Η νέα γενιά προϊόντων Apple έρχεται στη Vodafone

Η καινοτόμα σειρά προϊόντων της Apple, που περιλαμβάνει τα iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Duo, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 και AirPods Pro 5, έρχεται στη Vodafone, δίνοντας στους πελάτες τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις νέες συσκευές με προπαραγγελία στα καταστήματα Vodafone και στο Vodafone eShop.

Αναλυτικότερα, οι προπαραγγελίες για τα νέα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max ξεκινούν το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στις 15:00, ενώ οι συσκευές θα είναι διαθέσιμες στα καταστήματα από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026.

Για το καινοτόμο iPhone Duo, οι προπαραγγελίες ξεκινούν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 στις 15:00, ενώ η διάθεσή του στα καταστήματα θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026.

Περισσότερες πληροφορίες και φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος iPhone 18 Pro | Pro Max & iPhone Duo | Vodafone.gr