Πώς θα λειτουργεί το σύστημα επαλήθευσης ηλικίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Σασίζεται σε mobile εφαρμογή ανοικτού κώδικα, τόσο για Android, όσο και για iOS
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τη δική της λύση για το πώς μπορεί να λειτουργεί ένα πανευρωπαϊκό εργαλείο επαλήθευσης της ηλικίας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το σημαντικό είναι ότι η εφαρμογή σέβεται την ιδιωτικότητα των πολιτών καθώς αν και η επαλήθευση της ηλικίας γίνεται είτε ηλεκτρονικά, πχ με τα στοιχεία που θα βρίσκονται καταχωρημένα στο μητρώο του EUID Wallet, είτε με σάρωση της ταυτότητας ή του διαβατηρίου -, στην εφαρμογή δεν αποθηκευεται κανένα στοιχείο ταυτοποίησης του πολίτη πέρα από το πιστοποιητικό επαλήθευσης τους ορίου της ηλικίας που απαιτείται.
Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο βίντεο που ακολουθεί:
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
