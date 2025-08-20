Λέρος: Με πλήρη ναυαγοσωστική κάλυψη φέτος οι κοσμικές παραλίες του νησιού

Δύο παραλίες της Λέρου με ναυαγοσωστική κάλυψη και διασωστικό σκάφος ενισχύουν την ασφάλεια των παραθεριστών και τουριστών

Newsbomb

Λέρος: Με πλήρη ναυαγοσωστική κάλυψη φέτος οι κοσμικές παραλίες του νησιού
TRAVEL
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι η ασφάλεια στις διακοπές είναι προτεραιότητα. Ωστόσο, μια στιγμή χαλάρωσης μπορεί να ανατραπεί. Τότε, ο διαπεραστικός ήχος της σφυρίχτρας και η φωνή του ναυαγοσώστη από το βάθρο μπορεί να αποδειχθούν σωτήρια.

Η Λέρος, σε αντίθεση με άλλα μικρά ακριτικά νησιά, έχει καταφέρει τη φετινή σεζόν να εξασφαλίσει πλήρη ναυαγοσωστική κάλυψη σε δύο παραλίες, με την προσθήκη και σωστικού σκάφους, στελεχωμένο με χειριστή και ναυαγοσώστη. Το σκάφος εκτελεί καθημερινές περιπολίες σε πολυσύχναστες ακτές που δεν διαθέτουν πύργους, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια όσων επιλέγουν το νησί για τις διακοπές τους.

Η ακτογραμμή της Λέρου διαθέτει πλήθος παραλιών με διαφορετικό χαρακτήρα: Άλιντα, Παντέλι, Βρομόλιθος, Άγια Μαρίνα, Ξηρόκαμπος, Μπλεφούτης, Γούρνα. Από αυτές, τα Άλιντα και το Παντέλι ξεχωρίζουν για τη μεγάλη επισκεψιμότητα και τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα τους. Με εισήγηση της Λιμενικής Αρχής και απόφαση του Δήμου Λέρου μετα και την περσινή θετική εμπειρία ναυαγοστικης κάλυψη στα Άλιντα, οι δύο παραλίες χαρακτηρίστηκαν φέτος «πολυσύχναστες» και «οργανωμένες». Δεν ήταν μόνο η τουριστική κίνηση, αλλά και η αυξημένη προσέγγιση σκαφών αναψυχής και βοηθητικών tender που έθεταν σε κίνδυνο τους κολυμβητές και μικρές «παραφωνίες» που θα μπορούσαν να έχουν δυσάρεστη έκβαση και απετραπησαν την τελευταία στιγμή.

Από την 1η Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου, οι λουόμενοι στο νησί της Λέρου απολαμβάνουν οργανωμένη κάλυψη με πύργους, ναυαγοσώστες, σημαδούρες και σήμανση της λουτρικής ζώνης και παροχή πρώτων βοηθειών σε όσους το έχουν ανάγκη. Οι άνθρωποι πίσω από τη σφυρίχτρα Τη ναυαγοσωστική κάλυψη του νησιού έχουν αναλάβει συνολικά πέντε πιστοποιημένοι ναυαγοσώστες, με εξοπλισμό και εκπαιδευμένοι στην παροχή πρώτων βοηθειών με πλήρες φαρμακείο και απινιδωτή. Ο Θανάσης Καραγιάννης, ναυαγοσώστης στην παραλία Άλιντα, βρίσκεται για πρώτη χρονιά στη ναυαγοσωστική κάλυψη του νησιού.

Ο Αιμίλιος Κωνσταντόπουλος, στον πύργο του Παντελιού, βρίσκεται για πρώτη χρονιά στο νησί. Αναφέρεται στο πως η παρουσία των ναυαγοσωστών λειτουργεί αποτρεπτικά για μηχανοκίνητα σκάφη που στο παρελθόν κινούνταν επικίνδυνα μέσα στη λουτρική ζώνη. Ο ίδιος διακρίθηκε στους φετινούς ναυταθλητικούς αγώνες «Αλίντια 2025», τερματίζοντας πρώτος στο αγώνισμα κολύμβησης ενός μιλίου. Ο Βαγγέλης Νίκας, για δεύτερη σεζόν στη Λέρο, εκτελεί περιπολίες φέτος στο Παντέλι, έχοντας ήδη κερδίσει την εκτίμηση ντόπιων και επισκεπτών.

Η Δήμητρα Δρακονταειδή-Πλόχωρου και η Κωνσταντίνα Αλεξίου στελεχώνουν το σωστικό σκάφος «SAR AYPA2», που εκτελεί καθημερινές περιπολίες στις παραλίες του νησιού με αυξημένη συγκέντρωση κόσμου οι οποίες ωστόσο δεν διαθέτουν ναυαγοσωστική κάλυψη καθως κρίθηκε οτι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Δείτε το βίντεο:

Φέτος για πρώτη χρονιά οι δυο μεγάλες διοργανώσεις του Δήμου Λέρου, στις 3 Αυγουστου κατα τη διεξαγωγή του ιστορικου θεσμού, τους ναυταθλητικούς αγωνες «Αλίντια 2025» και στις 10 Αυγούστου στο 2o Φεστιβάλ Χρωμάτων στην παραλία Γούρνα με τη συμμετοχή δεκάδων μικρών (και μεγάλων) παιδιών, υπήρχε ναυαγοσωστική κάλυψη απο τους Ναυαγοσώστες που βρίσκονται στο νησί, οι οποίοι παρείχαν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στην εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας στους συμμετέχοντες, στους γονείς και τα παιδιά τους.

Οφέλη για τουρίστες και ντόπιους

Η φετινή οργάνωση έχει ήδη θετικά αποτελέσματα. Οι τουρίστες απολαμβάνουν τη θάλασσα χωρίς τον φόβο των tender που κάποτε έπλεαν μέσα στη ζώνη λουομένων. Ενω τα σκάφη αναψυχής πλέον αγκυροβολούν εκτός της οριοθετημένης ζώνης με την επιβίβαση και αποβίβαση γίνεται αποκλειστικά από το αλιευτικό καταφύγιο (λιμάνι) του Παντελιού. Καθημερινά, η Λιμενική Αστυνομία πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους, τόσο στις οργανωμένες ακτές με πύργους όσο και στις μικρότερες παραλίες.

Η εικόνα με τη ναυαγοσωστική κάλυψη του νησιού δείχνει ότι η Λέρος κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Με δύο πολυσύχναστες παραλίες υπό πλήρη κάλυψη, με περιπολίες του διασωστικού σκάφους και με την υποστήριξη της Λιμενικής Αρχής, το νησί αναβαθμίζει το προφίλ του και αναδεικνύεται σε ασφαλή προορισμό για κατοίκους και επισκέπτες. Η διαφορά είναι εμφανής, όσοι γνώριζαν το Παντέλι και επιστρέφουν φέτος, αντιλαμβάνονται αμέσως την αλλαγή προς το καλύτερο. Ένα νησί που φροντίζει την ασφάλεια στη θάλασσα, φροντίζει και την εικόνα του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:31ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός τώρα νότια της Κρήτης

18:28ΚΟΣΜΟΣ

ΝΥΤ: Πώς οι ευρωπαίοι ηγέτες έμαθαν να μιλούν ώστε να τους ακούει ο Ντόναλντ Τραμπ

18:27ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Θα κυκλοφορήσει βιβλίο για τη ζωή του

18:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος σε club στο κέντρο της Αθήνας: 19χρονη καταγγέλλει απόπειρα βιασμού - Η εμπλοκή αστυνομικού και ο σεσημασμένος Αλβανός μποξέρ

18:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Αποστολή με Γιακουμάκη, χωρίς Πέλκα, Σορετίρε, Τάισον

18:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Fake news» τα δημοσιεύματα για επίδομα επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας: Κίνδυνος ερημοποίησης απειλεί την Ευρώπη - «Hotspot της κλιματικής κρίσης η Μεσόγειος»

18:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χαμός με τον Μάουρο Ικάρντι: Κουτούλησε οπαδό της Γαλατάσαραϊ – Δείτε βίντεο

18:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Γεραπετρίτη-Asaad Al-Shaibani - Στο επίκεντρο οι ελληνοσυριακές σχέσεις και η προστασία των χριστιανών

17:59ΚΟΣΜΟΣ

«Εννιακόσιες Μπάλες Θανάτου»: Η Ρωσία εφευρίσκει νέα χειροβομβίδα - Πώς αλλάζει τις ισορροπίες

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ουαλία: Τουρίστες αφαίρεσαν πέτρες από σταυρό 18 μέτρων για να φτιάξουν το άστρο του Δαυίδ

17:46TRAVEL

Εκρηκτική άνοδος και ρεκόρ στην κρουαζιέρα - Γιατί και οι νέοι επιλέγουν πια αυτόν τον τρόπο διακοπών

17:43LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση: Οι αντιδράσεις στην οργισμένη ανάρτηση - «Αυτή η σαπίλα μπορεί να πιάσει πάτο;»

17:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι Ιταλοί προπονητές ζητούν αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις

17:40TRAVEL

Λέρος: Με πλήρη ναυαγοσωστική κάλυψη φέτος οι κοσμικές παραλίες του νησιού

17:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για συλλήψεις εμπρηστών: Τέλος η ατιμωρησία - Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές των συμπολιτών μας

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Το video που έγινε viral στο TikTok: Η «μάχη» γυναίκας στην Εύβοια να βγει από βάρκα - Η κατάληξη και τα γέλια

17:27LIFESTYLE

Μεταγραφή από το OPEN στην ΕΡΤ για την Αδαμαντία Λιόλιου

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου – Μία σύλληψη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος σε club στο κέντρο της Αθήνας: 19χρονη καταγγέλλει απόπειρα βιασμού - Η εμπλοκή αστυνομικού και ο σεσημασμένος Αλβανός μποξέρ

06:58ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Άμπου Ντάμπι: Ανακάλυψη ξαναγράφει την ιστορία του Χριστιανισμού

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Το video που έγινε viral στο TikTok: Η «μάχη» γυναίκας στην Εύβοια να βγει από βάρκα - Η κατάληξη και τα γέλια

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Κάτοικοι κρέμασαν λαγοκέφαλους στα δέντρα - Ποιος ο λόγος

17:43LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση: Οι αντιδράσεις στην οργισμένη ανάρτηση - «Αυτή η σαπίλα μπορεί να πιάσει πάτο;»

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Αρχηγός αίρεσης βρέθηκε μουμιοποιημένη και μπλε - Η ανατριχιαστική της ιστορία

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Κάποιος να τον... φυλάει: 500 μυστικοί πράκτορες ασχολούνται μόνο με την προστασία του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Pete Hegseth - Και των... πρώην γυναικών του

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» καύσωνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

16:02ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός - Απανθρακώθηκαν ζωντανοί μέσα στο αυτοκίνητό τους που φλεγόταν μετά την πρόσκρουση του φορτηγού οι τρεις νεκροί - Τι αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση

17:59ΚΟΣΜΟΣ

«Εννιακόσιες Μπάλες Θανάτου»: Η Ρωσία εφευρίσκει νέα χειροβομβίδα - Πώς αλλάζει τις ισορροπίες

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Jean Pormanove: Πέθανε σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση ο Γάλλος streamer - Τον εξευτέλιζαν και τον κακοποιούσαν

14:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Άγριος ξυλοδαρμός αστυνομικών από ομάδα πέντε ατόμων - Συνελήφθησαν δύο άτομα

17:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για συλλήψεις εμπρηστών: Τέλος η ατιμωρησία - Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές των συμπολιτών μας

17:46TRAVEL

Εκρηκτική άνοδος και ρεκόρ στην κρουαζιέρα - Γιατί και οι νέοι επιλέγουν πια αυτόν τον τρόπο διακοπών

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη του αντίδραση μετά το Δρομοκαΐτειο - «Ίσως εγώ είμαι ο τρελός...»

16:36WHAT THE FACT

Σε τι θερμοκρασία έχετε το ψυγείο σας; Αλλάξτε την άμεσα - Αυτή είναι η σωστή για την υγεία σας

12:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα των 250 ευρώ στους συνταξιούχους - Η απάντηση Μαρινάκη

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Οργισμένη ανακοίνωση της Ryanair για «άδικες καθυστερήσεις» δεκάδων πτήσεων στο «Ελ. Βενιζέλος»

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Εντολή Τραμπ: Μαύρο βάφεται το τείχος στα σύνορα με το Μεξικό για να καίγονται οι μετανάστες όταν σκαρφαλώνουν

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανοί υψώνουν τις σημαίες της πατρίδας τους σε όλη τη χώρα - Αντίδραση στη μεταναστευτική κρίση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ