Πάρος: «Κλειδί» η διεθνής προβολή για τουρισμό 12 μήνες τον χρόνο

Ο Δήμος Πάρου, σε συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων τουρισμού MTC Group, υλοποίησε μία ακόμη επιτυχημένη πρωτοβουλία με στόχο την προώθηση του νησιού. Στο πλαίσιο αυτό, τον Οκτώβριο φιλοξενήθηκαν οι Ιταλίδες δημοσιογράφοι Teresa Carrubba και Sonia Anselmo.

Η δράση εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Δήμου για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας της Πάρου κατά τη διάρκεια της χαμηλής τουριστικής περιόδου.

Διεθνής προβολή και εμπειρίες

Οι δύο δημοσιογράφοι διαχειρίζονται δημοφιλή ταξιδιωτικά μέσα: η Sonia Anselmo το www.latitudinex.com και η Teresa Carrubba το www.emotionsmagazine.com. Τα μέσα αυτά παρουσιάζουν διεθνώς προορισμούς, πολιτισμό, τοπική γαστρονομία και αυθεντικές εμπειρίες.

Κατά την παραμονή τους στο νησί, είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τις φυσικές ομορφιές και τα γραφικά, παραδοσιακά χωριά της Πάρου. Επιπλέον, απόλαυσαν γνήσιες παριανές γεύσεις και βίωσαν από κοντά την αυθεντική φιλοξενία των κατοίκων. Οι εντυπώσεις τους μεταφράστηκαν σε ιδιαίτερα θετικές δημοσιεύσεις, προβάλλοντας διεθνώς την Πάρο ως προορισμό ιδανικό για κάθε εποχή του χρόνου.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πάρου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που συνέβαλαν στην επιτυχία της φιλοξενίας, καθώς και στην εταιρεία SEAJETS για την ευγενική χορηγία των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Ο Δήμος τονίζει: «Η συνεργασία και η στήριξή τους ανέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών και το πνεύμα φιλοξενίας που χαρακτηρίζει το νησί μας. Ο Δήμος συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών τουριστικής προώθησης, δίνοντας έμφαση στην ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού – πολιτιστικού, γαστρονομικού και περιπατητικού. Στόχος παραμένει η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η καθιέρωση της Πάρου ως προορισμού αυθεντικών εμπειριών, που μπορεί να προσελκύει επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους».

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

