Γιατί ορισμένοι αφροί μπύρας είναι πιο πηχτοί και διαρκούν περισσότερο

Ο αφρός της μπύρας σχηματίζεται όταν το διοξείδιο του άνθρακα ανεβαίνει στην επιφάνεια και δημιουργεί φυσαλίδες. Αυτό που κάνει την μπύρα να διαφέρει από πολλά άλλα ανθρακούχα ποτά είναι ότι κάθε φυσαλίδα είναι επικαλυμμένη με πρωτεΐνες από βυνοποιημένους κόκκους, οι οποίοι βοηθούν τον αφρό να διατηρηθεί περισσότερο αντί να διαλυθεί αμέσως.

Ένας παχύς, ανθεκτικός αφρός μπορεί να αποκαλύψει χρήσιμες ενδείξεις για τα συστατικά, τη ζύμωση, την ενανθράκωση και τις συνθήκες σερβιρίσματος της μπύρας. Αλλά δεν την κάνει πιο υγιεινή. Οποιαδήποτε συζήτηση για τις πιθανές ενώσεις της μπύρας πρέπει να εξισορροπείται με τους κινδύνους για την υγεία από την περιεκτικότητά της σε αλκοόλ.

Τι δημιουργεί τον αφρό μπύρας;

Ο αφρός ξεκινά με την ενανθράκωση. Όταν χύνεται η μπύρα στο ποτήρι, το διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα διαφεύγει, ανεβαίνει και σχηματίζει φυσαλίδες. Πρωτεΐνες από κριθάρι, σιτάρι ή άλλα βυνοποιημένα σιτηρά συγκεντρώνονται γύρω από αυτές τις φυσαλίδες και δημιουργούν μια προστατευτική μεμβράνη.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι μπύρες σιταριού έχουν συχνά έναν πιο πηχτό, πιο σταθερό αφρό: τείνουν να περιέχουν περισσότερες πρωτεΐνες που υποστηρίζουν τον αφρό. Ο λυκίσκος μπορεί επίσης να συνεισφέρει πικρές ενώσεις που βοηθούν στη δομή του αφρού, ενώ το επίπεδο αλκοόλ, η καθαριότητα του ποτηριού και η τεχνική έκχυσης μπορούν να αλλάξουν την εμφάνιση του αφρού.

Γιατί οι βελγικές μπύρες κάνουν συχνά αφρό μεγαλύτερης διάρκειας;

Έρευνα από το ETH Zurich διαπίστωσε, ότι η σταθερότητα του αφρού δεν ελέγχεται από έναν απλό παράγοντα. Στις βελγικές μπύρες που μελετήθηκαν από την ομάδα, οι μπύρες "Tripel" είχαν τον πιο σταθερό αφρό, ακολουθούμενες από τις μπύρες "Dubbel", ενώ οι μπύρες "Singel" με λιγότερη έντονη ζύμωση είχαν τον λιγότερο σταθερό αφρό.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η φυσική διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της μπύρας. Σε ορισμένες lager, οι πρωτεΐνες κάνουν την λεπτή μεμβράνη γύρω από τις φυσαλίδες πιο σταθερή. Στις μπύρες τύπου Tripel, η σταθερότητα εξαρτάται περισσότερο από τις δυνάμεις επιφανειακής τάσης, γνωστές ως τάσεις Marangoni. Η πρωτεΐνη LTP1, μια πρωτεΐνη μεταφοράς λιπιδίων που προέρχεται από κριθάρι, φαίνεται επίσης να παίζει σημαντικό ρόλο στη σταθεροποίηση του αφρού της μπύρας.

Με απλά λόγια, η μεγαλύτερη ή πιο έντονη ζύμωση μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι πρωτεΐνες της μπύρας, βοηθώντας τις φυσαλίδες να αντισταθούν στη διάλυση.

Τι αποκαλύπτει ο αφρός για την ποιότητα της ζυθοποίησης;

Ο αφρός δεν είναι κάποιο τέλειο τεστ ποιότητας, αλλά οι ζυθοποιοί του δίνουν προσοχή. Ένας σταθερός αφρός μπορεί να υποδηλώνει καλή δομή πρωτεΐνης, κατάλληλη ενανθράκωση και μια ισορροπημένη διαδικασία ζυθοποίησης. Ο αδύναμος αφρός μπορεί να υποδηλώνει χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, κακή καθαριότητα ποτηριού, υπερβολικό λίπος ή υπολείμματα λαδιού, επίπεδη μπύρα, κακό σερβίρισμα ή ένα στυλ που παράγει φυσικά λιγότερο αφρό.

Ένας καλός αφρός μπορεί επίσης να βελτιώσει την εμπειρία κατανάλωσης μεταφέροντας άρωμα, μαλακώνοντας την αίσθηση στο στόμα και διατηρώντας την ενανθράκωση. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο η μπύρα που σερβίρεται σε ένα καθαρό ποτήρι και σερβίρεται σωστά μπορεί να έχει διαφορετική γεύση από μια μπύρα με λίγο ή καθόλου αφρό.

Αποκαλύπτει ο αφρός μπύρας οφέλη για την υγεία;

Όχι με κάποια ουσιαστική ιατρική έννοια. Ο αφρός της μπύρας μπορεί να αντανακλά πρωτεΐνες, ενώσεις λυκίσκου και χημεία ζύμωσης, αλλά δεν σας λέει ότι μια μπύρα είναι πιο «υγιεινή».

Η μπύρα μπορεί να περιέχει μικρές ποσότητες πολυφαινολών, βιταμινών Β και μετάλλων ανάλογα με τα συστατικά της και τη διαδικασία ζυθοποίησης. Ωστόσο, αυτά δεν αποτελούν λόγο για να πίνετε αλκοόλ για λόγους υγείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προσδιορίζουν ένα ασφαλές επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ και το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ προσθέτει, ότι το αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης αρκετών καρκίνων.

Έτσι, αν και ο αφρός της μπύρας μπορεί να αποκαλύψει την τέχνη της ζυθοποιίας, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως δείκτης υγείας.

Τι να συμπεράνει λοιπόν κανείς από τον αφρό της μπύρας στο ποτήρι;

Ο αφρός γίνεται καλύτερα κατανοητός ως ένδειξη στυλ, φρεσκάδας και αισθητηριακής ποιότητας. Μπορεί να σας πει κάτι για τους κόκκους σιτηρών, τη ζύμωση και την ενανθράκωση, αλλά όχι αν το ποτό είναι καλό για το σώμα σας.

Η πιο υγιεινή συμβουλή παραμένει απλή: αν δεν πίνετε αλκοόλ, μην ξεκινήσετε για πιθανά οφέλη. Αν πίνετε, τότε κάντε το με μέτρο και αποφύγετε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Συχνές Ερωτήσεις

Πιο παχύς αφρός μπύρας σημαίνει πιο δυνατή μπύρα;

Όχι πάντα. Ορισμένες πιο δυνατές βελγικές μπύρες έχουν πράγματι πιο σταθερό αφρό, αλλά ο αφρός εξαρτάται επίσης από τις πρωτεΐνες, την ενανθράκωση, τη ζύμωση και την καθαριότητα του ποτηριού.

Σημαίνει ο αφρός μπύρας ότι η μπύρα είναι φρέσκια;

Μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν αποτελεί εγγύηση. Η επίπεδη μπύρα ή τα βρώμικα ποτήρια μπορούν να μειώσουν τον αφρό ακόμα και όταν η καθαυτή μπύρα δεν είναι χαλασμένη.

Είναι ο αφρός μπύρας πιο υγιεινός από την ίδια την μπύρα;

Όχι. Ο αφρός είναι μέρος του ίδιου αλκοολούχου ποτού. Μπορεί να περιέχει αρωματικές ενώσεις και πρωτεΐνες, αλλά δεν εξαλείφει τους κινδύνους υγείας, που σχετίζονται με το αλκοόλ.

Συμπέρασμα

Ο παχύς, ανθεκτικός αφρός μπύρας είναι μια μικρή επίδειξη της επιστήμης της ζυθοποιίας. Αντανακλά την ενανθράκωση, τις πρωτεΐνες βύνης, τη ζύμωση, το στυλ της μπύρας και τη φυσική της σταθερότητας των φυσαλίδων. Οι βελγικές μπύρες και οι μπύρες σιταριού συχνά συγκρατούν καλά τον αφρό, επειδή τα συστατικά τους και η ζύμωση επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο προστατεύονται οι φυσαλίδες.

Αλλά ο αφρός δεν αποτελεί όφελος για την υγεία. Μπορεί να σηματοδοτεί την κατασκευαστική δεξιοτεχνία και να βελτιώνει το άρωμα ή την υφή, αλλά η μπύρα παραμένει αλκοολούχο ποτό και η μετριοπαθής πρόσληψη είναι ασφαλέστερη για την υγεία.

Πηγές:

sciencefocus.com

ethz.ch

who.int

cancer.gov