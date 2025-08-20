Λέρος: Με πλήρη ναυαγοσωστική κάλυψη φέτος οι κοσμικές παραλίες του νησιού

Για ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι η ασφάλεια στις διακοπές είναι προτεραιότητα. Ωστόσο, μια στιγμή χαλάρωσης μπορεί να ανατραπεί. Τότε, ο διαπεραστικός ήχος της σφυρίχτρας και η φωνή του ναυαγοσώστη από το βάθρο μπορεί να αποδειχθούν σωτήρια.

Η Λέρος, σε αντίθεση με άλλα μικρά ακριτικά νησιά, έχει καταφέρει τη φετινή σεζόν να εξασφαλίσει πλήρη ναυαγοσωστική κάλυψη σε δύο παραλίες, με την προσθήκη και σωστικού σκάφους, στελεχωμένο με χειριστή και ναυαγοσώστη. Το σκάφος εκτελεί καθημερινές περιπολίες σε πολυσύχναστες ακτές που δεν διαθέτουν πύργους, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια όσων επιλέγουν το νησί για τις διακοπές τους.

Η ακτογραμμή της Λέρου διαθέτει πλήθος παραλιών με διαφορετικό χαρακτήρα: Άλιντα, Παντέλι, Βρομόλιθος, Άγια Μαρίνα, Ξηρόκαμπος, Μπλεφούτης, Γούρνα. Από αυτές, τα Άλιντα και το Παντέλι ξεχωρίζουν για τη μεγάλη επισκεψιμότητα και τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα τους. Με εισήγηση της Λιμενικής Αρχής και απόφαση του Δήμου Λέρου μετα και την περσινή θετική εμπειρία ναυαγοστικης κάλυψη στα Άλιντα, οι δύο παραλίες χαρακτηρίστηκαν φέτος «πολυσύχναστες» και «οργανωμένες». Δεν ήταν μόνο η τουριστική κίνηση, αλλά και η αυξημένη προσέγγιση σκαφών αναψυχής και βοηθητικών tender που έθεταν σε κίνδυνο τους κολυμβητές και μικρές «παραφωνίες» που θα μπορούσαν να έχουν δυσάρεστη έκβαση και απετραπησαν την τελευταία στιγμή.

Από την 1η Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου, οι λουόμενοι στο νησί της Λέρου απολαμβάνουν οργανωμένη κάλυψη με πύργους, ναυαγοσώστες, σημαδούρες και σήμανση της λουτρικής ζώνης και παροχή πρώτων βοηθειών σε όσους το έχουν ανάγκη. Οι άνθρωποι πίσω από τη σφυρίχτρα Τη ναυαγοσωστική κάλυψη του νησιού έχουν αναλάβει συνολικά πέντε πιστοποιημένοι ναυαγοσώστες, με εξοπλισμό και εκπαιδευμένοι στην παροχή πρώτων βοηθειών με πλήρες φαρμακείο και απινιδωτή. Ο Θανάσης Καραγιάννης, ναυαγοσώστης στην παραλία Άλιντα, βρίσκεται για πρώτη χρονιά στη ναυαγοσωστική κάλυψη του νησιού.

Ο Αιμίλιος Κωνσταντόπουλος, στον πύργο του Παντελιού, βρίσκεται για πρώτη χρονιά στο νησί. Αναφέρεται στο πως η παρουσία των ναυαγοσωστών λειτουργεί αποτρεπτικά για μηχανοκίνητα σκάφη που στο παρελθόν κινούνταν επικίνδυνα μέσα στη λουτρική ζώνη. Ο ίδιος διακρίθηκε στους φετινούς ναυταθλητικούς αγώνες «Αλίντια 2025», τερματίζοντας πρώτος στο αγώνισμα κολύμβησης ενός μιλίου. Ο Βαγγέλης Νίκας, για δεύτερη σεζόν στη Λέρο, εκτελεί περιπολίες φέτος στο Παντέλι, έχοντας ήδη κερδίσει την εκτίμηση ντόπιων και επισκεπτών.

Η Δήμητρα Δρακονταειδή-Πλόχωρου και η Κωνσταντίνα Αλεξίου στελεχώνουν το σωστικό σκάφος «SAR AYPA2», που εκτελεί καθημερινές περιπολίες στις παραλίες του νησιού με αυξημένη συγκέντρωση κόσμου οι οποίες ωστόσο δεν διαθέτουν ναυαγοσωστική κάλυψη καθως κρίθηκε οτι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Δείτε το βίντεο:

Φέτος για πρώτη χρονιά οι δυο μεγάλες διοργανώσεις του Δήμου Λέρου, στις 3 Αυγουστου κατα τη διεξαγωγή του ιστορικου θεσμού, τους ναυταθλητικούς αγωνες «Αλίντια 2025» και στις 10 Αυγούστου στο 2o Φεστιβάλ Χρωμάτων στην παραλία Γούρνα με τη συμμετοχή δεκάδων μικρών (και μεγάλων) παιδιών, υπήρχε ναυαγοσωστική κάλυψη απο τους Ναυαγοσώστες που βρίσκονται στο νησί, οι οποίοι παρείχαν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στην εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας στους συμμετέχοντες, στους γονείς και τα παιδιά τους.

Οφέλη για τουρίστες και ντόπιους

Η φετινή οργάνωση έχει ήδη θετικά αποτελέσματα. Οι τουρίστες απολαμβάνουν τη θάλασσα χωρίς τον φόβο των tender που κάποτε έπλεαν μέσα στη ζώνη λουομένων. Ενω τα σκάφη αναψυχής πλέον αγκυροβολούν εκτός της οριοθετημένης ζώνης με την επιβίβαση και αποβίβαση γίνεται αποκλειστικά από το αλιευτικό καταφύγιο (λιμάνι) του Παντελιού. Καθημερινά, η Λιμενική Αστυνομία πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους, τόσο στις οργανωμένες ακτές με πύργους όσο και στις μικρότερες παραλίες.

Η εικόνα με τη ναυαγοσωστική κάλυψη του νησιού δείχνει ότι η Λέρος κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Με δύο πολυσύχναστες παραλίες υπό πλήρη κάλυψη, με περιπολίες του διασωστικού σκάφους και με την υποστήριξη της Λιμενικής Αρχής, το νησί αναβαθμίζει το προφίλ του και αναδεικνύεται σε ασφαλή προορισμό για κατοίκους και επισκέπτες. Η διαφορά είναι εμφανής, όσοι γνώριζαν το Παντέλι και επιστρέφουν φέτος, αντιλαμβάνονται αμέσως την αλλαγή προς το καλύτερο. Ένα νησί που φροντίζει την ασφάλεια στη θάλασσα, φροντίζει και την εικόνα του.

