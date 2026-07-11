Αϋπνία καθώς μεγαλώνετε: Τι πρέπει να γνωρίζετε και πότε να ζητήσετε βοήθεια

Η αϋπνία γίνεται πιο συχνή με την ηλικία, αλλά ο κακός ύπνος δεν πρέπει να υποτιμάται ως αναπόφευκτο μέρος της γήρανσης. Πολλοί ηλικιωμένοι εξακολουθούν να χρειάζονται περίπου 7 έως 9 ώρες ύπνου, αλλά μπορεί να κοιμούνται πιο ελαφρά, να ξυπνούν πιο συχνά ή να αισθάνονται υπνηλία νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο πόσες ώρες κοιμάστε. Είναι αν τα προβλήματα ύπνου είναι επίμονα και επηρεάζουν την ενέργεια, τη διάθεση, την μνήμη, την ασφάλεια ή την ποιότητα ζωής κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Γιατί η αϋπνία γίνεται πιο συχνή με την ηλικία;

Η γήρανση μπορεί να αλλάξει τον ρυθμό ύπνου του σώματος. Ο εγκέφαλος των πιο ηλικιωμένων ατόμων μπορεί να παράγει σήματα ύπνου νωρίτερα το βράδυ και έτσι ξυπνούν νωρίτερα το πρωί και περνούν λιγότερο χρόνο σε βαθύ ύπνο.

Ωστόσο, η αϋπνία στην μετέπειτα ζωή συχνά προκαλείται από θεραπεύσιμους παράγοντες, όπως:

Πόνος από αρθρίτιδα, προβλήματα στην πλάτη ή νευρικές παθήσεις

Νυχτερινή ούρηση

Άγχος, θλίψη, στρες ή κατάθλιψη

Άπνοια ύπνου

Σύνδρομο ανήσυχων ποδιών

Καούρα ή αναπνευστικά προβλήματα

Μειωμένη δραστηριότητα ή έκθεση στο ηλιακό φως κατά τη διάρκεια της ημέρας

Ακανόνιστες περίοδοι σύντομου υπνάκου μέσα στην ημέρα

Αλκοόλ, καφεΐνη ή νικοτίνη

Φάρμακα που διαταράσσουν τον ύπνο

Γι' αυτό η μακροχρόνια αϋπνία θα πρέπει να αξιολογείται παρά να γίνεται αποδεκτή.

Ποια είναι τα συμπτώματα της αϋπνίας σε ηλικιωμένους ενήλικες;

Αϋπνία σημαίνει δυσκολία στον ύπνο, στη διατήρηση του ύπνου ή πολύ νωρίς ξύπνημα και αδυναμία επιστροφής στον ύπνο. Γίνεται πιο ανησυχητικό όταν προκαλεί προβλήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Συνηθισμένα σημάδια:

Μένετε ξύπνιοι για μεγάλο χρονικό διάστημα

Ξυπνάτε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας

Ξυπνάτε πολύ νωρίς το πρωί

Αίσθημα έλλειψης αναζωογόνησης μετά τον ύπνο

Κούραση ή ευερεθιστότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας

Κακή συγκέντρωση ή απώλεια μνήμης

Περισσότερες πτώσεις, λάθη ή κίνδυνος υπνηλίας κατά την οδήγηση

Μερικές κακές νύχτες μετά από άγχος ή ταξίδι είναι συνήθως προσωρινές. Τα προβλήματα ύπνου που διαρκούν αρκετές εβδομάδες, ειδικά με μειωμένη ημερήσια λειτουργία, απαιτούν ιατρική συμβουλή.

Ποια προβλήματα υγείας μπορεί να επιδεινώσουν την αϋπνία;

Ο κακός ύπνος συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο για:

κατάθλιψη

υψηλή αρτηριακή πίεση

καρδιακές παθήσεις

διαβήτης τύπου 2

αύξηση βάρους

προβλήματα μνήμης και

ατυχήματα

Η αϋπνία μπορεί επίσης να κάνει μια τυχόν υπάρχουσα ασθένεια πιο δύσκολη στη διαχείριση. Ο πόνος γίνεται χειρότερος όταν ο ύπνος είναι κακός και το άγχος για την έλλειψη ύπνου μπορεί να δημιουργήσει έναν φαύλο κύκλο όπου το ίδιο το κρεβάτι συνδέεται με την απογοήτευση.

Τι βοηθά στην αϋπνία καθώς μεγαλώνετε;

Τα ασφαλέστερα πρώτα βήματα είναι αυτά που βασίζονται στη συμπεριφορά και στη ρουτίνα. Αυτά μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικά μακροπρόθεσμα από το να βασίζεστε μόνο σε υπνωτικά φάρμακα.

Χρήσιμες συνήθειες:

Τηρήστε την ίδια ώρα αφύπνισης καθημερινά

Βγείτε στο πρωινό φως της ημέρας

Παραμείνετε σωματικά δραστήριοι κατά τη διάρκεια της ημέρας

Αποφύγετε τον μεγάλης διάρκειας ή αργά το απόγευμα υπνάκο

Περιορίστε την καφεΐνη μετά το μεσημέρι

Αποφύγετε το αλκοόλ σαν... βοήθημα ύπνου

Διατηρήστε την κρεβατοκάμαρα δροσερή, σκοτεινή και ήσυχη

Κλείστε τις οθόνες τουλάχιστον 30 λεπτά πριν τον ύπνο

Σηκωθείτε από το κρεβάτι για λίγο αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε και επιστρέψτε όταν νυστάξετε καλά

Η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία για την αϋπνία είναι μια δομημένη θεραπεία που βοηθά στην αλλαγή των σκέψεων και των συμπεριφορών, που διατηρούν την αϋπνία. Συχνά προτιμάται πριν από την μακροχρόνια φαρμακευτική αγωγή.

Είναι ασφαλή τα υπνωτικά χάπια για ηλικιωμένους;

Τα υπνωτικά χάπια και τα μη συνταγογραφούμενα βοηθήματα ύπνου χρειάζονται προσοχή με την ηλικία. Πολλά μη συνταγογραφούμενα βοηθήματα ύπνου περιέχουν αντισταμινικά, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, ζάλη, σύγχυση, προβλήματα μνήμης και πτώσεις.

Τα συνταγογραφούμενα υπνωτικά φάρμακα μπορεί να βοηθήσουν βραχυπρόθεσμα σε επιλεγμένες περιπτώσεις, αλλά μπορούν επίσης να αυξήσουν τον κίνδυνο πτώσεων, υπνηλίας την επόμενη μέρα και εξάρτησης. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με ιατρική καθοδήγηση.

Πότε πρέπει να μιλήσετε με γιατρό

Μιλήστε με γιατρό εάν η αϋπνία διαρκεί περισσότερο από μερικές εβδομάδες, επηρεάζει την καθημερινή λειτουργία ή συνοδεύεται από δυνατό ροχαλητό, λαχάνιασμα για να πάρετε ανάσα το βράδυ, πρωινούς πονοκεφάλους, ανήσυχα πόδια, κατάθλιψη, άγχος, πόνο, συχνή ούρηση ή αλλαγές φαρμάκων.

Χρειάζεται επείγουσα βοήθεια εάν η απώλεια ύπνου συνδέεται με σύγχυση, πτώσεις, πόνο στο στήθος, σοβαρή δύσπνοια ή σκέψεις αυτοτραυματισμού.

Συχνές Ερωτήσεις

Χρειάζονται οι ηλικιωμένοι λιγότερο ύπνο;

Συνήθως όχι. Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι ενήλικες εξακολουθούν να χρειάζονται περίπου 7 έως 9 ώρες, αν και ο ύπνος μπορεί να γίνει ελαφρύτερος και πιο κατακερματισμένος.

Είναι ο μεσημεριανός ύπνος κακός για την αϋπνία;

Οι σύντομοι μεσημεριανοί ύπνοι μπορούν να βοηθήσουν ορισμένα άτομα, αλλά οι μεγάλοι ή οι αργοί μεσημεριανοί ύπνοι μπορεί να επιδεινώσουν τη νυχτερινή αϋπνία. Κρατήστε τους μεσημεριανούς ύπνους σύντομους και νωρίς το μεσημέρι.

Συμπέρασμα

Η αϋπνία είναι συχνή με τη γήρανση, αλλά δεν είναι κάτι που οι ηλικιωμένοι ενήλικες πρέπει απλώς να ανέχονται. Ο ύπνος μπορεί να αλλάξει με την ηλικία, αλλά η επίμονη αϋπνία συχνά έχει θεραπεύσιμες αιτίες όπως πόνο, άπνοια ύπνου, άγχος, φάρμακα ή κακές ρουτίνες ύπνου.

Η ασφαλέστερη οδός είναι να επανεξετάσετε τις συνήθειές σας, να εντοπίσετε ιατρικούς παράγοντες που την προκαλούν και να αναζητήσετε βοήθεια νωρίς, ειδικά πριν χρησιμοποιήσετε τακτικά υπνωτικά φάρμακα.

Πηγές:

hopkinsmedicine.org

nih.gov

mayoclinic.org