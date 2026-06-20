Ασφάλεια τροφίμων: Από τον «μύθο των 5 δευτερολέπτων» στην πραγματικότητα - Ο απόλυτος οδηγός

Πώς να κρατήσουμε τα μικρόβια μακριά από τα τρόφιμά μας

Ζωή Μακρυγιάννη

Ασφάλεια τροφίμων: Από τον «μύθο των 5 δευτερολέπτων» στην πραγματικότητα - Ο απόλυτος οδηγός
Unsplash
ΕΥ ΖΗΝ
7'
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  • Ο «κανόνας των 5 δευτερολέπτων» είναι μύθος, καθώς τα βακτήρια μεταφέρονται στα τρόφιμα ακαριαία κατά την πτώση τους σε επιφάνειες.
  • Η σωστή συντήρηση τροφίμων απαιτεί ψυγείο στους 4°C ή χαμηλότερα και τήρηση του κανόνα των 2 ωρών για ευπαθή προϊόντα εκτός ψυγείου.
  • Η απόψυξη πρέπει να γίνεται μέσα στο ψυγείο, κάτω από τρεχούμενο νερό ή σε φούρνο μικροκυμάτων, και όχι σε θερμοκρασία δωματίου.
  • Η ασφάλεια στο μαγείρεμα εξασφαλίζεται με τη χρήση θερμομέτρου και την επίτευξη συγκεκριμένων εσωτερικών θερμοκρασιών ανά είδος τροφίμου.
  • Κάθε τρόφιμο έχει ειδικές προδιαγραφές αποθήκευσης και διάρκειας ζωής, όπως το κοτόπουλο που πρέπει να φυλάσσεται στο ψυγείο μέχρι 2 ημέρες ωμό και 3 με 4 ημέρες μαγειρεμένο.
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Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες της καθημερινής μας υγείας, ωστόσο συχνά την παραμελούμε, μη δίνοντας την απαραίτητη προσοχή σε πτυχές που μπορεί να μας επηρεάσουν. Λανθασμένες πρακτικές συντήρησης, μαγειρέματος και υγιεινής μπορούν να μετατρέψουν το καθημερινό μας γεύμα σε εστία μικροβίων, οδηγώντας συχνά μέχρι και σε δηλητηριάσεις.

Από τους αστικούς μύθους που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά, μέχρι τις παρανοήσεις γύρω από τις ημερομηνίες λήξης των προϊόντων, η έγκυρη και σωστή ενημέρωση είναι το «κλειδί».

Ο μύθος των «5 δευτερολέπτων»

Και ποιος δεν έχει βρεθεί στη θέση να του πέσει ένα κομμάτι φαγητό στο πάτωμα και, σηκώνοντάς το αστραπιαία, να αναφωνήσει: «Πριν τα πέντε δευτερόλεπτα δεν κολλάει τίποτα». Ή ακόμα και να το φυσήξει λίγο, νομίζοντας ότι έτσι διώχνει τα μικρόβια;

Ο περίφημος «κανόνας των πέντε δευτερολέπτων» είναι ίσως ο πιο διαδεδομένος γαστρονομικός μύθος παγκοσμίως. Σύμφωνα με αυτόν, τα βακτήρια χρειάζονται ένα συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο για να μεταφερθούν από το πάτωμα στο τρόφιμο, επομένως η γρήγορη αντίδραση μας μας προστατεύει.

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Ωστόσο, η επιστημονική πραγματικότητα, όπως αναδείχθηκε και σε πρόσφατη ανάλυση του Guardian, καταρρίπτει πανηγυρικά αυτή την πεποίθηση. Η μεταφορά των βακτηρίων δεν εξαρτάται από το ρολόι, αλλά από τη φυσική και τη χημεία της επαφής. Μελέτες δείχνουν ότι οι μικροοργανισμοί και τα παθογόνα βακτήρια, όπως η σαλμονέλα, μεταφέρονται στο τρόφιμο ακαριαία, σε λιγότερο από ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου από τη στιγμή της πτώσης.

Το είδος της επιφάνειας και η υγρασία μετράνε περισσότερο από τον χρόνο. Ένα υγρό τρόφιμο (π.χ. μια φέτα καρπούζι ή ένα κομμάτι μαγειρεμένο κρέας) θα απορροφήσει αμέσως τεράστιο βακτηριακό φορτίο σε σχέση με ένα στεγνό τρόφιμο (π.χ. ένα μπισκότο). Παράλληλα, αντίθετα με ό,τι πιστεύεται, τα χαλιά τείνουν να μεταφέρουν λιγότερα βακτήρια σε σχέση με τα πλακάκια ή το ξύλινο πάτωμα, λόγω της μικρότερης επιφάνειας άμεσης επαφής.

Έτσι, αν το φαγητό πέσει στο πάτωμα, αφήστε τα γρήγορα αντανακλαστικά και τα ξεφυσήματα, γιατί η καλύτερη και ασφαλέστερη επιλογή είναι να καταλήξει στα σκουπίδια.

Γενικές οδηγίες ασφάλειας στην κουζίνα

Για να θωρακίσουμε την υγεία μας, η τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής και διαχείρισης των τροφίμων είναι απαρέγκλιτη. Ακολουθούν ορισμένες από τις θεμελιώδεις αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε σπίτι:

  • Σωστή συντήρηση και θερμοκρασίες: Η πρώτη γραμμή άμυνας είναι το ψυγείο μας. Πρέπει να διατηρείται σταθερά στους 4°C ή χαμηλότερα, ενώ ο καταψύκτης πρέπει να βρίσκεται στους -18°C. Οι θερμοκρασίες αυτές επιβραδύνουν σημαντικά την ανάπτυξη των βακτηρίων.
  • Ο κανόνας των 2 ωρών: Ποτέ μην αφήνετε ευαλλοίωτα τρόφιμα, όπως μαγειρεμένο φαγητό, κρέας ή γαλακτοκομικά, εκτός ψυγείου για περισσότερες από 2 ώρες. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή (πάνω από 32°C, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες), το χρονικό αυτό περιθώριο στενεύει στη 1 μόλις ώρα.
  • Ασφαλής απόψυξη: Η συνήθεια να ξεπαγώνουμε το κρέας αφήνοντάς το όλη μέρα πάνω στον πάγκο της κουζίνας είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς η εξωτερική επιφάνεια φτάνει σε επικίνδυνες θερμοκρασίες ενώ το εσωτερικό παραμένει παγωμένο. Η απόψυξη πρέπει να γίνεται αποκλειστικά:
    1. Μέσα στο ψυγείο (απαιτεί χρόνο αλλά είναι η ασφαλέστερη μέθοδος).
    2. Κάτω από τρεχούμενο νερό.
    3. Στον φούρνο μικροκυμάτων (εφόσον το τρόφιμο μαγειρευτεί αμέσως μετά).
  • Ασφαλές μαγείρεμα & εσωτερική θερμοκρασία: Η όψη ή το χρώμα του φαγητού δεν εγγυώνται ότι έχει μαγειρευτεί σωστά. Ο μόνος ασφαλής τρόπος είναι η χρήση θερμομέτρου κουζίνας. Τα πουλερικά πρέπει να φτάνουν τους 75°C στο εσωτερικό τους, ενώ ο κιμάς και τα χοιρινά κρέατα τους 71°C για να καταστραφούν πλήρως τα επιβλαβή βακτήρια.
  • Οργάνωση και αποθήκευση στο ψυγείο: Για να αποφευχθεί η διασταυρούμενη μόλυνση, τοποθετείτε πάντα τα ωμά κρέατα και ψάρια στα χαμηλότερα ράφια του ψυγείου, κλεισμένα ερμητικά μέσα σε δοχεία. Έτσι, αποτρέπεται η πιθανότητα να στάξουν οι ζωμοί τους πάνω σε άλλα έτοιμα προς κατανάλωση φαγητά.
  • Πλύσιμο τροφίμων: Πλένετε σχολαστικά όλα τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά με άφθονο τρεχούμενο νερό πριν τα καταναλώσετε ή τα μαγειρέψετε, ακόμα και αν πρόκειται να τα ξεφλουδίσετε (καθώς τα βακτήρια από τη φλούδα μπορούν να μεταφερθούν στο εσωτερικό με το μαχαίρι).

Ειδικός οδηγός ανά τρόφιμο: Χρόνοι και ιδιαιτερότητες

Κάθε κατηγορία τροφίμου έχει τους δικούς της κανόνες και τη δική της «συμπεριφορά» απέναντι στο χρόνο και τα βακτήρια. Ας δούμε αναλυτικά τι ισχύει για βασικά προϊόντα και ενόψει καλοκαιριού:

Παγωτά

Το παγωτό είναι ένα ευαίσθητο γαλακτοκομικό προϊόν. Η λανθασμένη συντήρησή του (π.χ. αν λιώσει και ξαναπαγώσει) μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη λιστέριας.

pagota.jpg
  • Συσκευασμένο παγωτό (κλειστό): Διατηρείται στην κατάψυξη έως και έξι μήνες από την ημερομηνία παρασκευής (περίπου δύο μήνες μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης).
  • Συσκευασμένο παγωτό (ανοιχτό): Πρέπει να καταναλώνεται μέσα σε έναν έως δύο μήνες.
  • Σπιτικό παγωτό ή από ζαχαροπλαστείο: Λόγω έλλειψης βιομηχανικών συντηρητικών, η διάρκεια ζωής του περιορίζεται στους δύο έως τέσσερις μήνες.

Αυγά

Τα αυγά απαιτούν προσοχή για την αποφυγή της σαλμονέλας. Αποθηκεύστε τα στην αρχική τους συσκευασία και όχι στα ράφια της πόρτας του ψυγείου, όπου η θερμοκρασία μεταβάλλεται συχνά.

avga.jpg
  • Ωμά με το τσόφλι: 3 έως 5 εβδομάδες στο ψυγείο.
  • Βραστά (με ή χωρίς τσόφλι): Έως 7 ημέρες.
  • Ασπράδια (σκέτα): 2 με 4 ημέρες.
  • Κρόκοι (σκέτοι): Εξαιρετικά ευαίσθητοι, διατηρούνται μόλις 1 με 2 ημέρες.

Ρύζι

Το ρύζι κρύβει έναν λιγότερο γνωστό αλλά σημαντικό κίνδυνο: το βακτήριο Bacillus cereus. Οι σπόροι αυτού του βακτηρίου επιβιώνουν του μαγειρέματος και, αν το ρύζι μείνει σε θερμοκρασία δωματίου, πολλαπλασιάζονται παράγοντας τοξίνες.

ryzi.jpg
  • Στο ψυγείο: Μπορεί να μείνει 1 έως 4 ημέρες.
  • Ιδανική πρακτική: Πρέπει να ψύχεται γρήγορα μετά το μαγείρεμα και να καταναλώνεται μέσα σε 24 ώρες.

Γαλακτοκομικά

Στα γαλακτοκομικά, η ένδειξη «ανάλωση έως» είναι σημαντική, αλλά υπάρχει μια μικρή ελαστικότητα αν το προϊόν έχει συντηρηθεί σωστά και δεν έχει ανοιχτεί:

gala.jpg
  • Φρέσκο γάλα: Διατηρείται συνήθως 2-3 ημέρες μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία, εφόσον δεν έχει ανοιχτεί και παραμένει σταθερά στο ψυγείο.
  • Γάλα υψηλής παστερίωσης και μακράς διάρκειας: Μπορεί να καταναλωθεί με ασφάλεια ακόμα και 5-7 ημέρες μετά τη λήξη του (πριν ανοιχτεί).
  • Γιαούρτι: Λόγω της οξύτητάς του, είναι ασφαλές για 1 έως 2 εβδομάδες μετά την ημερομηνία λήξης, εφόσον η συσκευασία είναι άθικτη.
  • Σκληρά τυριά (π.χ. γραβιέρα, παρμεζάνα): Έχουν πολύ χαμηλή υγρασία και μεγάλη αντοχή. Μπορούν να καταναλωθούν ακόμα και 2-4 εβδομάδες μετά την ημερομηνία λήξης. Αν εμφανιστεί επιφανειακή μούχλα, μπορείτε απλώς να κόψετε το συγκεκριμένο σημείο (συν ένα εκατοστό γύρω του) και να φάτε το υπόλοιπο.

Κοτόπουλο και πουλερικά

Το κοτόπουλο είναι ο «βασιλιάς» των τροφικών δηλητηριάσεων αν δεν προσεχθεί.

kotopoulo.jpg
  • Ωμό κοτόπουλο: Διατηρείται στο ψυγείο μόνο για 1 έως 2 ημέρες πριν μαγειρευτεί ή καταψυχθεί.
  • Μαγειρεμένο κοτόπουλο: Μπορεί να μείνει στο ψυγείο για 3 έως 4 ημέρες.
  • Ποτέ μην πλένετε το ωμό κοτόπουλο στο νεροχύτη. Το πλύσιμο δεν σκοτώνει τα βακτήρια, αντίθετα τα εκτοξεύει μέσω των σταγονιδίων του νερού σε όλη την κουζίνα, στα σκεύη και στους πάγκους. Το μόνο που σκοτώνει τα βακτήρια είναι το σωστό μαγείρεμα στους 75°C.

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