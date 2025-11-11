Πάρος: «Κλειδί» η διεθνής προβολή για τουρισμό 12 μήνες τον χρόνο

Δημοσιογράφοι από την Ιταλία παρουσίασαν το νησί ως ιδανικό προορισμό για όλες τις εποχές

Newsbomb

Πάρος: «Κλειδί» η διεθνής προβολή για τουρισμό 12 μήνες τον χρόνο
Unsplash
TRAVEL
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Δήμος Πάρου, σε συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων τουρισμού MTC Group, υλοποίησε μία ακόμη επιτυχημένη πρωτοβουλία με στόχο την προώθηση του νησιού. Στο πλαίσιο αυτό, τον Οκτώβριο φιλοξενήθηκαν οι Ιταλίδες δημοσιογράφοι Teresa Carrubba και Sonia Anselmo.

Η δράση εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Δήμου για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας της Πάρου κατά τη διάρκεια της χαμηλής τουριστικής περιόδου.

Διεθνής προβολή και εμπειρίες

Οι δύο δημοσιογράφοι διαχειρίζονται δημοφιλή ταξιδιωτικά μέσα: η Sonia Anselmo το www.latitudinex.com και η Teresa Carrubba το www.emotionsmagazine.com. Τα μέσα αυτά παρουσιάζουν διεθνώς προορισμούς, πολιτισμό, τοπική γαστρονομία και αυθεντικές εμπειρίες.

Κατά την παραμονή τους στο νησί, είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τις φυσικές ομορφιές και τα γραφικά, παραδοσιακά χωριά της Πάρου. Επιπλέον, απόλαυσαν γνήσιες παριανές γεύσεις και βίωσαν από κοντά την αυθεντική φιλοξενία των κατοίκων. Οι εντυπώσεις τους μεταφράστηκαν σε ιδιαίτερα θετικές δημοσιεύσεις, προβάλλοντας διεθνώς την Πάρο ως προορισμό ιδανικό για κάθε εποχή του χρόνου.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πάρου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που συνέβαλαν στην επιτυχία της φιλοξενίας, καθώς και στην εταιρεία SEAJETS για την ευγενική χορηγία των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Ο Δήμος τονίζει: «Η συνεργασία και η στήριξή τους ανέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών και το πνεύμα φιλοξενίας που χαρακτηρίζει το νησί μας. Ο Δήμος συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών τουριστικής προώθησης, δίνοντας έμφαση στην ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού – πολιτιστικού, γαστρονομικού και περιπατητικού. Στόχος παραμένει η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η καθιέρωση της Πάρου ως προορισμού αυθεντικών εμπειριών, που μπορεί να προσελκύει επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους».

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:15ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Μεσογείων και Αττική οδός

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Σάλος με το κλείσιμο της γέφυρας για κόντρες - Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά βιντεοληπτικό υλικό

09:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Εμπιστοσύνη με Μπενίτεθ» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Η Κινέζα «θεά του πλούτου»: Εξαπάτησε 128.000 ανθρώπους με Bitcoin και έζησε σαν εκατομμυριούχος για έξι χρόνια

08:58TRAVEL

Πάρος: «Κλειδί» η διεθνής προβολή για τουρισμό 12 μήνες τον χρόνο

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Aυστραλία: Aνακαλύφθηκε νέο είδος μέλισσας «Λούσιφερ» - Έχει μικροσκοπικά κέρατα... διαβόλου

08:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR και την Euroleague

08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Τι να προσέξετε στην αίτησή σας - Αναλυτικός οδηγός

08:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR: Το πρώτο… βήμα στην «Πόλη του Φωτός»

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί οι σταθμοί από Δάφνη έως Νέο Κόσμο λόγω έργων – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κατάστημα πώλησης αυτοκινήτων στο Ίλιον - Προκλήθηκαν ζημιές

08:12ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Γιατί το BBC αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Μοχάμεντ Τζαβάντ Βαφέι Σάνι: Ολυμπιονίκες καλούν το Ιράν να μην εκτελέσει τον πρωταθλητή πυγμαχίας

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πλημμύρες στη Σάμο - Κλειστά τα σχολεία στη Μυτιλήνη

07:58ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Ταχυδρομεία εντός των ΚΕΠ με το μοντέλο shop in shop

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το τέλος της «δωρεάν» ηλεκτροκίνησης με χιλιομετρική χρέωση;

07:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αύριο η ομιλία του μεγάλου Αμερικανού καθηγητή Νόρμαν Φίλκενσταϊν στο Πάντειο

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Φουντώνουν οι φήμες για την υγεία του - Εμφανίστηκε με πρησμένο χέρι

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Καρχαριοειδές ξεβράστηκε στην ακτή του Σταυρού

07:25ΚΟΣΜΟΣ

O Τζουντ Λο υποδύεται τον Πούτιν: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για την ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:16ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: 27χρονος υπήκοος Αλβανίας, πατέρας ενός παιδιού, ο απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητο

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Σάλος με το κλείσιμο της γέφυρας για κόντρες - Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά βιντεοληπτικό υλικό

06:31ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμοί στην Τουρκία: 15.000 δονήσεις στο ίδιο σημείο τους τελευταίους τρεις μήνες - Καθηγητής προειδοποιεί για 7 Ρίχτερ, τι λέει για το Αιγαίο

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Τα μέλη της οικογένειας Καργάκη είχαν απειλήσει με όπλα αστυνομικούς πριν λίγους μήνες

08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές έως 14 Νοεμβρίου - Νέα ημερομηνία για το επίδομα 250 ευρώ

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πλημμύρες στη Σάμο - Κλειστά τα σχολεία στη Μυτιλήνη

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία: Τι παίρνει η Άγκυρα - Ο πύραυλος Meteor και οι αέρος-εδάφους Brimstone

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Αποκαλυπτικοί διάλογοι με «κεράκι», «καφεδάκι» και «φανουρόπιτα»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Μέσα σε 2 λεπτά έγινε το μακελειό - «Κρατούσε γονυπετής το χέρι του δολοφονημένου Καργάκη»

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κατάστημα πώλησης αυτοκινήτων στο Ίλιον - Προκλήθηκαν ζημιές

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Φουντώνουν οι φήμες για την υγεία του - Εμφανίστηκε με πρησμένο χέρι

16:28WHAT THE FACT

Φεύγετε για λίγες ημέρες από το σπίτι; Το κόλπο με το ποτήρι στο νεροχύτη που πρέπει να κάνετε

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Η Κινέζα «θεά του πλούτου»: Εξαπάτησε 128.000 ανθρώπους με Bitcoin και έζησε σαν εκατομμυριούχος για έξι χρόνια

07:58ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Ταχυδρομεία εντός των ΚΕΠ με το μοντέλο shop in shop

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Μοχάμεντ Τζαβάντ Βαφέι Σάνι: Ολυμπιονίκες καλούν το Ιράν να μην εκτελέσει τον πρωταθλητή πυγμαχίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ