Πώς τα όνειρά σας διαμορφώνουν τη διάθεσή σας το επόμενο πρωί

Οι περισσότεροι το έχουμε βιώσει κάποια στιγμή: ξυπνάμε νιώθοντας άγχος, ανησυχία ή και ασυνήθιστα ήρεμοι, χωρίς σαφή λόγο. Μια νέα μελέτη υποδηλώνει, ότι τα καθαυτά όνειρα μπορεί να παίζουν άμεσο ρόλο στη διαμόρφωση του πώς νιώθουμε την επόμενη μέρα.

Ο συναισθηματικός τόνος των ονείρων επηρεάζει τη διάθεση με ανεπαίσθητους, αλλά μετρήσιμους τρόπους.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το συναισθηματικό περιεχόμενο των ονείρων συνδεόταν με το πώς ένιωθαν οι συμμετέχοντες το επόμενο πρωί. Το βασικό μοτίβο ήταν απλό:

Τα αρνητικά όνειρα συσχετίστηκαν με χειρότερη πρωινή διάθεση

Τα ουδέτερα ή θετικά όνειρα συνδέθηκαν με πιο σταθερή ή καλύτερη διάθεση

Η συναισθηματική ένταση ενός ονείρου επηρέασε το πόσο ισχυρό ήταν το αποτέλεσμα

Αυτό υποδηλώνει ότι τα όνειρα δεν είναι απλώς τυχαία νοητική δραστηριότητα: μπορεί να επηρεάζουν ενεργά την συναισθηματική κατάσταση μετά το ξύπνημα.

Γιατί τα όνειρα μπορούν να επηρεάσουν τη διάθεσή μας όταν είμαστε ξύπνιοι

Τα όνειρα συχνά επεξεργάζονται συναισθηματικές εμπειρίες. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, ο εγκέφαλος:

επαναλαμβάνει πρόσφατα γεγονότα

επεξεργάζεται το άγχος και τις συναισθηματικές αναμνήσεις

προσομοιώνει κοινωνικές ή απειλητικές καταστάσεις

Εάν ένα όνειρο περιλαμβάνει έντονα αρνητικά συναισθήματα όπως φόβο, στρες ή σύγκρουση, ο εγκέφαλος μπορεί να βρίσκεται ακόμα σε αυξημένη συναισθηματική κατάσταση, όταν ξυπνάει. Αυτό μπορεί να κάνει την μετάβαση στην ημέρα να φαίνεται πιο δύσκολη.

Γιατί η επίδραση ενός ονείρου μπορεί να φαίνεται τόσο πραγματική

Ο εγκέφαλος δεν διαχωρίζει πλήρως τις φανταστικές από τις πραγματικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια των ονείρων. Αυτό σημαίνει ότι:

οι συναισθηματικές αντιδράσεις στα όνειρα μπορεί να είναι έντονες

το σώμα μπορεί να αντιδράσει με πραγματικές φυσιολογικές αλλαγές (όπως αυξημένο καρδιακό ρυθμό)

αυτές οι επιδράσεις μπορεί να επιμένουν για λίγο μετά το ξύπνημα

Αυτό βοηθά να εξηγηθεί γιατί ένα όνειρο μπορεί να αφήσει μια επίμονη συναισθηματική «επίγευση».

Συμβαίνει αυτό σε όλους;

Όχι στον ίδιο βαθμό. Η μελέτη υποδηλώνει ότι ο αντίκτυπος ποικίλλει ανάλογα με:

το πόσο έντονο ή συναισθηματικό ήταν το όνειρο

την ατομική ευαισθησία στις συναισθηματικές εμπειρίες

τη συνολική ποιότητα ύπνου

Όσοι θυμούνται τα όνειρά τους πιο καθαρά μπορεί επίσης να έχουν μεγαλύτερη επίγνωση αυτού του αποτελέσματος.

Μπορούμε εσκεμμένα να επηρεάσουμε το τι βλέπουμε στα όνειρά μας;

Σε κάποιο βαθμό, ναι, αλλά έμμεσα. Παράγοντες που μπορεί να διαμορφώνουν το περιεχόμενο των ονείρων περιλαμβάνουν:

Επίπεδα στρες κατά τη διάρκεια της ημέρας

Ποιότητα ύπνου

Έκθεση σε διεγερτικό ή συναισθηματικό περιεχόμενο πριν τον ύπνο

Αν και δεν μπορείτε να ελέγξετε πλήρως τα όνειρά σας, η βελτίωση των συνηθειών ύπνου και η μείωση του στρες μπορεί να μειώσει την πιθανότητα για δυσάρεστο περιεχόμενο ονείρου.

Συμπέρασμα

Αυτή η νέα έρευνα υπογραμμίζει μια λεπτεπίλεπτη σύνδεση μεταξύ του ύπνου και της συναισθηματικής ευεξίας. Τα όνειρα δεν είναι απλώς μια δραστηριότητα που συμβαίνει στο παρασκήνιο της εγκεφαλικής λειτουργίας: μπορούν να διαμορφώσουν το πώς νιώθουμε όταν ξυπνάμε.

Η κατανόηση αυτής της σύνδεσης προσφέρει μια απλή αλλά χρήσιμη εικόνα: μερικές φορές, ένα δύσκολο πρωινό μπορεί να έχει ξεκινήσει το προηγούμενο βράδυ.

