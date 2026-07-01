Μυκητιασικές λοιμώξεις από την παραλία ή τη θάλασσα: Τι πρέπει να γνωρίζετε

Πώς βρεγμένα μαγιό, άμμος και ζέστη μπορούν να προκαλέσουν μυκητιασικές λοιμώξεις.

Newsbomb

Μυκητιασικές λοιμώξεις από την παραλία ή τη θάλασσα: Τι πρέπει να γνωρίζετε
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ΕΥ ΖΗΝ
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Οι μυκητιασικές λοιμώξεις το καλοκαίρι συνήθως δεν μεταδίδονται απευθείας από το θαλασσινό νερό. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από τη ζέστη, τον ιδρώτα, τα βρεγμένα μαγιό, τις κοινόχρηστες πετσέτες, τα υγρά σανδάλια/παντόφλες, τα δημόσια ντους, την άμμο της παραλίας και το δέρμα που παραμένει υγρό για πολλές ώρες.

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) τονίζει ότι οι μύκητες είναι πιο πιθανό να ευδοκιμήσουν σε ζεστά, υγρά περιβάλλοντα και σε μολυσμένες επιφάνειες ή άμμο παρά στο καθαυτό θαλασσινό νερό. Για τους περισσότερους, αυτές οι λοιμώξεις είναι δυσάρεστες, αλλά θεραπεύσιμες. Για άτομα με διαβήτη, κακή κυκλοφορία του αίματος ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή.

Ποιες μυκητιασικές λοιμώξεις είναι συχνές μετά από διακοπές στην παραλία;

Οι καλοκαιρινές μυκητιασικές λοιμώξεις συνήθως επηρεάζουν τα πόδια, τη βουβωνική χώρα, τις πτυχές του δέρματος, τον κορμό και τα νύχια. Μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια των διακοπών ή λίγο μετά την επιστροφή.

ΛοίμωξηΚοινή περιοχήΤυπικά σημάδιαΣυνήθης καλοκαιρινή αιτία
Πόδι του αθλητήΑνάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών, πέλματαΚνησμός, ξεφλούδισμα, σκάσιμο, κάψιμο, μικρές φουσκάλεςΞυπόλυτοι σε υγρούς δημόσιους χώρους, ιδρωμένα παπούτσια
ΔερματίτιδαΧέρια, πόδια, κορμόςΣτρογγυλό, φολιδωτό και με φαγούρα σημείο με πιο καθαρό κέντροΕπαφή δέρματος με πετσέτες, άμμος, κοινόχρηστες επιφάνειες
Κνησμός αθλητήΒουβωνική χώρα, εσωτερικός μηρόςΚόκκινο, φολιδωτό και με φαγούρα εξάνθημαΙδρώτας, τριβή, στενά μαγιό
Tinea versicolorΣτήθος, πλάτη, ώμοι, λαιμόςΑνοιχτόχρωμες ή σκούρες κηλίδες, υφή σαν λεπτά λέπια, ήπιος κνησμόςΖέστη, υγρασία, εφίδρωση
Λοίμωξη από Candida σε πτυχές του δέρματοςΚάτω από το στήθος, τη βουβωνική χώρα και στις πτυχές της κοιλιάςΦωτεινό κόκκινο, επώδυνο, υγρό εξάνθημαΠαγιδευμένη υγρασία και τριβή δέρμα-με-δέρμα
Μύκητες νυχιώνΝύχια ποδιώνΧοντρά, κίτρινα, εύθραυστα νύχιαΕπαναλαμβανόμενη υγρασία, εξάπλωση του ποδιού του αθλητή

Μπορεί η ίδια η θάλασσα να μεταδώσει μύκητες;

Το θαλασσινό νερό δεν θεωρείται η κύρια οδός για κοινές μυκητιασικές δερματικές λοιμώξεις. Τα περισσότερα μυκητιακά προβλήματα που συνδέονται με το μπάνιο στη θάλασσα προέρχονται απ' ό,τι συμβαίνει γύρω από την κολύμβηση: βρεγμένο μαγιό για ώρες, περπάτημα ξυπόλητοι, κοινή χρήση πετσετών ή κάθεστε απευθείας σε υγρή άμμο ή υγρές ξαπλώστρες.

Αυτή η διάκριση έχει σημασία. Κάποιος μπορεί να κατηγορήσει «τη θάλασσα», ενώ το πραγματικό πρόβλημα είναι συχνά η παρατεταμένη υγρασία, η θερμότητα και η επαφή με μολυσμένες επιφάνειες.

Ποιος είναι πιο πιθανό να προσβληθεί από μυκητιασική λοίμωξη;

Οποιοσδήποτε μπορεί να αναπτύξει μυκητιασική λοίμωξη, αλλά ο κίνδυνος είναι υψηλότερος όταν το δέρμα είναι ζεστό, ιδρωμένο ή έχει ρωγμές/βλάβες. Οι ομάδες υψηλότερου κινδύνου περιλαμβάνουν άτομα με διαβήτη, παχυσαρκία, κακή κυκλοφορία του αίματος, υπερβολική εφίδρωση, εξασθενημένη ανοσία ή επαναλαμβανόμενη μυκητίαση του ποδιού του αθλητή.

Ο κίνδυνος αυξάνεται επίσης σε άτομα που φορούν στενά συνθετικά ρούχα, μένουν με βρεγμένα μαγιό για ώρες, χρησιμοποιούν κοινόχρηστα ντους ξυπόλυτοι ή μοιράζονται πετσέτες, παπούτσια ή χαλάκια θαλάσσης.

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Ποια συμπτώματα θα πρέπει να σας κάνουν να υποψιαστείτε μύκητες;

Μια μυκητιασική λοίμωξη συχνά προκαλεί κνησμό, ερυθρότητα, απολέπιση, ξεφλούδισμα ή εξάνθημα που εξαπλώνεται αργά.

  • Το πόδι του αθλητή μπορεί να προκαλέσει ρωγμές ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών
  • Τα δερματόφυτα μπορεί να σχηματίσουν μια κυκλική κηλίδα
  • Η Tinea versicolor μπορεί να προκαλέσει ωχρά ή καφέ κηλίδες που γίνονται πιο ορατές μετά την έκθεση στον ήλιο

Οι κολπικές μυκητιάσεις μπορεί επίσης να γίνουν πιο συχνές το καλοκαίρι, επειδή η θερμότητα, ο ιδρώτας και τα βρεγμένα μαγιό μπορούν να διαταράξουν το τοπικό περιβάλλον. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν κνησμό, κάψιμο, ερυθρότητα και παχύρρευστη λευκή έκκριση.

Ωστόσο,και κολπικά συμπτώματα μπορούν επίσης να προκληθούν από βακτηριακές λοιμώξεις ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις, επομένως θα πρέπει να ελέγχονται τα επαναλαμβανόμενα, σοβαρά ή πρωτόγνωρα συμπτώματα.

Πώς μπορείτε να αποτρέψετε μυκητιασικές λοιμώξεις που σχετίζονται με την παραλία

Η πρόληψη αφορά κυρίως τη διατήρηση της ξηρότητας του δέρματος και την αποφυγή κοινών μολυσμένων επιφανειών.

Χρήσιμα βήματα:

  1. Αλλάξτε τα βρεγμένα μαγιό αμέσως μετά το κολύμπι
  2. Κάντε ντους με γλυκό νερό
  3. Στεγνώστε προσεκτικά ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών και στις πτυχές του δέρματος
  4. Χρησιμοποιήστε τη δική σας καθαρή πετσέτα και μην την μοιράζεστε
  5. Καθίστε σε μια πετσέτα, όχι απευθείας στην άμμο ή στις ξαπλώστρες
  6. Φοράτε πάντα σαγιονάρες σε ντους, αποδυτήρια και χώρους πισίνας
  7. Αποφύγετε τα στενά συνθετικά ρούχα για μεγάλα χρονικά διαστήματα
  8. Αφήστε τα παπούτσια να στεγνώσουν πλήρως πριν τα φορέσετε ξανά
  9. Διατηρήστε τα νύχια των ποδιών κομμένα, καθαρά και στεγνά
  10. Αντιμετωπίστε έγκαιρα το πόδι του αθλητή, για να αποτρέψετε την εξάπλωση στα νύχια ή τη βουβωνική χώρα

Πώς αντιμετωπίζονται οι μυκητιασικές λοιμώξεις;

Το ήπιο πόδι του αθλητή, τα δερματόφυτα και ο κνησμός του αθλητή συχνά βελτιώνονται με αντιμυκητιασικές κρέμες, σπρέι ή σκόνες.

Μην χρησιμοποιείτε μόνο στεροειδείς κρέμες σε περίπτωση υποψίας μυκητιασικού εξανθήματος, επειδή μπορούν να συγκαλύψουν τα συμπτώματα και να επιτρέψουν την εξάπλωση της λοίμωξης. Οι μύκητες των νυχιών και του τριχωτού της κεφαλής, τα εκτεταμένα εξανθήματα και οι υποτροπιάζουσες λοιμώξεις συνήθως χρήζουν ιατρικής αξιολόγησης.

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Πότε πρέπει να πάτε σε δερματολόγο

Επισκεφθείτε γιατρό εάν το εξάνθημα εξαπλώνεται, είναι επώδυνο, έχει στίγματα, υποτροπιάζει, βρίσκεται κοντά στα γεννητικά όργανα ή δεν βελτιώνεται μετά από 1-2 εβδομάδες αντιμυκητιασικής θεραπείας από φαρμακείο.

Τα άτομα με διαβήτη, κακή κυκλοφορία του αίματος, εξασθενημένη ανοσία, πυρετό, πρήξιμο, πύον, ανοιχτές πληγές ή κόκκινες ραβδώσεις θα πρέπει να ζητήσουν αμέσως ιατρική συμβουλή.

Το χλώριο και το θαλασσινό νερό σκοτώνουν τους μύκητες του δέρματος;

Όχι αξιόπιστα. Η κολύμβηση δεν θεραπεύει μια μυκητιασική λοίμωξη. Το στέγνωμα του δέρματος και η χρήση της σωστής αντιμυκητιασικής θεραπείας είναι πιο σημαντικά.

Συμπέρασμα

Οι μυκητιασικές λοιμώξεις το καλοκαίρι συνήθως συνδέονται λιγότερο με την ίδια τη θάλασσα και περισσότερο με το υγρό δέρμα, τον ιδρώτα, την άμμο, τις κοινόχρηστες επιφάνειες και το κακό στέγνωμα μετά το κολύμπι. Το πόδι του αθλητή, τα δερματόφυτα, η φαγούρα στο πόδι, τα εξανθήματα στις πτυχές του δέρματος από Candida και η μυκητίαση των νυχιών είναι τα κύρια προβλήματα που πρέπει να προσέξετε.

Η καλή υγιεινή, το στεγνό δέρμα, οι καθαρές πετσέτες και τα προστατευτικά υποδήματα μπορούν να αποτρέψουν τις περισσότερες περιπτώσεις. Τα επίμονα, επώδυνα ή υποτροπιάζοντα συμπτώματα θα πρέπει να αξιολογούνται αντί να αντιμετωπίζονται “στα τυφλά”.

Πηγές:
pakoe.gr
cdc.gov (1)
cdc.gov (2)
mayoclinic.org
aad.org
clevelandclinic.org

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