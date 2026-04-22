Μπορεί το ρόδι να επηρεάσει τον σχηματισμό πλάκας στις αρτηρίες; Νέα μελέτη εξηγεί τι συμβαίνει

Newsbomb

Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα ρόδια έχουν από καιρό συνδεθεί με την υγεία της καρδιάς, αλλά νέα έρευνα υποδηλώνει ότι συμβολή τους είναι πολύ πιο συγκεκριμένη απ’ ό,τι πιστεύαμε μέχρι τώρα. Αντί να δρουν άμεσα στις αρτηρίες, οι ενώσεις στο ρόδι μπορεί πρώτα να μετασχηματίζονται στο έντερο, παράγοντας ουσίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον τρόπο συμπεριφοράς της πλάκας μέσα στα αιμοφόρα αγγεία.

Αυτό μετατοπίζει την εστίαση από τους ισχυρισμούς για "υπερτροφές" σε έναν πιο λεπτό μηχανισμό, που αφορά τη σύνδεση εντέρου-καρδιάς.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Οι ερευνητές εξέτασαν το πώς οι ενώσεις που βρίσκονται στο ρόδι επεξεργάζονται στο σώμα και πώς τα υποπροϊόντα τους μπορεί να αλληλεπιδράσουν με την αθηροσκλήρωση: τη συσσώρευση πλάκας στα τοιχώματα των αρτηριών.

Το βασικό εύρημα επικεντρώνεται στους μεταβολίτες που προέρχονται από το έντερο, ιδιαίτερα στις ενώσεις που παράγονται όταν τα βακτήρια του εντέρου διασπούν τις πολυφαινόλες του ροδιού.

Αυτοί οι μεταβολίτες συνδέθηκαν με:

  • Επιδράσεις στις κυτταρικές διεργασίες, που εμπλέκονται στον σχηματισμό πλάκας
  • Μειωμένη δραστηριότητα σε οδούς που σχετίζονται με φλεγμονή
  • Πιθανή επίδραση στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται και σταθεροποιείται η πλάκα

Αντί να «καθαρίζει» άμεσα τις αρτηρίες, η επίδραση του ροδιού φαίνεται να είναι ρυθμιστική, δρώντας σε υποκείμενες βιολογικές διεργασίες.

Γιατί το έντερο παίζει κεντρικό ρόλο

Το ρόδι είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες, αλλά αυτές οι ενώσεις δεν είναι πλήρως δραστικές από μόνες τους. Μόλις καταναλωθούν:

  • Επεξεργάζονται από τα βακτήρια του εντέρου
  • Μετατρέπονται σε βιοδραστικούς μεταβολίτες
  • Αυτοί οι μεταβολίτες εισέρχονται στην κυκλοφορία και αλληλεπιδρούν με τους ιστούς

Αυτό σημαίνει ότι η επίδραση του ροδιού μπορεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σύνθεση του μικροβιώματος του εντέρου, η οποία ποικίλλει από άτομο σε άτομο.

Τι σημαίνει αυτό για την αθηροσκλήρωση

Η αθηροσκλήρωση δεν είναι απλώς μια συσσώρευση λίπους: είναι μια δυναμική διαδικασία που περιλαμβάνει φλεγμονή, ανοσολογική δραστηριότητα και κυτταρικές αλλαγές στα τοιχώματα των αρτηριών.

Η νέα μελέτη υποδηλώνει, ότι οι ενώσεις που προέρχονται από το ρόδι:

  • επηρεάζουν τη φλεγμονώδη σηματοδότηση
  • επηρεάζουν τον τρόπο συμπεριφοράς των κυττάρων της πλάκας
  • συμβάλουν ενδεχομένως στη σταθερότητα της πλάκας

Αυτό είναι σημαντικό, επειδή οι ασταθείς πλάκες είναι πιο πιθανό να σπάσουν σε επιμέρους κομμάτια και να οδηγήσουν σε σοβαρά συμβάντα όπως καρδιακές προσβολές.

Αυτό σημαίνει ότι το ρόδι μπορεί να «καθαρίσει» τις αρτηρίες;

Όχι και αυτή η διάκριση έχει σημασία.

Η μελέτη δεν δείχνει ότι τα ρόδια αφαιρούν την πλάκα ούτε ότι αντιστρέφουν την αθηροσκλήρωση με άμεσο ή κλινικά αποδεδειγμένο τρόπο. Αντίθετα, υποδεικνύει:

  • Έναν πιθανό υποστηρικτικό ρόλο στην καρδιαγγειακή υγεία
  • Μια βιολογική οδό που αξίζει περαιτέρω διερεύνηση

Τα διαιτητικά συστατικά μπορούν να επηρεάσουν τον κίνδυνο με την πάροδο του χρόνου, αλλά δεν υποκαθιστούν την ιατρική θεραπεία.

Πώς αυτό εντάσσεται στη συνολική υγεία της καρδιάς

Το ρόδι μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός ευρύτερου προτύπου διατροφής που υποστηρίζει την καρδιαγγειακή υγεία. Τα πιθανά οφέλη του προέρχονται από:

  • την αντιοξειδωτική δράση
  • τις σντιφλεγμονώδεις επιδράσεις
  • την αλληλεπίδραση με το μικροβίωμα του εντέρου

Αλλά αυτές οι επιδράσεις είναι πιθανώς σταδιακές, όχι μετασχηματιστικές από μόνες τους.

Συχνές Ερωτήσεις

Έχουν όλοι το ίδιο όφελος από το ρόδι;

Όχι. Επειδή οι επιδράσεις του εξαρτώνται από τα βακτήρια του εντέρου, διαφορετικοί άνθρωποι μπορεί να παράγουν διαφορετικά επίπεδα των ενεργών μεταβολιτών, οδηγώντας σε ποικίλες αντιδράσεις.

Είναι ο χυμός ροδιού εξίσου αποτελεσματικός με το ολόκληρο φρούτο;

Και τα δύο περιέχουν ευεργετικές ενώσεις, αλλά ο χυμός μπορεί να μην έχει φυτικές ίνες και μπορεί να έχει υψηλότερη περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Τα ολόκληρα ρόδια προσφέρουν γενικά ένα πιο ισορροπημένο διατροφικό προφίλ.

Μπορεί το ρόδι να αντικαταστήσει τη φαρμακευτική αγωγή για καρδιακές παθήσεις;

Όχι. Μπορεί να υποστηρίζει τη συνολική καρδιαγγειακή υγεία, αλλά δεν αντικαθιστά θεραπείες για παθήσεις, όπως η αθηροσκλήρωση και η υψηλή χοληστερόλη.

Συμπέρασμα

Αυτή η νέα έρευνα υπογραμμίζει μια πιο εξελιγμένη κατανόηση του πώς τρόφιμα όπως το ρόδι μπορούν να επηρεάσουν την υγεία της καρδιάς. Η επίδραση δεν είναι άμεση: λειτουργεί μέσω του εντέρου, επηρεάζοντας τις βιολογικές οδούς που εμπλέκονται στη συμπεριφορά της πλάκας.

Το ρόδι μπορεί να αποτελεί μέρος μιας διατροφής που ευαισθητοποιεί την καρδιά, αλλά ο ρόλος του είναι υποστηρικτικός, όχι θεραπευτικός. Ο πραγματικός αντίκτυπος προέρχεται από σταθερές, μακροχρόνιες συνήθειες και όχι από οποιοδήποτε μεμονωμένο τρόφιμο.

Πηγές:
medicalxpress.com
heart.org
nhs.uk
harvard.edu

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας στο φόρουμ των Δελφών: Ο κίνδυνος κατακερματισμού της Δύσης πρέπει να αποφευχθεί

14:02ΥΓΕΙΑ

Επιστήμονες λαμβάνουν το “Όσκαρ της επιστήμης” για γενετική θεραπεία που βελτιώνει την όραση

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Μπορεί το ρόδι να επηρεάσει τον σχηματισμό πλάκας στις αρτηρίες; Νέα μελέτη εξηγεί τι συμβαίνει

13:57ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας αύριο, 23 Απριλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου

13:55WHAT THE FACT

Κινέζοι επιστήμονες κάνουν την άμμο της ερήμου να “ζωντανεύει” μέσα σε 10 μήνες

13:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σενετάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ουδέποτε διέπραξα το αδίκημα που μου αποδίδεται

13:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρενέβην για πληρωμή αγρότισσας που καθυστέρησε 6 χρόνια

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

13:39ANNOUNCEMENTS

Παγκόσμια Ημέρα Αιμορροφιλίας: Ο 15χρονος αθλητής Γιάννης Λούγγος ποδηλατεί πέρα από τη νόσο

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ψέματα και αλήθειες για το δωμάτιο «10» - Τι έγινε το βράδυ που πέθανε η Μυρτώ

13:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπουκώρος: Το πραγματικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Ο ειδικός τρόπος που εορτάζεται και η φετινή ημερομηνία της γιορτής

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε: «Το ΝΑΤΟ θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστεί την Τουρκία»

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός ξανά στα Στενά του Ορμούζ με φόντο την εύθραυστη εκεχειρία - Τρία πλοία δέχθηκαν επίθεση, ανάμεσά τους ένα ελληνόκτητο

13:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμανλής για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κρίνομαι διότι φέρω ένα συγκεκριμένο επώνυμο, θα καθαρίσω το όνομά μου μια και καλή»

13:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βασιλειάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν είναι νομικό ζήτημα, αλλά ζήτημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου: «Δεν κάναμε γλέντι - Εμείς δεν πυροβολούμε», ισχυρίζεται η πλευρά των κατηγορουμένων

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Λιοσίων: Αποσωληνώθηκε η 16χρονη που παρασύρθηκε κι εγκαταλείφθηκε από τον ανήλικο Σουδανό

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη-Ράμα: «Ευκαιρία να επιλύσουμε τα εκκρεμή ζητήματα μας» - To σχόλιο για το ντύσιμο του Αλβανού πρωθυπουργού

13:06LIFESTYLE

Akylas: Το «Ferto» έγινε βιντεοπαιχνίδι - Πώς μπορείτε να παίξετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
12:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Ελευθερίας Γιακουμάκη: Τα πρώτα ευρήματα από τις έρευνες των Αρχών

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ψέματα και αλήθειες για το δωμάτιο «10» - Τι έγινε το βράδυ που πέθανε η Μυρτώ

12:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης - πακέτο στήριξης €800 εκατ: Έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με €150 για κάθε παιδί, €300 σε χαμηλοσυνταξιούχους, διεύρυνση κριτηρίων για επιστροφή ενοικίου, επιδότηση σε diesel και λιπάσματα και τον Μάιο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οικογένειες με παιδιά, ενοικιαστές, συνταξιούχοι, αγρότες, υπερχρεωμένοι: Οι κερδισμένοι με πακέτο στήριξης 800 εκατ. από το υπερπλέονασμα

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

10:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Tο ημερολόγιο του 40χρονου, οι απόπειρες αυτοκτονίας και οι κάμερες ασφαλείας

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πακέτο στήριξης που φέρνει το υπερπλεόνασμα: 300 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους - Ποιοι άλλοι ωφελούνται - Στις 12.30 οι ανακοινώσεις

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποια είναι η Ράνια που απειλούσε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς να σκοτώσει

23:13ΚΟΣΜΟΣ

To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

13:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει κακοκαιρία από την Αδριατική σε λίγες ώρες - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Λιοσίων: Αποσωληνώθηκε η 16χρονη που παρασύρθηκε κι εγκαταλείφθηκε από τον ανήλικο Σουδανό

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει αστάθεια... εξπρές - Ποιες περιοχές θα έχουν καταιγίδες τις επόμενες ώρες

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε: «Το ΝΑΤΟ θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστεί την Τουρκία»

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Xαϊδάρι – Συγκλονίζει συμμαθήτρια της 13χρονης: «Έβαλε το πόδι στο κάγκελο και έπεσε με το κεφάλι»

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: 70χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από την κόρη και τον σύντροφό της

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου: «Δεν κάναμε γλέντι - Εμείς δεν πυροβολούμε», ισχυρίζεται η πλευρά των κατηγορουμένων

19:06ΚΟΣΜΟΣ

«Η βόμβα που γίνεται πύραυλος» – Το νέο όπλο του αμερικανικού Ναυτικού κοστίζει έως και 10 φορές λιγότερο από πύραυλο cruise

22:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (23/4)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ