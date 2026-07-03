PlayStation: Η Sony καταργεί τους φυσικούς δίσκους από το 2028 - Μόνο ψηφιακά παιχνίδια

Η Sony διευκρίνισε ότι η αλλαγή δεν θα επηρεάσει τίτλους που έχουν ήδη κυκλοφορήσει ή πρόκειται να διατεθούν πριν από τον Ιανουάριο του 2028

Μίλτος Τσεκούρας

PlayStation: Η Sony καταργεί τους φυσικούς δίσκους από το 2028 - Μόνο ψηφιακά παιχνίδια
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  • Η Sony θα σταματήσει να κυκλοφορεί νέους τίτλους PlayStation σε φυσικούς δίσκους από τον Ιανουάριο του 2028, προσφέροντας μόνο ψηφιακούς κωδικούς για λήψη.
  • Η αλλαγή αυτή αντανακλά τη μετατόπιση των καταναλωτών και της βιομηχανίας προς τις ψηφιακές υπηρεσίες και μειωμένη ζήτηση για φυσικούς δίσκους.
  • Η απόφαση προκάλεσε ανησυχίες στην κοινότητα των παικτών σχετικά με τα δικαιώματα κατόχων, τη διατήρηση παιχνιδιών και την ανταλλαγή τίτλων.
  • Η Sony διαβεβαιώνει ότι οι τίτλοι που έχουν ήδη κυκλοφορήσει ή θα κυκλοφορήσουν πριν το 2028 δεν θα επηρεαστούν από αυτήν την αλλαγή.
  • Η εταιρεία δεν έχει απαντήσει ακόμη σε ερωτήματα για τη δυνατότητα μεταβίβασης ψηφιακών παιχνιδιών σε άλλους χρήστες στο μέλλον.
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Η Sony ανακοίνωσε ότι από τον Ιανουάριο του 2028 θα σταματήσει να κυκλοφορεί τους νέους τίτλους του PlayStation σε φυσικούς δίσκους, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή για τη βιομηχανία του gaming.

Όπως γνωστοποίησε η εταιρεία μέσω ανάρτησης στο επίσημο blog της, τα νέα παιχνίδια θα συνεχίσουν να διατίθενται και σε φυσικά καταστήματα, όμως οι αγοραστές θα παραλαμβάνουν μόνο έναν ψηφιακό κωδικό για την ενεργοποίηση και τη λήψη τους.

Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη της Rockstar ότι το πολυαναμενόμενο Grand Theft Auto VI θα κυκλοφορήσει επίσης χωρίς φυσική έκδοση σε δίσκο, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή μετάβαση της αγοράς προς την αποκλειστικά ψηφιακή διανομή.

«Φυσική εξέλιξη για τη Sony»

Σύμφωνα με τη Sony, η επιλογή αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι «οι προτιμήσεις των καταναλωτών και συνολικά η βιομηχανία της ψυχαγωγίας απομακρύνονται από τους φυσικούς δίσκους και στρέφονται στις ψηφιακές υπηρεσίες». Η εταιρεία πρόσθεσε ότι πρόκειται για «μια φυσική εξέλιξη για τη Sony Interactive Entertainment, καθώς η προτίμηση των καταναλωτών στα ψηφιακά μέσα υπερβαίνει πλέον σημαντικά τη ζήτηση για φυσικούς δίσκους».

Η εξέλιξη προκάλεσε αντιδράσεις στην κοινότητα των παικτών. Η δημοσιογράφος του gaming Vikki Blake χαρακτήρισε την αλλαγή «σοβαρό πλήγμα για τα δικαιώματα των καταναλωτών», σημειώνοντας ότι δημιουργεί ζητήματα τόσο για τη διατήρηση των βιντεοπαιχνιδιών όσο και για όσους βασίζονται στην ανταλλαγή ή τον δανεισμό τίτλων ώστε να περιορίσουν το κόστος αγοράς.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι στην εποχή του PlayStation 4 η Sony διαφήμιζε με χιουμοριστικό τρόπο την ευκολία με την οποία οι παίκτες μπορούσαν να δανείζουν παιχνίδια μεταξύ τους, ασκώντας τότε κριτική στην Xbox.

Η Sony διευκρίνισε ότι η αλλαγή δεν θα επηρεάσει τίτλους που έχουν ήδη κυκλοφορήσει ή πρόκειται να διατεθούν πριν από τον Ιανουάριο του 2028. Μετά την ανακοίνωση, το BBC ζήτησε από τη Sony να απαντήσει αν εξετάζει στο μέλλον τη δυνατότητα μεταβίβασης της ιδιοκτησίας ενός ψηφιακού παιχνιδιού σε άλλον χρήστη, ωστόσο μέχρι στιγμής η εταιρεία δεν έχει τοποθετηθεί.

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