Ανακαλύφθηκε ένας νέος εξωπλανήτης παρόμοιος με τη Γη και πολύ κοντινός

Ο πλανήτης, που ονομάστηκε GJ 3378b, έχει περίπου διπλάσιο μέγεθος από τη Γη, αλλά παραμένει άγνωστο αν διαθέτει καν ατμόσφαιρα

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ανακαλύφθηκε ένας νέος εξωπλανήτης παρόμοιος με τη Γη και πολύ κοντινός

Η Γη όπως φωτογραφήκε από την αποστολή Artemis II της NASA.

NASA
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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  • Ανακαλύφθηκε ο εξωπλανήτης GJ 3378b, ο οποίος είναι περίπου διπλάσιος σε μέγεθος από τη Γη και βρίσκεται σε απόσταση 25 ετών φωτός από το ηλιακό μας σύστημα.
  • Ο GJ 3378b περιστρέφεται εντός της κατοικήσιμης ζώνης του άστρου του, όπου το νερό μπορεί να υπάρχει σε υγρή μορφή στην επιφάνειά του.
  • Παραμένει άγνωστη η φύση της ατμόσφαιράς του και αν διαθέτει ατμόσφαιρα, λόγω της θέσης του κοντά στην «κοσμική ακτογραμμή» που μπορεί να απογυμνώσει την ατμόσφαιρα από την ηλιακή ακτινοβολία.
  • Η επιβεβαίωση της ύπαρξης ατμόσφαιρας και η αναζήτηση σημάτων ζωής στον GJ 3378b θα απαιτήσουν μελλοντικά παρατηρητήρια, όπως το προγραμματισμένο Παρατηρητήριο Κατοικήσιμων Κόσμων της NASA.
  • Η ανακάλυψη του GJ 3378b προσθέτει έναν νέο υποψήφιο εξωπλανήτη για τη μελέτη της πιθανής ύπαρξης ζωής εκτός του ηλιακού μας συστήματος.
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Εξωπλανήτες συνεχίζουν να προστίθενται στη λίστα των «υποψηφίων« για τη φιλοξενία ζωής.

Μια ομάδα αστρονόμων του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Ίρβαϊν ανακοίνωσε την ανακάλυψη ενός νέου εξωπλανήτη παρόμοιου με τη Γη, ο οποίος περιστρέφεται γύρω από ένα άστρο που βρίσκεται περίπου 25 έτη φωτός μακριά από το ηλιακό μας σύστημα, στον γαλαξία μας.

«Αυτή η ανακάλυψη είναι συναρπαστική», δήλωσε ο Πολ Ρόμπερτσον, επίκουρος καθηγητής αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο και κύριος συγγραφέας της νέας μελέτης, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό *The Astrophysical Journal*.

«Είναι ένας από τους πιο κοντινούς κοσμικούς γείτονές μας. Τα 25 έτη φωτός μπορεί να ακούγονται σαν μεγάλη απόσταση, αλλά ο Γαλαξίας μας έχει διάμετρο περίπου 100.000 έτη φωτός, οπότε από αυτή την άποψη είναι ο πιο κοντινός μας γείτονας».

Ο πλανήτης, που ονομάστηκε GJ 3378b, έχει περίπου διπλάσιο μέγεθος από τη Γη.

Βρίσκεται εντός της ζώνης κατοικησιμότητας του αστέρα του – της περιοχής «Goldilocks» γύρω από έναν αστέρα, όπου ένας πλανήτης λαμβάνει ακριβώς τη σωστή ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας, ώστε το νερό να μπορεί να υπάρχει σε υγρή κατάσταση στην επιφάνεια του πλανήτη.

«Αυτή η υπερ-Γη λαμβάνει περίπου το 90% της ακτινοβολίας από το άστρο-οικοδεσπότη της, όπως η Γη από τον Ήλιο της, οπότε βρίσκεται ακριβώς στο ιδανικό σημείο», δήλωσε ο Ρόμπερτσον, η ομάδα του οποίου έκανε την ανακάλυψη.

Ένα μυστήριο που παραμένει είναι η φύση της ατμόσφαιρας του πλανήτη – ή αν διαθέτει καν ατμόσφαιρα.

Ο πλανήτης βρίσκεται ακριβώς στην άκρη αυτού που οι ερευνητές αποκαλούν «κοσμική ακτογραμμή» – την περιοχή γύρω από ένα άστρο όπου, αν ένας πλανήτης βρίσκεται έξω από αυτήν, η ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να απογυμνώσει την ατμόσφαιρά του. Ένα παράδειγμα από το δικό μας ηλιακό σύστημα είναι ο Άρης, για τον οποίο οι αστρονόμοι πιστεύουν ότι μπορεί να είχε κάποτε ατμόσφαιρα παρόμοια με της Γης, πριν την καταστρέψει η ηλιακή ακτινοβολία.

«Αν συρρικνώναμε τη Γη στο μέγεθος ενός μήλου, η ατμόσφαιρά της θα είχε πάχος περίπου όσο η φλούδα του μήλου», είπε ο Ρόμπερτσον. «Αυτό αρκεί ακριβώς για να διατηρηθούν οι πιέσεις στην επιφάνεια που επιτρέπουν την ύπαρξη υγρού νερού. Αρκεί για να υπάρχει αναπνεύσιμος αέρας και παρέχει ίσως μια μικρή προστασία από το σκληρό περιβάλλον ακτινοβολίας του διαστήματος.»

Η ανακάλυψη του GJ 3378b προσθέτει έναν άλλο υποψήφιο στη λίστα των εξωπλανητών που μπορεί να είναι φιλόξενοι για τη ζωή. Αλλά οι αστρονόμοι θα πρέπει να περιμένουν την κατασκευή και την ανάπτυξη μελλοντικών παρατηρητηρίων προτού μπορέσουν να είναι σίγουροι εάν ο πλανήτης έχει οποιοδήποτε είδος ατμόσφαιρας.

«Εάν ένας πλανήτης στην κατοικήσιμη ζώνη έχει κατάλληλη ατμόσφαιρα, μπορούμε να δικαιολογήσουμε περαιτέρω έρευνα που αναζητά βιουπογραφές, υγρό νερό ή άλλα σημάδια ζωής που απαιτούν τόσο ατμόσφαιρα όσο και τη σωστή ποσότητα θέρμανσης από το άστρο υποδοχής», δήλωσε ο Gogod James, φοιτητής του UC Irvine στην ομάδα του Robertson που εργάστηκε για να χαρακτηρίσει το μέγεθος του GJ 3378b.

Το προγραμματισμένο Παρατηρητήριο Κατοικήσιμων Κόσμων της NASA – που έχει προγραμματιστεί να εκτοξευθεί κάποια στιγμή στη δεκαετία του 2040 – θα είναι σε θέση να απεικονίσει πλανήτες όπως ο GJ 3378b για να επιβεβαιώσει εάν έχουν ατμόσφαιρες ή όχι.

Εάν συμβεί αυτό, οι αστρονόμοι θα διερευνήσουν τον πλανήτη για σημάδια ζωής, τα οποία θα περιλαμβάνουν την αναζήτηση χημικών ουσιών στην ατμόσφαιρά του που θα μπορούσαν να έχουν βιολογική προέλευση.

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