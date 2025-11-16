Εκδρομή στο Σούνιο: Η κλασική ομορφιά που απέχει μόλις μία ώρα από την Αθήνα

Ένα οδοιπορικό στον ιερό βράχο που καθόριζε την πορεία των αρχαίων ναυτικών και συνεχίζει να μαγεύει τον σύγχρονο ταξιδιώτη

Newsbomb

Εκδρομή στο Σούνιο: Η κλασική ομορφιά που απέχει μόλις μία ώρα από την Αθήνα

Ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο

Unsplash
TRAVEL
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μόλις μια ώρα οδήγησης από την Αθήνα, το Σούνιο δεν είναι απλώς ένας αρχαιολογικός χώρος, αλλά ένας από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της ριβιέρας στην Αττική, ένα ακρωτήρι που συγκεντρώνει ιστορία, μύθο και μια ανεπανάληπτη φυσική ομορφιά. Η διαδρομή μέχρι εκεί είναι από μόνη της μια εμπειρία, καθώς η παραλιακή λεωφόρος αγκαλιάζει τον Σαρωνικό, προσφέροντας συνεχώς εκπληκτική θέα στη θάλασσα.

Στο νοτιότερο άκρο της Αττικής, ορθώνεται επιβλητικός, σε υψόμετρο 60 μέτρων, ο Ναός του Ποσειδώνα. Χτισμένος περίπου το 440 π.Χ., την εποχή του Χρυσού Αιώνα του Περικλή, ο δωρικός αυτός ναός ήταν αφιερωμένος στον θεό της θάλασσας. Για τους ναυτικούς της αρχαιότητας, οι κομψές κολόνες του αποτελούσαν το πρώτο και το τελευταίο σημάδι ότι πλησίαζαν ή απομακρύνονταν από το λιμάνι του Πειραιά. Σήμερα, τα 15 μαρμάρινα απομεινάρια του ναού στέκονται αγέρωχα, υπενθυμίζοντας το μεγαλείο της κλασικής Ελλάδας.

Ωστόσο, αυτό που κάνει το Σούνιο παγκοσμίως γνωστό είναι το ηλιοβασίλεμά του. Οι ταξιδιώτες συρρέουν καθημερινά για να ζήσουν αυτή τη «τελετουργία», όπου ο ήλιος βυθίζεται στα νερά του Αιγαίου, βάφοντας τον ουρανό σε αποχρώσεις του χρυσού, του κόκκινου και του πορφυρού, ενώ οι κίονες του Ποσειδώνα αποκτούν μια σχεδόν μεταφυσική λάμψη. Είναι η στιγμή που η θάλασσα, ο μύθος και η φύση ενώνονται, δημιουργώντας μια αίσθηση αιωνιότητας.

Σούνιο

Ο ναός του Ποσειδώνα

Unsplash

Πέρα από τον αρχαιολογικό χώρο, η ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Δρυμού Σουνίου προσφέρει ευκαιρίες για πεζοπορία, ενώ οι κοντινές παραλίες, όπως το Λαύριο, προσφέρονται για βουτιές και ολόφρεσκα θαλασσινά στις παραδοσιακές ψαροταβέρνες.

Είτε αναζητάτε μια δόση κλασικής ιστορίας είτε απλά ένα από τα ομορφότερα ηλιοβασιλέματα στον κόσμο, μια εκδρομή στο Σούνιο είναι απαραίτητη. Είναι ένα ταξίδι που αποκαλύπτει την ψυχή της Αττικής και υπόσχεται συγκινήσεις που μένουν αξέχαστες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δείγματα της αποστολής Chang’e-6 δίνουν απάντηση για τον σχηματισμό «σκουριάς» στη Σελήνη

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιώργος Γριντέλας: Ο Έλληνας που γύρισε τον κόσμο σε δύο ρόδες

17:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για «ψυχρή μάζα» από τη Βόρεια Ευρώπη - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

17:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης: Ντεμπούτο στο πρωτάθλημα για τον Φαρίντ

17:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Προμηθέας – Ολυμπιακός 64-88: Χωρίς να συναντήσει δυσκολίες πέρασε από την Πάτρα

17:48ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Λάλας: Έλαβαν προθεσμία οι τέσσερις συλληφθέντες - Βαρύτατη η ποινική δίωξη

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Η πρώην αθλήτρια είχε πρωταγωνιστήσει και στο κύμα καταγγελιών για κακοποιητικές συμπεριφορές στις προπονήσεις

17:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Λάλας: Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 4 συλληφθέντες - Ποινική δίωξη για πλήθος αδικημάτων

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Δευτέρα (17/11) - Η ανακοίνωση ΟΑΣΑ

17:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Έμεινε πίσω η Athens Kallithea μετά την ισοπαλία με το Αιγάλεω

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Καρδιακή ανακοπή σε βιντεοκλήση: Έσωσε τη ζωή του 60χρονου φίλου της - «Κρατήσου»

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Τι προβλέπει η συμφωνία για τη μεταφορά αμερικανικού LNG από την Ελλάδα στην Ουκρανία

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Λεωφορείο που μετέφερε παιδιά έπεσε σε χαντάκι - Δεν υπάρχουν τραυματίες

16:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ευχαριστώ, Ελλάδα»: Η ανάρτηση Ζελένσκι μετά την υπογραφή της συμφωνίας για το LNG

16:50TRAVEL

Εκδρομή στο Σούνιο: Η κλασική ομορφιά που απέχει μόλις μία ώρα από την Αθήνα

16:41LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Μπήκε σε κλίμα Χριστουγέννων και στόλισε με τα παιδιά της

16:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Πέρασε από την Τρίπολη και επέστρεψε στην κορυφή ο Ηρακλής

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Λάλας: Στην Ευελπίδων οι 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία στην Αράχωβα - Εικόνες

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Νάξο: Σύγκρουση αγροτικού οχήματος με μηχανή - Ένας νεκρός

16:07ΕΛΛΑΔΑ

O Όμιλος NAFTOGAZ και η ΔΕΠΑ Εμπορίας υπέγραψαν Δήλωση Προθέσεων Φυσικού Αερίου για τον χειμώνα 2025–2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Η πρώην αθλήτρια είχε πρωταγωνιστήσει και στο κύμα καταγγελιών για κακοποιητικές συμπεριφορές στις προπονήσεις

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Δευτέρα (17/11) - Η ανακοίνωση ΟΑΣΑ

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Η μαρτυρία της τότε φοιτήτριας Μέλπως Λεκατσά στο Newsbomb - Επέζησε από τα βασανιστήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ - «Έκλεισα μάτια νεκρών, δεν μπορώ να ξεχάσω»

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τσάμηδες και Τσαμουριά: Η ιστορική πραγματικότητα και τα αλβανικά μυθεύματα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Νοεμβρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

17:48ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Λάλας: Έλαβαν προθεσμία οι τέσσερις συλληφθέντες - Βαρύτατη η ποινική δίωξη

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

08:11ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Μεγάλη φωτιά σε ιστορικό ναό 1.500 ετών - Το μοιραίο λάθος ενός τουρίστα

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η τεχνολογία «σώζει» το Μανχάταν - Γέφυρα 132 ετών αντικαταστάθηκε σε χρόνο ρεκόρ

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Λεωφορείο που μετέφερε παιδιά έπεσε σε χαντάκι - Δεν υπάρχουν τραυματίες

17:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για «ψυχρή μάζα» από τη Βόρεια Ευρώπη - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

11:50LIFESTYLE

Σπάνια εμφάνιση του Πασχάλη Τερζή – Συγκίνησε τους παρευρισκόμενους τραγουδώντας Καζαντζίδη (βίντεο)

16:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ευχαριστώ, Ελλάδα»: Η ανάρτηση Ζελένσκι μετά την υπογραφή της συμφωνίας για το LNG

12:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπογράφηκε η συμφωνία για το φυσικό αέριο στην Ουκρανία, παρουσία Μητσοτάκη, Ζελένσκι και Γκιλφόιλ

06:55LIFESTYLE

MEGA: Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές πάνε κι έρχονται

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιώργος Γριντέλας: Ο Έλληνας που γύρισε τον κόσμο σε δύο ρόδες

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Κόμβος η Ελλάδα για το αμερικανικό LNG» – Ζελένσκι: «Ευχαριστώ την Αθήνα για τη στήριξη»

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μάτι: Ισόβια σύνταξη 1.700 ευρώ για συγγενείς και εγκαυματίες - Τα 4 και 1 μέτρα

17:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Λάλας: Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 4 συλληφθέντες - Ποινική δίωξη για πλήθος αδικημάτων

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: Μποξέρ το «δεξί χέρι» του επιχειρηματία – Τζακούζι, πολυτέλεια, φωτογραφίες με περιπολικά και… Άγιον Ορος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ