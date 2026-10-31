Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις τράπεζες και τις αγορές

Snapshot Οι AI agents αναλαμβάνουν ολοκληρωμένες συναλλαγές για λογαριασμό των χρηστών, απαιτώντας νέες τεχνολογικές υποδομές και σαφείς κανόνες εξουσιοδότησης.

Οι ψηφιακοί βοηθοί γίνονται νέο κανάλι πωλήσεων για τις επιχειρήσεις λιανικής, αυξάνοντας το ποσοστό μετατροπής επισκέψεων σε αγορές.

Η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη στην ταυτότητα και τα δικαιώματα των AI agents είναι κρίσιμες για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών.

Οι τράπεζες χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για τον επανασχεδιασμό διαδικασιών, μειώνοντας το ανθρώπινο δυναμικό και αυξάνοντας την αποδοτικότητα, όπως στην περίπτωση της Société Générale.

Οι πληρωμές εξελίσσονται σε ολοκληρωμένες επιχειρηματικές πλατφόρμες που συνδυάζουν πληρωμές, διαχείριση αποθεμάτων και χρηματοδότηση για τη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας. Snapshot powered by AI

Φανταστείτε να ζητάτε από έναν ψηφιακό βοηθό να αγοράσει ένα προϊόν για λογαριασμό σας και εκείνος να αναλαμβάνει ολόκληρη τη διαδικασία: να επικοινωνεί με το ηλεκτρονικό κατάστημα, να επιλέγει το προϊόν και να ολοκληρώνει την πληρωμή, χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογήσετε στοιχεία κάρτας ή να κάνετε οι ίδιοι κάθε βήμα.

Αυτό το σενάριο δεν ανήκει πλέον αποκλειστικά στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Οι AI agents βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο του μετασχηματισμού των πληρωμών και του τραπεζικού συστήματος.

Την ίδια στιγμή, οι τράπεζες εξετάζουν πώς μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να αυτοματοποιήσουν σύνθετες εργασίες, να περιορίσουν το λειτουργικό κόστος και να προσφέρουν νέες υπηρεσίες στους πελάτες τους.

Το ποιος θα ελέγχει αυτές τις συναλλαγές, πώς θα διασφαλίζεται η αξιοπιστία των ψηφιακών βοηθών και ποιος θα είναι ο ρόλος των τραπεζών σε ένα περιβάλλον όπου οι μηχανές θα μπορούν να πραγματοποιούν αγορές αποτέλεσαν βασικούς άξονες συζήτησης στο συνέδριο Fintech 5.0.

Στο σχετικό πάνελ συμμετείχαν εκπρόσωποι της Google Cloud, της Microsoft και της NBG Pay.

Τη συζήτηση συντόνισε η Έφη Μπίτρου, Senior Director και Head of Digital Business της Εθνικής Τράπεζας, με συνομιλητές τον Χριστόφορο Χατζόπουλο, CEO της NBG Pay, τον Moritz Platt, Capital Market Technology Manager της Google Cloud EMEA, και τον Christian Sarafidis της Microsoft EMEA Financial Services.

Google Cloud: Οι ψηφιακοί βοηθοί θα κάνουν αγορές και οι πληρωμές αλλάζουν

Μια νέα πραγματικότητα, στην οποία οι καταναλωτές δεν θα χρειάζεται να ολοκληρώνουν οι ίδιοι κάθε βήμα μιας ηλεκτρονικής αγοράς, περιέγραψε ο Moritz Platt της Google Cloud.

Όπως εξήγησε, οι αυτόνομοι ψηφιακοί βοηθοί (AI agents) θα μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με τα συστήματα των επιχειρήσεων και να πραγματοποιούν συναλλαγές για λογαριασμό των χρηστών. Για να συμβεί αυτό με ασφάλεια, θα πρέπει να δημιουργηθούν κοινά τεχνολογικά πρωτόκολλα, μηχανισμοί προστασίας και σαφείς κανόνες εξουσιοδότησης. Με άλλα λόγια, ο καταναλωτής θα πρέπει να μπορεί να ορίζει με ακρίβεια τι επιτρέπεται να κάνει ο ψηφιακός βοηθός του και μέχρι ποιο σημείο μπορεί να ενεργεί αυτόνομα.

Η μετάβαση αυτή δημιουργεί, παράλληλα, νέες απαιτήσεις για τις υποδομές πληρωμών. Οι σημερινές διαδικασίες έχουν σχεδιαστεί για διαφορετικές ανάγκες, με την εκκαθάριση των συναλλαγών να απαιτεί συχνά μία ή δύο ημέρες. Αντίθετα, η ευρεία χρήση των AI agents αναμένεται να πολλαπλασιάσει τον αριθμό των συναλλαγών, πολλές από τις οποίες θα είναι μικρής αξίας, ακόμη και μικροπληρωμές.

Σε αυτό το περιβάλλον εντάσσεται και η επένδυση της Google στην ανάπτυξη υποδομής blockchain πρώτου επιπέδου, βασισμένης στην τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT), η οποία φιλοδοξεί να υποστηρίζει μεγάλο όγκο συναλλαγών.

Ο Moritz Platt αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα της ουδετερότητας των τεχνολογικών υποδομών, αναγνωρίζοντας ότι οι εταιρείες που τις αναπτύσσουν έχουν και εμπορικά συμφέροντα. Τόνισε, ωστόσο, τη σημασία του διαχωρισμού ανάμεσα στην τεχνολογική βάση και στις υπηρεσίες που αναπτύσσονται πάνω σε αυτήν.

Όπως διευκρίνισε, η Google Cloud επιδιώκει να προσφέρει την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή για τις νέες μορφές πληρωμών και όχι να αντικαταστήσει τις τράπεζες ή τους ρυθμιζόμενους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Microsoft: Οι AI agents γίνονται νέο κανάλι πωλήσεων

Στην εμπορική πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης στάθηκε ο Christian Sarafidis της Microsoft, επισημαίνοντας ότι οι ψηφιακοί βοηθοί αρχίζουν να αντιμετωπίζονται από τις επιχειρήσεις λιανικής ως ένα νέο κανάλι προσέλκυσης πελατών και αύξησης των πωλήσεων.

Επικαλούμενος έρευνα της Adobe, ανέφερε ότι οι επισκέπτες που φτάνουν σε ηλεκτρονικά καταστήματα μέσω ψηφιακών βοηθών εμφανίζουν κατά 60% υψηλότερο ποσοστό μετατροπής σε αγορές. Για τους εμπόρους, επομένως, οι AI agents δεν αποτελούν απλώς μια νέα τεχνολογική τάση, αλλά μια ευκαιρία για περισσότερες πωλήσεις, αποτελεσματικότερα ηλεκτρονικά καταστήματα και χαμηλότερο κόστος αποδοχής πληρωμών.

Ο ίδιος περιέγραψε τρία διαδοχικά στάδια εξέλιξης της αγοράς. Το πρώτο αφορά την προσαρμογή των ηλεκτρονικών καταστημάτων, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν ψηφιακούς βοηθούς. Το δεύτερο προβλέπει την απευθείας επικοινωνία ανάμεσα στους AI agents των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Το τρίτο και πιο προχωρημένο στάδιο αφορά τις πλήρως αυτόνομες αγορές, στις οποίες ο ψηφιακός βοηθός θα μπορεί να ολοκληρώνει μια συναλλαγή χωρίς την παρέμβαση του χρήστη σε κάθε επιμέρους βήμα.

Αυτό το τελευταίο σενάριο βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, καθώς οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με αυτόν τον τρόπο παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένες, παρά τις δοκιμές που γίνονται και σε συνεργασία με διεθνή δίκτυα καρτών.

Το μεγάλο στοίχημα είναι η εμπιστοσύνη

Πίσω από τις νέες δυνατότητες βρίσκεται ένα κρίσιμο ερώτημα: πώς θα γνωρίζει μια επιχείρηση ότι ένας ψηφιακός βοηθός έχει πράγματι την εξουσιοδότηση να πραγματοποιήσει μια αγορά;

Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της Microsoft, κάθε agent, είτε πρόκειται για το Copilot, το ChatGPT ή το Claude, θα πρέπει να διαθέτει αναγνωρίσιμη ταυτότητα και συγκεκριμένα δικαιώματα. Διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών ή κακόβουλων ενεργειών από ψηφιακούς βοηθούς.

Ενδεικτικό της πρόκλησης είναι το παράδειγμα της JPMorgan, την οποία επικαλέστηκε ο Christian Sarafidis. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η τράπεζα μπλοκάρει αλληλεπιδράσεις όταν αναγνωρίζει ότι στην άλλη πλευρά βρίσκεται ψηφιακός βοηθός. Το περιστατικό αναδεικνύει ότι το απαραίτητο πλαίσιο εμπιστοσύνης και αναγνώρισης των AI agents δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί πλήρως.

NBG Pay: Οι πληρωμές γίνονται μέρος μιας συνολικής επιχειρηματικής πλατφόρμας

Στον τρόπο με τον οποίο αλλάζει ο ρόλος των παρόχων πληρωμών αναφέρθηκε ο Χριστόφορος Χατζόπουλος, CEO της NBG Pay, επισημαίνοντας ότι οι συναλλαγές δεν αποτελούν πλέον μια απομονωμένη διαδικασία, αλλά ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στη συνολική αγοραστική εμπειρία.

Όπως εξήγησε, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν πλέον μόνο γρήγορες πληρωμές και αξιόπιστα τερματικά. Θέλουν λύσεις που μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση των πωλήσεων, στη βελτίωση των ταμειακών ροών, στην καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων τους και στην ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Έτσι, το σημείο πώλησης (POS) παύει να είναι απλώς ένας μηχανισμός αποδοχής καρτών και εξελίσσεται σε μια ευρύτερη πλατφόρμα επιχειρηματικών υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη σημασία έδωσε στην ανάγκη να ενοποιηθούν τα διαφορετικά συστήματα που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις. Από τις πληρωμές και την τιμολόγηση μέχρι τη διαχείριση αποθεμάτων και τα συστήματα ERP, το ζητούμενο είναι να λειτουργούν όλα πιο απλά και αποτελεσματικά.

Όπως υπογράμμισε, δεν έχει νόημα οι επιχειρήσεις να επιβαρύνονται διαρκώς με νέες εφαρμογές. Η αξία μιας τεχνολογικής λύσης θα κρίνεται τελικά από το κατά πόσο διευκολύνει την καθημερινότητά τους και συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξή τους.

Αναφερόμενος στις συναλλαγές μέσω AI agents, ο Χριστόφορος Χατζόπουλος τόνισε ότι ο καταναλωτής πρέπει να διατηρεί τον έλεγχο του προσωπικού του ψηφιακού βοηθού. Στο νέο οικοσύστημα, μάλιστα, αναμένεται να αλληλεπιδρούν διαφορετικοί agents, οι οποίοι θα ενεργούν για λογαριασμό καταναλωτών, εμπόρων αλλά και εποπτικών αρχών.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι διαφορές στη χρηματοοικονομική παιδεία και στις οικονομικές δυνατότητες των καταναλωτών ενδέχεται να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες.

Microsoft: Πώς μια τράπεζα περιόρισε από 1.300 σε 50 άτομα μια διαδικασία με τη βοήθεια της AI

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ίδιες οι τράπεζες.

Σε αυτό το σημείο επανήλθε ο Christian Sarafidis της Microsoft, εξηγώντας ότι ο πραγματικός μετασχηματισμός δεν επιτυγχάνεται απλώς με την προσθήκη νέων ψηφιακών εργαλείων. Απαιτείται συνολικός επανασχεδιασμός των τραπεζικών διαδικασιών.

Οι τράπεζες καλούνται να ενσωματώσουν την τεχνητή νοημοσύνη, διατηρώντας παράλληλα παλαιότερα πληροφοριακά συστήματα και σύνθετες δομές λειτουργίας. Για να μπορέσουν οι AI agents να αναλάβουν ουσιαστικές εργασίες, χρειάζεται να δημιουργηθεί μια ενιαία βάση επιχειρησιακής γνώσης, η οποία θα συνδέει δεδομένα, διαδικασίες και κανόνες λειτουργίας, με τις απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η γαλλική τράπεζα Société Générale. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος της Microsoft, η τράπεζα χρησιμοποιούσε 1.300 εξωτερικούς συνεργάτες για διαδικασίες ταυτοποίησης και ελέγχου πελατών (KYC). Μετά την αξιοποίηση των AI agents, η ίδια εργασία πραγματοποιείται πλέον από 50 άτομα, με υψηλότερη ποιότητα, ενώ οι υπόλοιποι πόροι κατευθύνονται σε άλλες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Αναφορά έγινε και στην Commerzbank, η οποία έχει αναπτύξει την Ava, έναν ψηφιακό βοηθό με ανθρώπινη μορφή. Μέσω αυτής, οι πελάτες μπορούν να ενημερώνονται για τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και να ξεκινούν διαδικασίες πληρωμών.

Η επόμενη φάση, όπως περιέγραψε ο Christian Sarafidis, αφορά τραπεζικά προϊόντα που θα λειτουργούν διαρκώς για λογαριασμό των πελατών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Το μέλλον των τραπεζών περνά από την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη

Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις των εκπροσώπων της Google Cloud, της Microsoft και της NBG Pay, ένα ήταν το κοινό συμπέρασμα: οι πληρωμές και οι τραπεζικές υπηρεσίες βρίσκονται μπροστά σε έναν ουσιαστικό μετασχηματισμό.

Οι ψηφιακοί βοηθοί θα μπορούν σταδιακά να αναλαμβάνουν όλο και περισσότερες διαδικασίες, οι επιχειρήσεις θα αναζητούν πιο ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις και οι τράπεζες θα επανασχεδιάζουν τον τρόπο λειτουργίας τους.

Ωστόσο, η τεχνολογική πρόοδος από μόνη της δεν αρκεί. Η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η σαφής εξουσιοδότηση και ο έλεγχος των συναλλαγών από τους ίδιους τους καταναλωτές θα αποτελέσουν τις βασικές προϋποθέσεις για να περάσουν οι νέες δυνατότητες από τη δοκιμαστική εφαρμογή στην καθημερινότητα.

Fintech Athens 5.0: Για πέμπτη χρονιά στην Αθήνα

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το διεθνές συνέδριο Fintech Athens 5.0 συγκέντρωσε στην Αθήνα κορυφαίους εκπροσώπους της αγοράς, της τεχνολογίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του επενδυτικού οικοσυστήματος.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν εκπρόσωποι διεθνών τεχνολογικών και χρηματοοικονομικών κολοσσών, όπως οι Amazon, Microsoft, Google και Mastercard, καθώς και κορυφαία πανεπιστήμια και φορείς του χρηματοπιστωτικού κλάδου.

Το Fintech Athens 5.0 διοργανώνεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Χρηματοοικονομική Τεχνολογία - Fintech» του ΕΚΠΑ, τη Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας «Αρχιμήδης», το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών του ΕΚΠΑ, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και το Greek Fintech Hub.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η δικτύωση και η ανταλλαγή γνώσεων ανάμεσα στην αγορά, την τεχνολογία, την ακαδημαϊκή κοινότητα και το επενδυτικό οικοσύστημα, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας για την ανάπτυξη και την καινοτομία.

*Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ

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