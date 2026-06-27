Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν αγοράσετε επιθέματα βιταμινών

Επιθέματα βιταμινών: Λειτουργούν πραγματικά; Είναι ασφαλή;

Newsbomb

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν αγοράσετε επιθέματα βιταμινών
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
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Τα επιθέματα βιταμινών διατίθενται στην αγορά ως μια εύκολη εναλλακτική λύση σε χάπια, ζελεδάκια ή σκόνες, αλλά τα στοιχεία που τα υποστηρίζουν εξακολουθούν να είναι αδύναμα. Ορισμένα φάρμακα μπορούν να χορηγηθούν μέσω του δέρματος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι βιταμίνες και τα μέταλλα λειτουργούν αξιόπιστα με τον ίδιο τρόπο.

Για τους περισσότερους, τα επιθέματα βιταμινών πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή και όχι ως ένας αποδεδειγμένος τρόπος για τη διόρθωση μιας ανεπάρκειας.

Τι είναι τα επιθέματα βιταμινών;

Τα επιθέματα βιταμινών είναι αυτοκόλλητα προϊόντα που τοποθετούνται στο δέρμα. Οι εταιρείες που τα παράγουν συχνά ισχυρίζονται ότι μεταφέρουν θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνη Β12, βιταμίνη D, μαγνήσιο, σίδηρο ή μείγματα πολυβιταμινών στην κυκλοφορία του αίματος.

Η ιδέα ακούγεται βολική, ειδικά για άτομα που δεν τους αρέσει να καταπίνουν χάπια. Αλλά η κύρια λειτουργία του δέρματος είναι να λειτουργεί ως φραγμός. Για να περάσει μέσα από αυτό, μια ουσία συνήθως χρειάζεται το σωστό μοριακό μέγεθος, διαλυτότητα και σύνθεση. Τα συνταγογραφούμενα επιθέματα, όπως νικοτίνης ή ορμονικά, κατασκευάζονται προσεκτικά γι’ αυτόν τον σκοπό. Τα περισσότερα επιθέματα βιταμινών ευεξίας δεν έχουν το ίδιο επίπεδο στοιχείων ή κανονιστικού ελέγχου.

Πόσο λειτουργούν τα επιθέματα βιταμινών;

Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από ανθρώπινες μελέτες, τα οποία να υποστηρίζουν ότι τα επιθέματα βιταμινών διορθώνουν ή προλαμβάνουν αξιόπιστα τις ανεπάρκειες. Μια ανασκόπηση του 2021 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαδερμική χορήγηση μικροθρεπτικών συστατικών είναι επιστημονικά ενδιαφέρουσα, αλλά τα ανθρώπινα στοιχεία παραμένουν περιορισμένα.

Η ανησυχία δεν είναι ότι η χορήγηση μέσω του δέρματος είναι αδύνατη. Είναι ότι οι βιταμίνες και τα μέταλλα ποικίλλουν σημαντικά σε μέγεθος, δομή και διαλυτότητα. Ένα επίθεμα μπορεί να περιέχει ένα θρεπτικό συστατικό, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει ότι αρκετό από αυτό φτάνει στην κυκλοφορία του αίματος.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για άτομα με διαγνωσμένες ανεπάρκειες. Εάν κάποιος έχει χαμηλή βιταμίνη D, B12, σίδηρο ή φυλλικό οξύ, η θεραπεία θα πρέπει να βασίζεται σε εξετάσεις αίματος και ιατρική συμβουλή και όχι σε έναν μη επαληθευμένο ισχυρισμό για το επίθεμα.

Τι δείχνουν γενικά οι έρευνες

Η πιο σαφής προειδοποίηση προέρχεται από έρευνα σε ασθενείς με βαριατρική χειρουργική επέμβαση, μια ομάδα που συχνά χρειάζεται αξιόπιστη μακροχρόνια συμπλήρωση. Μια μελέτη σε άτομα μετά από γαστρική παράκαμψη (Roux-en-Y) διαπίστωσε, ότι οι χρήστες επιθεμάτων πολυβιταμινών ήταν πιο πιθανό να έχουν ανεπάρκεια βιταμίνης D και χαμηλότερα επίπεδα αρκετών βιταμινών και μετάλλων σε σχέση με εκείνους που χρησιμοποιούν από του στόματος συμπληρώματα.

Μια άλλη πιλοτική μελέτη διαπίστωσε ότι ορισμένοι χρήστες επιθεμάτων εξακολουθούσαν να εμφανίζουν ελλείψεις, συμπεριλαμβανομένων της βιταμίνης D, της βιταμίνης B6, της βιταμίνης B1, του φυλλικού οξέος και του ψευδαργύρου.

Τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι κάθε επίθεμα είναι αναποτελεσματικό, αλλά δείχνουν γιατί τα επιθέματα δεν πρέπει να αντικαθιστούν τα ιατρικά συνιστώμενα συμπληρώματα σε ομάδες υψηλότερου κινδύνου.

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Ποιος πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός;

Τα επιθέματα βιταμινών είναι πιο ανησυχητικά για άτομα που πραγματικά χρειάζονται αξιόπιστα συμπληρώματα. Αυτό περιλαμβάνει:

  • Άτομα μετά από βαριατρική χειρουργική επέμβαση
  • Έγκυες ή γυναίκες που προσπαθούν να συλλάβουν
  • Άτομα με αναιμία, δυσαπορρόφηση ή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου
  • Ηλικιωμένοι ενήλικες με επιβεβαιωμένες ελλείψεις
  • Άτομα που λαμβάνουν φάρμακα που επηρεάζουν τα επίπεδα θρεπτικών συστατικών

Αυτές οι ομάδες δεν πρέπει να αλλάζουν από συνταγογραφούμενα ή συνιστώμενα συμπληρώματα σε επιθέματα χωρίς ιατρική καθοδήγηση.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν τα επιθέματα βιταμινών να βοηθήσουν εάν τα χάπια με ενοχλούν στο στομάχι;

Θεωρητικά ναι, αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί αρκετά καλά για τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά. Ρωτήστε έναν γιατρό σχετικά με υγρές, μασώμενες, υπογλώσσιες ή ιατρικά επιβλεπόμενες εναλλακτικές λύσεις.

Είναι επικίνδυνα τα επιθέματα βιταμινών;

Μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος και ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να βασίζεστε σε αυτά όταν χρειάζεστε αποδεδειγμένη θεραπεία για μια ανεπάρκεια.

Συμπέρασμα

Τα επιθέματα βιταμινών είναι βολικά, αλλά η ευκολία δεν είναι το ίδιο με την αποτελεσματικότητα. Τα τρέχοντα στοιχεία δεν υποστηρίζουν την εξάρτηση από αυτά για την πρόληψη ή τη διόρθωση ελλείψεων βιταμινών, ειδικά σε άτομα με ιατρικούς παράγοντες κινδύνου.

Προς το παρόν, είναι καλύτερο να θεωρηθούν ως ένα μη αποδεδειγμένο προϊόν ευεξίας. Εάν υπάρχει υποψία έλλειψης θρεπτικών συστατικών, η ιατρικά καθοδηγούμενη συμπλήρωση παραμένει η ασφαλέστερη οδός.

Πηγές:
iflscience.com
fda.gov
nhs.uk

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