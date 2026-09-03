Προβλήματα στην λειτουργία εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης: Chatgpt, Grok, Claude και Gemini

Snapshot Προβλήματα λειτουργίας επηρεασαν ταυτόχρονα κορυφαίες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης όπως ChatGPT, Grok, Claude και Gemini λόγω δυσλειτουργίας σε κεντρικές υποδομές διαδικτύου και διεθνούς δρομολόγησης.

Το σφάλμα δεν προέρχεται από τους αλγορίθμους των μοντέλων αλλά από κοινές ψηφιακές υποδομές, κυρίως τη χρήση της Cloudflare ως reverse proxy.

Υποδομές hyperscalers όπως AWS και Microsoft Azure εμπλέκονται, ενώ εφαρμογές που βασίζονται σε APIs όπως το Cursor επηρεάστηκαν άμεσα.

Το φαινόμενο επεκτάθηκε και σε άλλες άσχετες υπηρεσίες, με αιτία προβλήματα στη διεθνή δρομολόγηση κίνησης Tier-1 transit και στα συστήματα DNS.

Η αποκατάσταση της λειτουργίας γίνεται κεντρικά από τους παρόχους υποδομών, επαναφέροντας ταυτόχρονα την πρόσβαση σε όλα τα επηρεαζόμενα συστήματα. Snapshot powered by AI

Ταυτόχρονο, μαζικό κύμα διακοπών έπληξε σχεδόν όλες τις κορυφαίες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, αφήνοντας εκατομμύρια χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο χωρίς πρόσβαση σε OpenAI, Claude, Grok, Google Gemini και Cursor. Η κατακόρυφη αύξηση των αναφορών σφάλματος καταγράφηκε ακριβώς το ίδιο λεπτό. Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στον κώδικα ή στους αλγορίθμους των ίδιων των μοντέλων, αλλά βαθιά στα θεμέλια του παγκόσμιου διαδικτύου.

Όταν ανεξάρτητα συστήματα διαφορετικών τεχνολογικών κολοσσών καταρρέουν συγχρονισμένα, η αιτία κρύβεται συνήθως στις κοινές ψηφιακές υποδομές. Οι περισσότερες από αυτές τις πλατφόρμες αξιοποιούν την Cloudflare ως reverse proxy για τη διαχείριση κίνησης, την επίλυση DNS και την προστασία από επιθέσεις DDoS. Ένα σφάλμα δρομολόγησης ή μια εμπλοκή στους κόμβους της Cloudflare αρκεί για να αποκόψει πλήρως τους χρήστες.

Αλυσιδωτές επιπτώσεις και κεντρικοί κόμβοι cloud

Στο επίκεντρο βρίσκονται συχνά και οι υποδομές των hyperscalers, όπως το AWS και το Microsoft Azure, όπου πολλές εταιρείες φιλοξενούν δεδομένα ή διασταυρώνουν την κίνησή τους σε κοινά σημεία διασύνδεσης. Πάντως, η ζημιά δεν περιορίστηκε στους άμεσους παρόχους. Εφαρμογές ανάπτυξης κώδικα όπως το Cursor τέθηκαν εκτός λειτουργίας σχεδόν αυτόματα, εξαιτίας της απόλυτης εξάρτησής τους από τα APIs της OpenAI και της Anthropic.

Το εύρος του φαινομένου ξεπέρασε τα όρια των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Αντίστοιχες αναφορές δυσλειτουργίας εμφανίστηκαν την ίδια στιγμή σε άσχετες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τα τεχνικά δεδομένα, οι ενδείξεις παραπέμπουν σε ευρύτερη εμπλοκή διεθνούς δρομολόγησης κίνησης και υποδομών DNS.

Η ομαλοποίηση σε τέτοια περιστατικά δεν γίνεται μεμονωμένα από κάθε εταιρεία. Μόλις ο κεντρικός πάροχος υποδομής αποκαταστήσει τους πίνακες δρομολόγησης και τη ροή της κίνησης, η πρόσβαση επανέρχεται συγχρονισμένα στο σύνολο των συστημάτων.