαρακτηριστικό «δαχτυλίδι της φωτιάς».

Επερχόμενα αστρονομικά γεγονότα της χρονιάς

Το αστρονομικό ημερολόγιο για το 2026 προβλέπει μια εξαιρετική ατζέντα ουράνιων φαινομένων. Εκτός από τη δακτυλιοειδή έκλειψη Ηλίου στις 17 Φεβρουαρίου, το έτος θα περιλαμβάνει και άλλα γεγονότα ενδιαφέροντος:

Στις 3 Μαρτίου, μια ολική έκλειψη Σελήνης θα βάψει τη Σελήνη σε κοκκινωπές αποχρώσεις, ένα φαινόμενο ορατό σε μέρη της Αμερικής, των νησιών του Ειρηνικού, της Ασίας και της Ωκεανίας.

Στις 12 Αυγούστου θα συμβεί ολική έκλειψη Ηλίου που θα διασχίσει τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, τη Ρωσία, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Στη λωρίδα ολικότητας, ο Ήλιος θα καλυφθεί πλήρως από τη Σελήνη, ενώ τμήματα της Ευρώπης, της Αφρικής και της Βόρειας Αμερικής θα γίνουν μάρτυρες μερικής έκλειψης.

Στις 28 Αυγούστου, μια μερική έκλειψη Σελήνης θα καλύψει έως και το 96% του σεληνιακού δίσκου, παρατηρήσιμη στην Αμερική, την Αφρική, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Μετά τη δακτυλιοειδή έκλειψη, στις 28 Φεβρουαρίου έξι πλανήτες (Ερμής, Αφροδίτη, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας) θα είναι ορατοί μετά τη δύση του ηλίου σε αυτό που είναι γνωστό ως «πλανητική παρέλαση».

Το ημερολόγιο περιλαμβάνει επίσης βροχές μετεωριτών όπως οι Eta Aquarids τον Μάιο και οι Δίδυμοι τον Δεκέμβριο, μαζί με εξέχουσες προσεγγίσεις κομητών, που υπόσχονται μια πολυάσχολη χρονιά για τους λάτρεις της αστρονομίας.