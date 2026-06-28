Διαστημική βιομηχανία: Ηχηρό «παρών» της Ελλάδας με εργοστάσιο δορυφόρων και 250 θέσεις εργασίας

Παρουσιάστηκε η εθνική στρατηγική «Greece in Orbit» – Κυριάκος Μητσοτάκης και Δημήτρης Παπαστεργίου αναλύουν το άλμα της χώρας στη νέα διαστημική οικονομία.

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Διαστημική βιομηχανία: Ηχηρό «παρών» της Ελλάδας με εργοστάσιο δορυφόρων και 250 θέσεις εργασίας
Unsplash
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Το επόμενο μεγάλο βήμα στη διαστημική της παρουσία επιχειρεί η Ελλάδα, περνώντας από το στάδιο της απλής αξιοποίησης δορυφορικών δεδομένων στον σχεδιασμό και την κατασκευή διαστημικών συστημάτων. Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με την ανακοίνωση της ICEYE για τη δημιουργία μιας μεγάλης, υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής δορυφόρων στη χώρα, σε μια περίοδο που η Αθήνα διαμορφώνει μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για το Διάστημα.

Η επένδυση προβλέπει τη δημιουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων άνω των 5.000 τ.μ., με δυνατότητα μαζικής παραγωγής έως και 150 δορυφόρων ετησίως, δημιουργώντας παράλληλα περισσότερες από 250 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Εφόσον υλοποιηθεί, η μονάδα θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη παραγωγική βάση της ICEYE παγκοσμίως και μία από τις σημαντικότερες στην Ευρώπη. «Θέλουμε να εγκαταστήσουμε στην Ελλάδα έναν μεγάλο κόμβο παραγωγής, έρευνας και καινοτομίας για την παγκόσμια διαστημική βιομηχανία», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επικεφαλής της ICEYE στην Ελλάδα, Βασίλης Χαλουλάκος.

«Greece in Orbit» και το πρόγραμμα 350 εκατ. ευρώ

Η επιλογή της Ελλάδας συνδέεται άμεσα με τη νέα διαστημική στρατηγική «Greece in Orbit – Η Ελλάδα σε Τροχιά», η οποία παρουσιάστηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Κατά την παρουσίαση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη δυναμική ανάπτυξη του εγχώριου οικοσυστήματος τεχνολογίας, το οποίο πλέον υποστηρίζεται με χρηματοδότηση 350 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το νέο εθνικό πρόγραμμα «HELLAS-SPACE 2.0» αποτελεί τη δεύτερη φάση της ελληνικής διαστημικής πολιτικής. Στόχος του είναι η μετατροπή των διαστημικών τεχνολογιών σε πρακτικές εφαρμογές για την καθημερινότητα, όπως η παρακολούθηση πυρκαγιών και πλημμυρών, η θαλάσσια επιτήρηση, η γεωργία ακριβείας και η ασφάλεια των συνόρων.

Από τις υποδομές στις εθνικές δυνατότητες

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, επεσήμανε τη μετάβαση της χώρας σε μια νέα εποχή: «Μετά το πρώτο πρόγραμμα μικροδορυφόρων, περνάμε από τη δημιουργία υποδομών σε πραγματικές, βιώσιμες εθνικές δυνατότητες. Θέλουμε να δούμε την ελληνική βιομηχανία Διαστήματος πρωταθλήτρια στην Ευρώπη, με εξαγωγή τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο».

Η νέα μονάδα της ICEYE δεν θα είναι απλώς ένας χώρος συναρμολόγησης, αλλά μια ολοκληρωμένη βιομηχανική και ερευνητική υποδομή. Αναμένεται να απορροφήσει μηχανικούς διαστημικών συστημάτων, ειδικούς ηλεκτρονικών και ραντάρ SAR, καθώς και επιστήμονες τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, στόχος είναι η ενίσχυση των συνεργειών με ελληνικά πανεπιστήμια και startups, γεγονός που θα διευκολύνει το brain gain, φέρνοντας πίσω εξειδικευμένους Έλληνες του εξωτερικού.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς, ανακοινώθηκε επίσης το Πανελλήνιο Μαθητικό Διαστημικό Πρόγραμμα, που θα επιτρέπει σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων να σχεδιάζουν μικρούς δορυφόρους.

Το μεγάλο στοίχημα για την Ελλάδα είναι πλέον να εδραιωθεί ως ισχυρός παραγωγός στον ευρωπαϊκό χάρτη της νέας διαστημικής οικονομίας, με την ICEYE Hellas να λειτουργεί ως εξαγωγικός κόμβος τεχνολογίας για την Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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