Μπορεί το ρόδι να επηρεάσει τον σχηματισμό πλάκας στις αρτηρίες; Νέα μελέτη εξηγεί τι συμβαίνει

Τα ρόδια έχουν από καιρό συνδεθεί με την υγεία της καρδιάς, αλλά νέα έρευνα υποδηλώνει ότι συμβολή τους είναι πολύ πιο συγκεκριμένη απ’ ό,τι πιστεύαμε μέχρι τώρα. Αντί να δρουν άμεσα στις αρτηρίες, οι ενώσεις στο ρόδι μπορεί πρώτα να μετασχηματίζονται στο έντερο, παράγοντας ουσίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον τρόπο συμπεριφοράς της πλάκας μέσα στα αιμοφόρα αγγεία.

Αυτό μετατοπίζει την εστίαση από τους ισχυρισμούς για "υπερτροφές" σε έναν πιο λεπτό μηχανισμό, που αφορά τη σύνδεση εντέρου-καρδιάς.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Οι ερευνητές εξέτασαν το πώς οι ενώσεις που βρίσκονται στο ρόδι επεξεργάζονται στο σώμα και πώς τα υποπροϊόντα τους μπορεί να αλληλεπιδράσουν με την αθηροσκλήρωση: τη συσσώρευση πλάκας στα τοιχώματα των αρτηριών.

Το βασικό εύρημα επικεντρώνεται στους μεταβολίτες που προέρχονται από το έντερο, ιδιαίτερα στις ενώσεις που παράγονται όταν τα βακτήρια του εντέρου διασπούν τις πολυφαινόλες του ροδιού.

Αυτοί οι μεταβολίτες συνδέθηκαν με:

Επιδράσεις στις κυτταρικές διεργασίες, που εμπλέκονται στον σχηματισμό πλάκας

Μειωμένη δραστηριότητα σε οδούς που σχετίζονται με φλεγμονή

Πιθανή επίδραση στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται και σταθεροποιείται η πλάκα

Αντί να «καθαρίζει» άμεσα τις αρτηρίες, η επίδραση του ροδιού φαίνεται να είναι ρυθμιστική, δρώντας σε υποκείμενες βιολογικές διεργασίες.

Γιατί το έντερο παίζει κεντρικό ρόλο

Το ρόδι είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες, αλλά αυτές οι ενώσεις δεν είναι πλήρως δραστικές από μόνες τους. Μόλις καταναλωθούν:

Επεξεργάζονται από τα βακτήρια του εντέρου

Μετατρέπονται σε βιοδραστικούς μεταβολίτες

Αυτοί οι μεταβολίτες εισέρχονται στην κυκλοφορία και αλληλεπιδρούν με τους ιστούς

Αυτό σημαίνει ότι η επίδραση του ροδιού μπορεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σύνθεση του μικροβιώματος του εντέρου, η οποία ποικίλλει από άτομο σε άτομο.

Τι σημαίνει αυτό για την αθηροσκλήρωση

Η αθηροσκλήρωση δεν είναι απλώς μια συσσώρευση λίπους: είναι μια δυναμική διαδικασία που περιλαμβάνει φλεγμονή, ανοσολογική δραστηριότητα και κυτταρικές αλλαγές στα τοιχώματα των αρτηριών.

Η νέα μελέτη υποδηλώνει, ότι οι ενώσεις που προέρχονται από το ρόδι:

επηρεάζουν τη φλεγμονώδη σηματοδότηση

επηρεάζουν τον τρόπο συμπεριφοράς των κυττάρων της πλάκας

συμβάλουν ενδεχομένως στη σταθερότητα της πλάκας

Αυτό είναι σημαντικό, επειδή οι ασταθείς πλάκες είναι πιο πιθανό να σπάσουν σε επιμέρους κομμάτια και να οδηγήσουν σε σοβαρά συμβάντα όπως καρδιακές προσβολές.

Αυτό σημαίνει ότι το ρόδι μπορεί να «καθαρίσει» τις αρτηρίες;

Όχι και αυτή η διάκριση έχει σημασία.

Η μελέτη δεν δείχνει ότι τα ρόδια αφαιρούν την πλάκα ούτε ότι αντιστρέφουν την αθηροσκλήρωση με άμεσο ή κλινικά αποδεδειγμένο τρόπο. Αντίθετα, υποδεικνύει:

Έναν πιθανό υποστηρικτικό ρόλο στην καρδιαγγειακή υγεία

Μια βιολογική οδό που αξίζει περαιτέρω διερεύνηση

Τα διαιτητικά συστατικά μπορούν να επηρεάσουν τον κίνδυνο με την πάροδο του χρόνου, αλλά δεν υποκαθιστούν την ιατρική θεραπεία.

Πώς αυτό εντάσσεται στη συνολική υγεία της καρδιάς

Το ρόδι μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός ευρύτερου προτύπου διατροφής που υποστηρίζει την καρδιαγγειακή υγεία. Τα πιθανά οφέλη του προέρχονται από:

την αντιοξειδωτική δράση

τις σντιφλεγμονώδεις επιδράσεις

την αλληλεπίδραση με το μικροβίωμα του εντέρου

Αλλά αυτές οι επιδράσεις είναι πιθανώς σταδιακές, όχι μετασχηματιστικές από μόνες τους.

Συχνές Ερωτήσεις

Έχουν όλοι το ίδιο όφελος από το ρόδι;

Όχι. Επειδή οι επιδράσεις του εξαρτώνται από τα βακτήρια του εντέρου, διαφορετικοί άνθρωποι μπορεί να παράγουν διαφορετικά επίπεδα των ενεργών μεταβολιτών, οδηγώντας σε ποικίλες αντιδράσεις.

Είναι ο χυμός ροδιού εξίσου αποτελεσματικός με το ολόκληρο φρούτο;

Και τα δύο περιέχουν ευεργετικές ενώσεις, αλλά ο χυμός μπορεί να μην έχει φυτικές ίνες και μπορεί να έχει υψηλότερη περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Τα ολόκληρα ρόδια προσφέρουν γενικά ένα πιο ισορροπημένο διατροφικό προφίλ.

Μπορεί το ρόδι να αντικαταστήσει τη φαρμακευτική αγωγή για καρδιακές παθήσεις;

Όχι. Μπορεί να υποστηρίζει τη συνολική καρδιαγγειακή υγεία, αλλά δεν αντικαθιστά θεραπείες για παθήσεις, όπως η αθηροσκλήρωση και η υψηλή χοληστερόλη.

Συμπέρασμα

Αυτή η νέα έρευνα υπογραμμίζει μια πιο εξελιγμένη κατανόηση του πώς τρόφιμα όπως το ρόδι μπορούν να επηρεάσουν την υγεία της καρδιάς. Η επίδραση δεν είναι άμεση: λειτουργεί μέσω του εντέρου, επηρεάζοντας τις βιολογικές οδούς που εμπλέκονται στη συμπεριφορά της πλάκας.

Το ρόδι μπορεί να αποτελεί μέρος μιας διατροφής που ευαισθητοποιεί την καρδιά, αλλά ο ρόλος του είναι υποστηρικτικός, όχι θεραπευτικός. Ο πραγματικός αντίκτυπος προέρχεται από σταθερές, μακροχρόνιες συνήθειες και όχι από οποιοδήποτε μεμονωμένο τρόφιμο.

Πηγές:

medicalxpress.com

heart.org

nhs.uk

harvard.edu