10 συνήθειες που θα σας βοηθήσουν να ζήσετε μέχρι τα 100

Οι καθημερινές συνήθειες που οι ειδικοί μακροζωίας συνδέουν με τα βαθιά γεράματα.

Newsbomb

10 συνήθειες που θα σας βοηθήσουν να ζήσετε μέχρι τα 100
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Η ζωή μέχρι τα 100 δεν είναι ποτέ εγγυημένη. Τα γονίδια, το εισόδημα, το περιβάλλον, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και η τύχη έχουν σημασία. Αλλά οι ειδικοί μακροζωίας επισημαίνουν σταθερά το ίδιο μοτίβο: οι άνθρωποι που ζουν περισσότερο τείνουν να προστατεύουν την καρδιά, τον εγκέφαλο, τους μύες, τον μεταβολισμό και την κοινωνική τους ζωή μέσω συγκεκριμένων καθημερινών συνηθειών.

Στόχος δεν είναι μόνο η διάρκεια ζωής, αλλά και η υγεία: τα χρόνια που ζουν με δύναμη, ανεξαρτησία και καλή ποιότητα ζωής.

1. Κινηθείτε κάθε μέρα

Η τακτική κίνηση είναι μια από τις ισχυρότερες συνήθειες μακροζωίας. Στοχεύστε σε τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας δραστηριότητας εβδομαδιαίως, όπως γρήγορο περπάτημα, ποδηλασία, κολύμπι ή κηπουρική, καθώς και ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης (π.χ. άρση βαρών) δύο φορές την εβδομάδα.

2. Χτίστε δύναμη και ισορροπία

Η μακροζωία δεν αφορά μόνο την καρδιαγγειακή άσκηση. Η απώλεια μυών, η ευθραυστότητα και οι πτώσεις μπορούν να μειώσουν την ανεξαρτησία. Οι ασκήσεις ενδυνάμωσης και ισορροπίας, οι σκάλες, οι ζώνες αντίστασης και οι ασκήσεις με το βάρος του σώματος βοηθούν στη διατήρηση της λειτουργίας όσο περνούν τα χρόνια.

3. Τρώτε κυρίως φυτικές τροφές

Μια δίαιτα μακράς διαρκείας συνήθως βασίζεται σε λαχανικά, φρούτα, φασόλια, φακές, δημητριακά ολικής αλέσεως, ξηρούς καρπούς, σπόρους και ελαιόλαδο. Αυτό δεν απαιτεί να γίνετε χορτοφάγος, αλλά η φυτική διατροφή βοηθά στην μείωση της εξάρτησης από επεξεργασμένα κρέατα, επεξεργασμένους υδατάνθρακες, πρόσθετα σάκχαρα και υπερβολικά κορεσμένα λιπαρά.

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4. Μην καπνίζετε

Η αποφυγή του καπνού είναι ένας από τους πιο σαφείς τρόπους, για να μειώσετε τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου. Το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου, πνευμονοπάθειας, πολλών καρκίνων και κακής κυκλοφορίας του αίματος. Η διακοπή του καπνίσματος βοηθά ακόμη και μετά από χρόνια καπνίσματος.

5. Ελαχιστοποιήστε την κατανάλωση αλκοόλ

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μειώνει τη ζωή μέσω ηπατικών παθήσεων, καρκίνου, ατυχημάτων, υψηλής αρτηριακής πίεσης και βλαβών στην ψυχική υγεία. Εάν πίνετε, διατηρήστε την πρόσληψη μέτρια. Για πολλούς ανθρώπους, η κατανάλωση λιγότερης ποσότητας, ή και η πλήρης αποχή, είναι η πιο υγιεινή επιλογή.

6. Κοιμηθείτε αρκετά και καλά

Οι ενήλικες γενικά χρειάζονται τουλάχιστον 7 ώρες ύπνου. Ο κακός ύπνος συνδέεται με αύξηση βάρους, διαβήτη, καρδιακές παθήσεις, προβλήματα διάθεσης και ασθενέστερη λειτουργία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ένα συνεπές πρόγραμμα ύπνου, απευθείας έκθεση στο πρωινό φως και η λιγότερη καφεΐνη αργά μπορούν να βοηθήσουν.

7. Προστατέψτε τις στενές σχέσεις σας με άλλους

Η κοινωνική σύνδεση συνδέεται στενά με την αυξημένη επιβίωση. Οι ουσιαστικές φιλίες, οι οικογενειακοί δεσμοί, οι ομάδες της κοινότητας ή ο εθελοντισμός μπορούν να μειώσουν το άγχος, να υποστηρίξουν πιο υγιεινές επιλογές και να προστατεύσουν την ψυχική υγεία.

διαλογισμος γιογκα

8. Διαχειριστείτε το άγχος πριν γίνει χρόνιο

Το βραχυπρόθεσμο άγχος είναι φυσιολογικό. Το χρόνιο άγχος είναι διαφορετικό: μπορεί να επηρεάσει την αρτηριακή πίεση, τον ύπνο, τη φλεγμονή και τη συμπεριφορά. Οι ασκήσεις αναπνοής, το περπάτημα, ο διαλογισμός, η θεραπεία, τα χόμπι και ο χρόνος στη φύση μπορούν όλα να βοηθήσουν στη ρύθμιση της αντίδρασης στο άγχος.

9. Περάστε χρόνο σε εξωτερικούς χώρους

Ο χρόνος σε εξωτερικούς χώρους ενθαρρύνει την κίνηση, την έκθεση στο φως της ημέρας και την καλύτερη διάθεση. Αλλά η έκθεση στον ήλιο πρέπει να είναι λογική: αποφύγετε τα ηλιακά εγκαύματα, εκμεταλλευτείτε τη σκιά και το αντηλιακό και ρωτήστε τον γιατρό σας για πιθανό συμπλήρωμα βιταμίνης D ή άλλα συμπληρώματα αν υπάρχουν σχετικές ανεπάρκειες.

10. Προληπτική φροντίδα

Οι προληπτικές εξετάσεις, τα εμβόλια, οι τακτικοί έλεγχοι αρτηριακής πίεσης, χοληστερόλης, διαβήτη, και καρκίνου και η οδοντιατρική φροντίδα μπορούν να εντοπίσουν προβλήματα εγκαίρως, όταν η θεραπεία είναι συχνά απλούστερη και πιο αποτελεσματική. Η προληπτική φροντίδα πρέπει να βασίζεται στην ηλικία, το φύλο, το οικογενειακό ιστορικό και τον προσωπικό κίνδυνο (π.χ. κληρονομικότητα ή οικογενειακό ιστορικό).

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ο τρόπος ζωής να ξεπεράσει πραγματικά τη γενετική;

Όχι εντελώς. Η γενετική έχει σημασία, αλλά ο τρόπος ζωής επηρεάζει έντονα τον κίνδυνο πολλών χρόνιων ασθενειών, που μειώνουν τη διάρκεια ζωής και την ανεξαρτησία.

Είναι πολύ αργά για να ξεκινήσω υγιεινές συνήθειες αν έχω περάσει τα 50;

Όχι. Η καλύτερη κίνηση, η διακοπή του καπνίσματος, η βελτιωμένη διατροφή, ο ύπνος, η κοινωνική σύνδεση και η προληπτική φροντίδα μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και να μειώσουν τον κίνδυνο αργότερα στη ζωή.

Ποια είναι η πιο σημαντική συνήθεια;

Δεν υπάρχει μία μόνο “μαγική” συνήθεια. Τα μεγαλύτερα οφέλη συνήθως προέρχονται από τον συνδυασμό πολλών βασικών στοιχείων: αποχή από κάπνισμα και αλκοόλ, τακτική σωματική δραστηριότητα, σφαιρική διατροφή, καλός ύπνος και διατήρηση των κοινωνικών συνδέσεων/επαφών.

Συμπέρασμα

Το να ζήσετε μέχρι τα 100 εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά οι πιο αξιόπιστες συνήθειες δεν είναι ακραίες. Κινηθείτε συχνά, χτίστε δύναμη, τρώτε κυρίως ολόκληρες φυτικές τροφές, αποφύγετε το κάπνισμα και το αλκοόλ, κοιμηθείτε καλά, μείνετε συνδεδεμένοι με τους άλλους, διαχειριστείτε το άγχος, περάστε χρόνο σε εξωτερικούς χώρους και τηρήστε την προληπτική φροντίδα.

Οι μικρές συνήθειες που επαναλαμβάνονται για χρόνια είναι πιο ισχυρές από τις σύντομες εκρήξεις τάσεων «αντιγήρανσης».

Πηγές:
verywellhealth.com
cdc.gov (1)
cdc.gov (2)
cdc.gov (3)
harvard.edu

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