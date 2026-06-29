5 τσάγια που πρέπει να πίνετε εάν έχετε υψηλή χοληστερόλη

Πράσινο, μαύρο ή τσάι βοτάνων: Ποιο είναι το καλύτερο για τη χοληστερόλη;

Newsbomb

5 τσάγια που πρέπει να πίνετε εάν έχετε υψηλή χοληστερόλη
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
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Το καλύτερο τσάι για την υψηλή χοληστερόλη είναι συνήθως το πράσινο τσάι χωρίς ζάχαρη, επειδή έχει τα ισχυρότερα στοιχεία για μέτρια μείωση της ολικής και της LDL («κακής») χοληστερόλης. Άλλα τσάγια, όπως το μαύρο, το oolong, το λευκό και ορισμένα τσάγια βοτάνων, μπορεί επίσης να υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς, αλλά τα στοιχεία είναι ασθενέστερα ή λιγότερο συνεπή.

Το τσάι πρέπει να θεωρείται ως μια μικρή υποστηρικτική συνήθεια, όχι ως θεραπεία από μόνη του. Η υψηλή χοληστερόλη αντιμετωπίζεται κυρίως μέσω της ποιότητας της διατροφής, της σωματικής δραστηριότητας, της διαχείρισης βάρους όταν χρειάζεται, της διακοπής του καπνίσματος και, για ορισμένα άτομα, της φαρμακευτικής αγωγής.

Ποιο τσάι έχει τα καλύτερα στοιχεία για τη χοληστερόλη;

Το πράσινο τσάι είναι η καλύτερη πρώτη επιλογή. Περιέχει κατεχίνες, συμπεριλαμβανομένης της γαλλικής επιγαλλοκατεχίνης, η οποία μπορεί να μειώσει την απορρόφηση χοληστερόλης και να υποστηρίξει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα χειρίζεται τη χοληστερόλη LDL.

Έρευνες δείχνουν ότι το πράσινο τσάι μπορεί να μειώσει ελαφρώς τη συνολική χοληστερόλη και τη χοληστερόλη LDL, αλλά όχι τα τριγλυκερίδια και ούτε αυξάνει αξιόπιστα την HDL («καλή») χοληστερόλη. Το αποτέλεσμα είναι μέτριο, επομένως έχει σημασία μόνο όταν το πράσινο τσάι αντικαθιστά ζαχαρούχα ποτά, ζαχαρούχους καφέδες και σνακ υψηλής θερμιδικής αξίας.

Ποια τσάγια μπορούν να βοηθήσουν στη χοληστερόλη;

Τύπος τσαγιούΤι δείχνουν τα στοιχείαΒέλτιστη χρήση
1Πράσινο τσάιΚαλύτερες ενδείξεις για μικρές μειώσεις της ολικής και της LDL χοληστερόληςΗμερήσιο μη ζαχαρούχο ρόφημα
2Μαύρο τσάιΜπορεί να μειώσει ελαφρώς την LDL σε ορισμένα άτομα, αλλά τα αποτελέσματα είναι ανάμεικταΚαλή επιλογή αν προτιμάτε πιο έντονη γεύση
3Τσάι OolongΠεριορισμένα στοιχεία υποδηλώνουν πιθανά οφέλη για τα πρότυπα LDL και HDLΕναλλακτικό για το πράσινο ή το μαύρο τσάι
4Λευκό τσάιΠολύ πολλά υποσχόμενο αλλά λιγότερα ανθρώπινα στοιχεία από το πράσινο τσάιΕπιλογή που περιέχει ήπια καφεΐνη
5Τσάι ιβίσκουΟρισμένες μελέτες υποδηλώνουν καρδιομεταβολικά οφέλη, αλλά τα στοιχεία είναι ακόμα περιορισμέναΕπιλογή χωρίς καφεΐνη

Ο πιο σημαντικός κανόνας είναι να πίνετε τσάι χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Τα ζαχαρούχα ροφήματα τσαγιού μπορούν να προσθέσουν αρκετή ζάχαρη για να λειτουργήσουν ενάντια στους στόχους για την υγεία της καρδιάς.

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Είναι το τσάι βοτάνων χρήσιμο για τη χοληστερόλη;

Ορισμένα τσάγια από βότανα μπορεί να βοηθήσουν, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη προσοχή από το κανονικό τσάι. Ο ιβίσκος είναι η πιο γνωστή επιλογή και έχει μελετηθεί συχνότερα για την αρτηριακή πίεση παρά για τη χοληστερόλη. Ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν πιθανά οφέλη για την LDL ή τα τριγλυκερίδια, αλλά τα αποτελέσματα ποικίλλουν.

Τα τσάγια από βότανα μπορούν επίσης να αλληλεπιδράσουν με φάρμακα ή να μην είναι ασφαλή για ορισμένα άτομα. Αυτό έχει σημασία εάν παίρνετε φάρμακα για την αρτηριακή πίεση, διουρητικά, φάρμακα για τον διαβήτη, αντιπηκτικά, φάρμακα για τη χοληστερόλη ή εάν είστε έγκυος, θηλάζετε ή έχετε νεφρική ή ηπατική νόσο.

Πόσο τσάι πρέπει να πίνετε;

Δεν υπάρχει επίσημη «δόση μείωσης της χοληστερόλης» για τα τσάγια. Για τους περισσότερους ενήλικες, 2-3 φλιτζάνια άγλυκου τσαγιού την ημέρα είναι μια λογική ποσότητα εάν η καφεΐνη είναι καλώς ανεκτή.

Να είστε προσεκτικοί με τα συμπυκνωμένα εκχυλίσματα πράσινου τσαγιού. Το απλό πράσινο τσάι είναι γενικά ασφαλές για τους περισσότερους ενήλικες, αλλά τα εκχυλίσματα υψηλής δόσης έχουν συνδεθεί με παρενέργειες και σπάνιες ηπατικές βλάβες. Τα συμπληρώματα τσαγιού δεν είναι το ίδιο με την κατανάλωση τσαγιού.

Τι άλλο έχει μεγαλύτερη σημασία από το τσάι;

Το τσάι δεν μπορεί να αντισταθμίσει μια διατροφή πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά, trans λιπαρά, επεξεργασμένα κρέατα, τηγανητά τρόφιμα και επεξεργασμένους υδατάνθρακες. Η βάση του ελέγχου της χοληστερόλης εξακολουθεί να είναι ένα υγιεινό για την καρδιά διατροφικό πρότυπο.

Οι καλύτερες καθημερινές συνήθειες:

  • Τρώτε περισσότερα λαχανικά, φρούτα, φασόλια, φακές, βρώμη και δημητριακά ολικής αλέσεως
  • Αντικαταστήστε το βούτυρο και τα λιπαρά κρέατα με ελαιόλαδο, ξηρούς καρπούς, σπόρους και ψάρια
  • Περιορίστε τα επεξεργασμένα κρέατα, τα αρτοσκευάσματα, το γρήγορο φαγητό και τα τηγανητά
  • Κινηθείτε τακτικά, στοχεύοντας σε τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας δραστηριότητας εβδομαδιαίως
  • Ακολουθήστε το συνταγογραφούμενο πρόγραμμα θεραπείας για τη χοληστερόλη εάν χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί το τσάι να αντικαταστήσει τη φαρμακευτική αγωγή για τη χοληστερόλη;

Όχι. Το τσάι μπορεί να έχει μια μικρή υποστηρικτική δράση, αλλά δεν θα πρέπει να αντικαθιστά τη συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή για την μείωση της χοληστερόλης.

Είναι το παγωμένο τσάι καλό για τη χοληστερόλη;

Μπορεί να είναι, εάν δεν είναι ζαχαρούχο. Τα εμφιαλωμένα ή παγωμένα τσάγια συχνά περιέχουν προσθήκη ζάχαρης, γεγονός που τα καθιστά μια χειρότερη επιλογή.

Συμπέρασμα

Εάν έχετε υψηλή χοληστερόλη, το πράσινο τσάι είναι η καλύτερη επιλογή τσαγιού, ειδικά όταν είναι χωρίς ζάχαρη και μέρος μιας συνολικής υγιεινής διατροφής για την καρδιά. Τα μαύρα, oolong, λευκά και τσάγια ιβίσκου μπορεί επίσης να ταιριάζουν, αλλά τα οφέλη τους για τη χοληστερόλη είναι σίγουρα χαμηλότερα.

Τα μεγαλύτερα οφέλη εξακολουθούν να προέρχονται από την μείωση των κορεσμένων και trans λιπαρών, την κατανάλωση περισσότερων τροφών πλούσιων σε φυτικές ίνες, την άσκηση και την τήρηση ιατρικών συμβουλών, όταν συνιστάται φαρμακευτική αγωγή για τη χοληστερόλη.

Πηγές:
verywellhealth.com
nih.gov (1)
heart.org
springer.com
nih.gov (2)
nih.gov (3)

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