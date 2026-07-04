Ένας επίγειος παράδεισος κοντά στο Ρέθυμνο: Το φαράγγι που πρέπει όλοι να επισκεφτούν

Σε απόσταση μόλις επτά χιλιομέτρων από το Ρέθυμνο είναι το Φαράγγι των Μύλων όπου ξεδιπλώνεται ένας καταπράσινος «παράδεισος» ο οποίος σε ταξιδεύει μέσα στην ομορφιά της φύσης.

Το όνομά του προέρχεται από τους τριάντα περίπου νερόμυλους που λειτουργούσαν εκεί κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας, εκ των οποίων μόλις ο ένας έχει αποκατασταθεί πλήρως και λειτουργεί σήμερα ως μουσείο.

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