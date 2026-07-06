Condé Nast Traveller: Οι «κρυμμένοι θησαυροί» του Αιγαίου - Τάση, οι άγνωστοι νησιωτικοί παράδεισοι

Η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό για τους Ευρωπαίους 

Newsbomb

Condé Nast Traveller: Οι «κρυμμένοι θησαυροί» του Αιγαίου - Τάση, οι άγνωστοι νησιωτικοί παράδεισοι

Νάξος

Unsplash
TRAVEL
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  • Η Ελλάδα παραμένει κορυφαίος τουριστικός προορισμός στη Μεσόγειο για το 2026, με αύξηση αφίξεων κατά 38% και έσοδα από τον τουρισμό κατά 64% το πρώτο τρίμηνο.
  • Οι ταξιδιώτες προτιμούν πλέον μικρά, λιγότερο γνωστά ελληνικά νησιά για ηρεμία και αυθεντικές εμπειρίες αντί των κλασικών προορισμών.
  • Η Νάξος κατατάσσεται πρώτη ανάμεσα στα ευρωπαϊκά νησιά για τους αναγνώστες του Condé Nast Traveller, ξεπερνώντας τη Σαντορίνη και τη Μύκονο.
  • Η Ελλάδα διαθέτει έως 6.000 νησιά, αλλά μόνο περίπου 20 έχουν έντονη τουριστική ανάπτυξη, με πολλούς «κρυμμένους θησαυρούς» που διατηρούν τον αυθεντικό χαρακτήρα τους.
  • Τα νησιά χωρίς αεροδρόμιο και προσβάσιμα μόνο με πλοίο θεωρούνται πιο αυθεντικά και προτιμώνται από ταξιδιώτες που αναζητούν μια διαφορετική εμπειρία.
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Η Ελλάδα παραμένει και το 2026 ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς διακοπών στη Μεσόγειο. Ωστόσο, μια νέα τάση κερδίζει συνεχώς έδαφος: ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες εγκαταλείπουν τους γνωστούς τουριστικούς προορισμούς και επιλέγουν μικρά, λιγότερο γνωστά ελληνικά νησιά.

Ο μαζικός τουρισμός, οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και τα ασφυκτικά γεμάτα σοκάκια φαίνεται πως χάνουν πλέον τη γοητεία τους, επισημαίνεται σε δημοσίευμα της derwesten.

Παρά τις οικονομικές αβεβαιότητες στην Ευρώπη και τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, ο τουρισμός στην Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι αφίξεις επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 38%, ενώ τα έσοδα από τον τουρισμό εκτινάχθηκαν κατά 64%.

Η χώρα συγκαταλέγεται σταθερά ανάμεσα στους δημοφιλέστερους προορισμούς της Ευρώπης, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες.

Διαθέτει από 3.000 έως 6.000 νησιά, ανάλογα με τον τρόπο καταμέτρησης, εκ των οποίων περίπου 200 κατοικούνται μόνιμα. Οι πιο γνωστοί προορισμοί παραμένουν η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Μύκονος και η Σαντορίνη, ενώ η Ελλάδα φημίζεται και για τους αρχαιολογικούς της χώρους, όπως η Αθήνα και τα πολυάριθμα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Οι ταξιδιώτες αναζητούν ηρεμία και αυθεντικότητα

Η μεγαλύτερη ζήτηση εξακολουθεί να αφορά τις διακοπές στα νησιά. Ωστόσο, έρευνα αναγνωστών του περιοδικού Condé Nast Traveller έφερε μια μεγάλη έκπληξη.

Στην κορυφή της κατάταξης δεν βρέθηκαν η Σαντορίνη ή η Μύκονος, αλλά η Νάξος, η οποία συγκέντρωσε 95,71 βαθμούς. Ακολουθούν η Ίμπιζα και το Κάπρι, ενώ συνολικά οκτώ ελληνικά νησιά βρίσκονται ανάμεσα στους 20 κορυφαίους νησιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης.

Οι ταξιδιώτες αλλάζουν πλέον προτεραιότητες, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ηρεμία, τις αυθεντικές εμπειρίες και την τοπική κουλτούρα.

Η Κρήτη καταλαμβάνει την 8η θέση, ενώ Κέρκυρα, Ρόδος και Σκιάθος βρίσκονται στις θέσεις 10 έως 12. Αντίθετα, η Μύκονος υποχώρησε στη 14η θέση, ενώ η Σαντορίνη βρίσκεται ακόμη χαμηλότερα στην κατάταξη.

Οι μικροί νησιωτικοί προορισμοί κερδίζουν έδαφος

Η ποικιλία των ελληνικών νησιών είναι τεράστια. Ανάλογα με την καταγραφή, η Ελλάδα διαθέτει από 3.000 έως 6.000 νησιά, ενώ μαζί με τις βραχονησίδες ο αριθμός φτάνει τις 29.372. Από αυτά, 227 κατοικούνται, ενώ μόλις περίπου 20 έχουν αναπτυχθεί έντονα τουριστικά. Περίπου 60 νησιά θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικοί προορισμοί διακοπών.

Κάθε νησί προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία. Η Κρήτη συνδυάζει παραλίες, πολυτελή θέρετρα και σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, η Ρόδος ξεχωρίζει για τη μεσαιωνική παλιά πόλη της που προστατεύεται από την UNESCO, η Κέρκυρα για το καταπράσινο τοπίο και τις βενετσιάνικες επιρροές, ενώ η Λευκάδα παραμένει πιο ήρεμος προορισμός.

Η Μύκονος και η Ζάκυνθος εξακολουθούν να αποτελούν σημεία αναφοράς για τη νυχτερινή ζωή, ενώ νησιά όπως η Μήλος, η Ικαρία, οι Λειψοί και η Λέρος προσελκύουν όσους αναζητούν χαλάρωση και αυθεντική ελληνική φιλοξενία.

Οι «κρυμμένοι θησαυροί» του Αιγαίου

Πολλά από αυτά τα μικρά νησιά δεν περιλαμβάνονται καν στους καταλόγους των μεγάλων τουριστικών πρακτορείων. Όσοι επιθυμούν να τα επισκεφθούν συνήθως οργανώνουν μόνοι τους το ταξίδι τους, κάτι που για πολλούς αποτελεί μέρος της συνολικής εμπειρίας.

Ένας άτυπος κανόνας αναφέρει ότι τα νησιά που δεν διαθέτουν αεροδρόμιο και είναι προσβάσιμα μόνο με πλοίο έχουν διατηρήσει περισσότερο τον αυθεντικό τους χαρακτήρα. Για πολλούς ταξιδιώτες, οι διακοπές ξεκινούν ήδη από το λιμάνι του Πειραιά, με το ταξίδι με το πλοίο να αποτελεί την πρώτη επαφή με τον χαλαρό ρυθμό ζωής του Αιγαίου.

Πέρα από την Ελλάδα, το δημοσίευμα επισημαίνει ότι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν λιγότερο γνωστούς, ήρεμους προορισμούς που κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους ταξιδιώτες.

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