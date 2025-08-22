Θηλιά: Μια καταπράσινη κουκίδα στο Ιόνιο με καταγάλανα νερά και εύκολη πρόσβαση

Μια κουκίδα στον χάρτη της Ιονίου πελάγους, γεμάτη φως και περιτριγυρισμένη από καταγάλανα νερά. Ο λόγος για το άγνωστο παραδεισένιο νησάκι Θηλιά από το σύμπλεγμα των Τηλεβοΐδων νήσων του νομού Λευκαδας.

Το νησί είναι ακατοίκητο αλλά ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες το επιλέγουν πολλοί επισκέπτες, οι οποίοι φτάνουν ώς εκεί με τα διάφορα πλεούμενα για μια βουτιά στην πανέμορφη καταγάλανη, αμμουδερή παραλία, σύμφωνα με το travelinspiratio.gr.

Η Θηλιά απέχει μόλις 350 μέτρα δυτικά του Μεγανησίου, ενώ βρίσκεται πολύ κοντά στον διεθνώς φημισμένο Σκορπιό και στη Μαδουρή. Είναι καταπράσινη και στον ένα και μοναδικό κόλπο της μπορεί κανείς να αράξει και να ευχαριστηθεί στο έπακρον πανέμορφες καλοκαιρινές στιγμές στα γαλήνια νερά του Ιονίου.

Διαβάστε επίσης