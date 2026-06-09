6 τρόποι με τους οποίους ο ύπνος βοηθάει να χάσετε βάρος

Προσπαθείτε να χάσετε βάρος; Ο καλύτερος ύπνος μπορεί να το κάνει ευκολότερο.

Newsbomb

6 τρόποι με τους οποίους ο ύπνος βοηθάει να χάσετε βάρος
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
4'
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Ο ύπνος δεν προκαλεί απώλεια βάρους από μόνος του, αλλά η κακή ποιότητα ύπνου μπορεί να δυσκολέψει τη διαχείριση του βάρους. Όταν κοιμάστε τακτικά πολύ λίγο, η πείνα, οι λιγούρες, η ενέργεια, ο μεταβολισμός και οι επιλογές τροφίμων μπορούν να αλλάξουν προς την λάθος κατεύθυνση.

Οι περισσότεροι ενήλικες χρειάζονται τουλάχιστον 7 ώρες ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ. Ο σύντομος ύπνος (γνωστός και σαν «υπνάκος») έχει επίσης συνδεθεί με υψηλότερο κίνδυνο παχυσαρκίας, διαβήτη, υψηλής αρτηριακής πίεσης, καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού επεισοδίου.

1. Μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο των ορμονών της πείνας

Ο ύπνος βοηθά στη ρύθμιση των ορμονών που εμπλέκονται στην όρεξη. Όταν ο ύπνος είναι περιορισμένος, η γκρελίνη, η ορμόνη που εντείνει την πείνα, μπορεί να αυξηθεί, ενώ η λεπτίνη, η ορμόνη σηματοδοτεί την πληρότητα, μπορεί να μειωθεί. Αυτό μπορεί να σας κάνει να αισθάνεστε πιο πεινασμένοι ακόμα και όταν το σώμα σας δεν χρειάζεται περισσότερη ενέργεια.

Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο η κακή ποιότητα ύπνου μπορεί να κάνει πιο δύσκολο να αντισταθείτε στα σνακ αργά το βράδυ, στις μεγαλύτερες μερίδες και στις λιγούρες.

2. Μπορεί να μειώσει τις λιγούρες

Η έλλειψη ύπνου μπορεί να αυξήσει την επιθυμία για τροφές με πολλές θερμίδες, ειδικά τροφές πλούσιες σε ζάχαρη, επεξεργασμένους υδατάνθρακες και λίπος. Η κόπωση αποδυναμώνει επίσης την λήψη αποφάσεων, επομένως η ευκολότερη επιλογή συχνά γίνεται η πιο δελεαστική.

Ο καλύτερος ύπνος μπορεί να κάνει την υγιεινή διατροφή να μοιάζει λιγότερο με μια συνεχή «μάχη».

3. Μπορεί να υποστηρίξει την απώλεια λίπους στη δίαιτα

Ο αριθμός στη ζυγαριά δεν λέει όλη την ιστορία. Έρευνες δείχνουν ότι όταν οι άνθρωποι χάνουν βάρος ενώ στερούνται ύπνου, μπορεί να χάσουν λιγότερο λίπος και περισσότερη άλιπη μάζα απ’ ό,τι όταν κοιμούνται επαρκώς.

Αυτό έχει σημασία επειδή η διατήρηση των μυών υποστηρίζει τη δύναμη, τον μεταβολισμό και την μακροπρόθεσμη διατήρηση του βάρους.

4. Μπορεί να βελτιώσει την ενέργεια για περισσότερη κίνηση

Όταν είστε κουρασμένοι, η άσκηση είναι πιο δύσκολη και η καθημερινή κίνηση συχνά μειώνεται χωρίς να το καταλαβαίνετε. Μπορεί να παραλείπετε προπονήσεις, να περπατάτε λιγότερο ή να κάθεστε περισσότερο.

Ο καλός ύπνος υποστηρίζει την ενέργεια που απαιτείται για τακτική δραστηριότητα, είτε αυτό σημαίνει δομημένη άσκηση, περπάτημα, ενδυνάμωση ή απλώς για να είστε πιο δραστήριοι κατά τη διάρκεια της ημέρας.

5. Μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα

Ο κακός ύπνος μπορεί να επηρεάσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη και τον μεταβολισμό της γλυκόζης. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να δυσκολέψει τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα, ειδικά για άτομα με προδιαβήτη, διαβήτη τύπου 2 και αύξηση βάρους στην κοιλιά.

Ο καλύτερος ύπνος δεν υποκαθιστά τη δίαιτα, την άσκηση και τη φαρμακευτική αγωγή, αλλά μπορεί να υποστηρίξει τους ίδιους μεταβολικούς στόχους.

6. Μπορεί να μειώσει την κατανάλωση φαγητού λόγω άγχους

Η απώλεια ύπνου μπορεί να αυξήσει το άγχος και να κάνει τα συναισθήματα πιο δύσκολο να ρυθμιστούν. Για ορισμένους ανθρώπους, αυτό οδηγεί στο να τρώνε περισσότερο, τσιμπολόγημα και να τρώνε όταν είναι κουρασμένοι αντί όταν πεινάνε πραγματικά.

Μια πιο συνεπής ρουτίνα ύπνου μπορεί να διευκολύνει την ανίχνευση των ενδείξεων πείνας και να αποφεύγει τη χρήση του φαγητού ως την μοναδική αντίδραση στην κόπωση ή το άγχος.

Συχνές Ερωτήσεις

Βοηθάει ο μεσημεριανός υπνάκος στην απώλεια βάρους;

Ένας σύντομος μεσημεριανός ύπνος μπορεί να βοηθήσει αν ο κακός ύπνος σας αφήνει εξαντλημένους, αλλά δεν πρέπει να αντικαθιστά τον κανονικό νυχτερινό ύπνο. Ο πολύωρος ή καθυστερημένος μεσημεριανός υπνάκος μπορεί να δυσκολέψει τον ύπνο τη νύχτα.

Μπορεί ο περισσότερος ύπνος να με βοηθήσει να χάσω βάρος;

Όχι άμεσα. Ο ύπνος υποστηρίζει τον έλεγχο της όρεξης, την ενέργεια και τον μεταβολισμό, αλλά η απώλεια βάρους εξακολουθεί να εξαρτάται από το ημερήσιο ισοζύγιο θερμίδων, την ποιότητα των τροφίμων, την κίνηση και την κατάσταση της υγείας.

Συμπέρασμα

Ο ύπνος δεν είναι κάποιο… κόλπο απώλειας βάρους, αλλά είναι ένα σημαντικό σύστημα υποστήριξης. Ο επαρκής ποιοτικός ύπνος μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της πείνας, στην μείωση των λιγούρων, στη διατήρηση των μυών κατά την απώλεια βάρους, στην υποστήριξη της δραστηριότητας, στη βελτίωση της ρύθμισης του σακχάρου στο αίμα και στην μείωση της κατανάλωσης φαγητού λόγω στρες.

Για άτομα που προσπαθούν να χάσουν βάρος, ο καλύτερος ύπνος πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέρος του σχεδίου.

Πηγές:
healthline.com
cdc.gov
nih.gov (1)
nih.gov (2)
nih.gov (3)

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