Οι πιο οικονομικοί προορισμοί στον κόσμο για το 2026 - Κανένας ευρωπαϊκός στη λίστα

Newsbomb

Unsplash
TRAVEL
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Expedia δημοσίευσε την έκθεση με τους πιο οικονομικούς ταξιδιωτικούς προορισμούς στον κόσμο για το 2026, με τιμές διαμονής σε ξενοδοχεία που δεν ξεπερνούν τα 150 δολάρια τη βραδιά.

Η λίστα περιλαμβάνει πόλεις στις ΗΠΑ, την Ασία και άλλες περιοχές του κόσμου, όπου οι επισκέπτες μπορούν να συνδυάσουν αυθεντικές εμπειρίες, άνεση και χαμηλό κόστος.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Σαλβαδόρ της Βραζιλίας, γνωστό ως το πνευματικό κέντρο της αφροβραζιλιάνικης κουλτούρας. Η πόλη φημίζεται για τις παραλίες της, τα πολύχρωμα κτίρια και το ιστορικό κέντρο με τις μπαρόκ εκκλησίες και τα μουσεία τέχνης. Στη λίστα περιλαμβάνονται δύο ακόμη μεγάλες πόλεις της Νότιας Αμερικής: η Μπογκοτά, πρωτεύουσα της Κολομβίας, και το Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Από το Μεξικό ξεχωρίζουν η Γουαδαλαχάρα και η Μέριδα. Η πρώτη αποτελεί οικονομικό κέντρο της περιοχής Bajío και θα φιλοξενήσει αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, ενώ η δεύτερη ξεχωρίζει για τον συνδυασμό της κληρονομιάς των Μάγια και της αποικιακής περιόδου.

μεξικό

Unsplash

Στην Ασία, πόλεις όπως η Μπανγκόκ, η Κουάλα Λουμπούρ και η Χο Τσι Μιν θεωρούνται επίσης ιδιαίτερα οικονομικές, ενώ είναι γνωστές για την έντονη νυχτερινή ζωή και το φθηνό street food.

Μπανγκόκ

Unsplash

Τη δεκάδα συμπληρώνουν το Έντμοντον στον Καναδά, που αποκαλείται «πόλη των φεστιβάλ» λόγω των πολλών εκδηλώσεων όλο τον χρόνο, και το Σάντο Ντομίνγκο στη Δομινικανή Δημοκρατία, μία από τις παλαιότερες πόλεις της Καραϊβικής.

Οι κορυφαίοι οικονομικοί διεθνείς προορισμοί για το 2026

  • Σαλβαδόρ, Βραζιλία
  • Γκουανταλαχάρα, Μεξικό
  • Μπογκοτά, Κολομβία
  • Μέριδα, Μεξικό
  • Χο Τσι Μιν, Βιετνάμ
  • Σάο Πάολο, Βραζιλία
  • Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη
  • Έντμοντον, Καναδάς
  • Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία
  • Σάντο Ντομίνγκο, Δομινικανή Δημοκρατία

Οι κορυφαίοι οικονομικοί προορισμοί στις ΗΠΑ

Η Expedia παρουσίασε επίσης τους 10 πιο οικονομικούς προορισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, εστιάζοντας κυρίως σε μικρότερες πόλεις και δευτερεύοντες ταξιδιωτικούς κόμβους, όπου οι τιμές των ξενοδοχείων είναι χαμηλότερες. Αν και συχνά δεν αποτελούν την πρώτη επιλογή για διεθνείς ταξιδιώτες, προσφέρουν έντονο τοπικό χαρακτήρα, αξιοθέατα και πολλές δραστηριότητες.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Λάφλιν στη Νεβάδα, περίπου 90 μίλια από το Λας Βέγκας. Η παραποτάμια πόλη-θέρετρο, που συχνά αποκαλείται «Mini Vegas», αποτελεί μια πιο χαλαρή εναλλακτική με καζίνο και δραστηριότητες στο νερό, όπως βαρκάδα και τζετ σκι.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το της Καλιφόρνιας, γνωστό ως «πρωτεύουσα της country μουσικής της Δυτικής Ακτής». Τρίτο κατατάσσεται το Ελ Πάσο στο Τέξας, το οποίο ξεχωρίζει για τα χαμηλά ποσοστά εγκληματικότητας και για τον πολιτισμικό συνδυασμό αμερικανικής και μεξικανικής κουλτούρας.

Ακολουθούν το Ρίνο στη Νεβάδα, το Σαν Χοσέ στην Καλιφόρνια, η Οκλαχόμα Σίτι στην Οκλαχόμα, το Χάντσβιλ στην Αλαμπάμα, η Τάλσα στην Οκλαχόμα, το Ρίβερσαϊντ στην Καλιφόρνια και το Σαν Μπερναρντίνο επίσης στην Καλιφόρνια.

