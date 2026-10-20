Μπλακάουτ της Google: Ξεκίνησε η αποκατάσταση του προβλήματος - Και η HSBC με πρόβλημα

Snapshot Η Google εργάζεται για την πλήρη αποκατάσταση του δικτύου cloud μετά από ενεργειακό πρόβλημα στη ζώνη Europe-west2-b του Λονδίνου, με σταδιακή ανάκαμψη των υπηρεσιών.

Η διακοπή προκάλεσε εκτεταμένες δυσλειτουργίες σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, επηρεάζοντας πλατφόρμες όπως η Revolut, Lloyds Bank, HSBC, Halifax και την εφαρμογή προϋπολογισμού Emma.

Η βλάβη επηρέασε σημαντικά και τη λειτουργία των βρετανικών δικαστηρίων, διακόπτοντας τις απομακρυσμένες ακροάσεις μέσω της πλατφόρμας CVP σε Αγγλία και Ουαλία.

Η ζώνη Europe-west2 αποτελεί τη μοναδική υποδομή cloud της Google στη Μεγάλη Βρετανία, καθιστώντας ευάλωτες τις επιχειρήσεις που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτήν.

Η περιοχή έχει ιστορικό σοβαρών διακοπών, όπως η κατάρρευση λόγω αστοχίας ψύξης το 2022, υπογραμμίζοντας την εξάρτηση από φυσικές υποδομές για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιδιόρθωση του εκτεταμένου προβλήματος στο δίκτυο cloud της Google, με τους μηχανικούς της εταιρείας να καταγράφουν ήδη σταδιακή ανάκαμψη των υπηρεσιών.

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα στις 15:07, η βλάβη που προκλήθηκε από ένα συγκεκριμένο ενεργειακό συμβάν στη ζώνη Europe-west2-b του Λονδίνου έχει μετριαστεί σε μεγάλο βαθμό. Ο τεχνολογικός κολοσσός δίνει πλέον απόλυτη προτεραιότητα στην αποκατάσταση του ήδη υπάρχοντος φόρτου εργασίας, ζητώντας την ίδια ώρα δημόσια συγγνώμη από τα εκατομμύρια των χρηστών που επηρεάστηκαν.

Η πλήρης επαναφορά των ψηφιακών υποδομών αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, βάζοντας τέλος σε μια πρωτοφανή διακοπή λειτουργίας που προκάλεσε ντόμινο δυσλειτουργιών. Προκειμένου να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο, οι υπεύθυνοι είχαν προτείνει νωρίτερα στους πελάτες τους να μεταφέρουν προσωρινά τα δεδομένα τους σε άλλη διαθέσιμη γεωγραφική περιοχή.

Το ντόμινο της κατάρρευσης σε συναλλαγές και δικαιοσύνη

Μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή η διαδικασία ανάκαμψης, ο αντίκτυπος της διακοπής ήταν άμεσος και σαρωτικός. Η Revolut, η οποία εξυπηρετεί τεράστιο όγκο πελατών στο Ηνωμένο Βασίλειο, βρέθηκε γρήγορα στο επίκεντρο της κρίσης. Η πλατφόρμα Downdetector κατέγραψε περισσότερες από 1.500 αναφορές σφαλμάτων νωρίς το πρωί, καθώς βασικά συστήματα της ψηφιακής τράπεζας, όπως οι πληρωμές με κάρτα, οι μεταφορές χρημάτων, οι αναλήψεις μετρητών και η σύνδεση στους λογαριασμούς, κατέστησαν εντελώς μη διαθέσιμα.

Εκπρόσωπος της Revolut έσπευσε να διευκρινίσει πως τα χρήματα και τα δεδομένα των πελατών παραμένουν απόλυτα ασφαλή.

Η κρίση χτύπησε σκληρά και τις παραδοσιακές τράπεζες. Εκατοντάδες πελάτες της Lloyds Bank, της HSBC και της Halifax ανέφεραν σοβαρά ζητήματα στις εφαρμογές τους. Την ίδια ώρα, η δημοφιλής εφαρμογή προϋπολογισμού Emma επιβεβαίωσε μέσω X ότι βρίσκεται εκτός λειτουργίας από τις 7 το πρωί, διευκρινίζοντας πως πρόκειται αποκλειστικά για τεχνική αστοχία και όχι για παραβίαση της ασφάλειας.

Οι δυσλειτουργίες επεκτάθηκαν γρήγορα πολύ πέρα από τον χρηματοοικονομικό τομέα, διαλύοντας το πρόγραμμα των βρετανικών δικαστηρίων. Η Υπηρεσία Δικαστηρίων και Δικαιοδοτικών Οργάνων (HMCTS) δέχτηκε ισχυρό πλήγμα.

Η εξειδικευμένη πλατφόρμα βίντεο (CVP) που χρησιμοποιείται για απομακρυσμένες ακροάσεις έπεσε σε ολόκληρη την Αγγλία και την Ουαλία από τις 10 το πρωί. Ο Ποινικός Δικηγορικός Σύλλογος προειδοποίησε πως οι συνήγοροι υπεράσπισης και οι εισαγγελείς αδυνατούσαν απολύτως να προχωρήσουν σε δίκες, εμποδίζοντας δραματικά τις καθημερινές προσπάθειες εκκαθάρισης των ήδη συσσωρευμένων υποθέσεων της χώρας. Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Anna Wise, οι συνάδελφοί της που επιχειρούσαν να παρακολουθήσουν τις δίκες ανέφεραν πως το σύστημα άρχισε σταδιακά να λειτουργεί ξανά μόνο μετά τη μεσημεριανή ενημέρωση της Google.

Η αρχιτεκτονική του δικτύου και το ιστορικό των διακοπών

Η προβληματική ζώνη Europe-west2 του Λονδίνου αποτελεί τη μοναδική περιοχή υποδομών cloud της Google σε ολόκληρη τη Μεγάλη Βρετανία. Η δημοσιογράφος τεχνολογίας Liv McMahon εξηγεί ότι το Google Cloud συνιστά έναν από τους λιγοστούς παρόχους που στηρίζουν πρακτικά την ψηφιακή μας ζωή. Μαζί με την Amazon Web Services (AWS) και το Microsoft Azure, η εταιρεία παρέχει τις υποδομές για αποθήκευση, διαχείριση δεδομένων και εργαλεία ανάπτυξης.

Οποιαδήποτε διαταραχή σε αυτό το μοναδικό βρετανικό κέντρο δεδομένων έχει καταστροφικό αντίκτυπο σε εγχώριες επιχειρήσεις που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτό. Κι όμως, ξυπνούν μνήμες από τον περασμένο Οκτώβριο, όταν περισσότεροι από 1.000 ιστότοποι έπεσαν λόγω αντίστοιχης διακοπής της AWS στο μεγαλύτερο κέντρο δεδομένων της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η σημερινή τεχνική αστοχία φέρνει αναπόφευκτα στο προσκήνιο παλαιότερα προβλήματα ακριβώς στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Ο ανταποκριτής κυβερνοασφάλειας Joe Tidy υπενθυμίζει ότι τον Ιούλιο του 2022, ο ίδιος κόμβος είχε υποστεί μια εκτεταμένη κατάρρευση εξαιτίας αποτυχίας του συστήματος ψύξης κατά τη διάρκεια ενός σφοδρού καύσωνα.

Τότε, η εταιρεία αναγκάστηκε να κλείσει έναν τεράστιο αριθμό υπολογιστών για να αποτρέψει το ενδεχόμενο πυρκαγιάς. Παρότι η τρέχουσα διακοπή λειτουργίας αποδίδεται αυστηρά σε ενεργειακό συμβάν, αποδεικνύεται η απόλυτη εξάρτηση των σύγχρονων επιχειρήσεων από τις φυσικές εγκαταστάσεις. Πλατφόρμες διανομής και αναζήτησης ακινήτων, όπως η Royal Mail, η DPD και το Rightmove, είδαν τις υπηρεσίες τους να καταρρέουν ταυτόχρονα.

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