Μπορούν τα συμπληρώματα κολλαγόνου να βελτιώσουν την υγεία δέρματος και αρθρώσεων;

Το κολλαγόνο είναι η κύρια δομική πρωτεΐνη στο δέρμα, τους χόνδρους, τους τένοντες, τους συνδέσμους και τα οστά. Καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, η παραγωγή κολλαγόνου μειώνεται φυσικά, γεγονός που συμβάλλει σε λεπτότερο δέρμα, ρυτίδες και πιο σκληρό συνδετικό ιστό.

Τα συμπληρώματα κολλαγόνου μπορεί να βελτιώσουν σε μέτριο βαθμό την ενυδάτωση του δέρματος, την ελαστικότητα και τις ρυτίδες και να βοηθήσουν στην μείωση του πόνου στις αρθρώσεις σε ορισμένα άτομα με οστεοαρθρίτιδα. Αλλά δεν αποτελούν «γρήγορη λύση» και τα στοιχεία είναι ισχυρότερα για μικρές βελτιώσεις των συμπτωμάτων παρά για ισχυρισμούς κατά της γήρανσης ή αποκατάστασης των αρθρώσεων.

Πώς λειτουργούν τα συμπληρώματα κολλαγόνου;

Τα συμπληρώματα κολλαγόνου συνήθως παρασκευάζονται από ζωικές πηγές, όπως ψάρια, αγελάδες, χοίρους ή κοτόπουλα. Πολλά περιέχουν υδρολυμένο κολλαγόνο ή πεπτίδια κολλαγόνου, που σημαίνει ότι η πρωτεΐνη έχει διασπαστεί σε μικρότερα κομμάτια που είναι πιο εύκολα στην πέψη.

Μετά την κατάποση κολλαγόνου, το σώμα δεν το στέλνει απευθείας στο πρόσωπο ή τις αρθρώσεις. Το διασπά σε αμινοξέα και μικρά πεπτίδια, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να υποστηρίξουν τις διαδικασίες παραγωγής κολλαγόνου εκεί όπου το σώμα τα χρειάζεται. Γι' αυτό τα συμπληρώματα κολλαγόνου θα πρέπει να θεωρούνται ως διατροφική υποστήριξη και όχι ως στοχευμένη αναδόμηση.

Τι μπορεί να κάνει το κολλαγόνο για το δέρμα;

Τα συμπληρώματα κολλαγόνου μπορούν να βοηθήσουν το δέρμα να φαίνεται ελαφρώς πιο ενυδατωμένο και ελαστικό με την πάροδο του χρόνου. Αρκετές κλινικές δοκιμές και κριτικές υποδεικνύουν οφέλη για την ξηρότητα, την ελαστικότητα και τις λεπτές ρυτίδες, ειδικά με συνεπή χρήση για τουλάχιστον 2-3 μήνες.

Το πιθανό αποτέλεσμα θα είναι μέτριο. Το κολλαγόνο δεν μπορεί να αντικαταστήσει το αντηλιακό, τον ύπνο, την αποφυγή του καπνίσματος, την επαρκή πρωτεΐνη ή μια ισορροπημένη διατροφή. Επίσης, δεν μπορεί να αντιστρέψει τη βαθιά βλάβη από τον ήλιο ή να σταματήσει τη φυσιολογική γήρανση. Για το δέρμα, το κολλαγόνο τύπου Ι είναι το πιο σημαντικό επειδή είναι άφθονο στη δομή του δέρματος, ενώ το κολλαγόνο τύπου III υποστηρίζει το δέρμα αλλά και τα αιμοφόρα αγγεία.

Τι μπορεί να κάνει το κολλαγόνο για τις αρθρώσεις;

Τα συμπληρώματα κολλαγόνου μπορεί να βοηθήσουν ορισμένα άτομα με πόνο στις αρθρώσεις, ειδικά με οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο. Έρευνες δείχνουν πιθανές βελτιώσεις στον πόνο, τη δυσκαμψία και την λειτουργικότητα τη άρθρωσης, αν και τα αποτελέσματα ποικίλλουν. Έχουν βρεθεί, επίσης, πιθανές βελτιώσεις στον πόνο, τη δυσκαμψία και την λειτουργία.

Το κολλαγόνο τύπου II συζητείται συχνότερα για τον χόνδρο των αρθρώσεων. Τα υδρολυμένα πεπτίδια κολλαγόνου μελετώνται επίσης για μυοσκελετικά συμπτώματα. Το όφελος, όταν είναι αξιοσημείωτο, είναι συνήθως σταδιακό και θα πρέπει να συνδυάζεται με προπόνηση μυϊκής ενδυνάμωσης, διαχείριση βάρους, φυσικοθεραπεία και ιατρική περίθαλψη για αρθρίτιδα.

Είναι ασφαλή τα συμπληρώματα κολλαγόνου;

Το κολλαγόνο είναι γενικά καλά ανεκτό στις συνιστώμενες δόσεις, αλλά η ποιότητα του σκευάσματος έχει σημασία. Διαφορετικά συμπληρώματα μπορούν να περιέχουν πρόσθετες βιταμίνες, βότανα, γλυκαντικά, πληρωτικά ή αρώματα που μπορεί να μην είναι κατάλληλα για όλους.

Πιθανά προβλήματα περιλαμβάνουν:

πεπτικές διαταραχές

δυσάρεστη γεύση

κίνδυνο αλλεργίας και

αβεβαιότητα σχετικά με την καθαρότητα του προϊόντος

Το κολλαγόνο που προέρχεται από ψάρια πρέπει να αποφεύγεται από άτομα με αλλεργία στα ψάρια. Γυναίκες που είναι έγκυες ή θηλάζουν, οι ανοσοκατεσταλμένοι, όσοι λαμβάνουν τακτικά φάρμακα ή όσοι ζουν με νεφρική, ηπατική ή μεταβολική νόσο θα πρέπει να συμβουλεύονται γιατρό πριν πάρουν συμπληρώματα κολλαγόνου σε τακτική βάση.

Ποιος μπορεί να ωφεληθεί περισσότερο;

Το κολλαγόνο μπορεί να αξίζει να ληφθεί υπόψη για ενήλικες με ήπια ξηρότητα δέρματος ή προβλήματα ελαστικότητας ή για άτομα με ήπια συμπτώματα στις αρθρώσεις που έχουν ήδη τα βασικά: αρκετή πρωτεΐνη, τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C, τακτική άσκηση και καλό ύπνο.

Είναι λιγότερο πιθανό να βοηθήσει εάν το κύριο πρόβλημα είναι η μη θεραπευμένη φλεγμονώδης αρθρίτιδα, η σοβαρή οστεοαρθρίτιδα, ο σοβαρός τραυματισμός, η κακή διατροφή, το κάπνισμα, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο και η έλλειψη μυϊκής υποστήριξης γύρω από την άρθρωση.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο καιρό χρειάζεται για να δράσει το κολλαγόνο;

Οι δερματικές μελέτες συχνά γίνονται σε εύρος 2-3 μηνών χρήσης. Τα οφέλη για τις αρθρώσεις μπορεί επίσης να διαρκέσουν αρκετές εβδομάδες ή μήνες. Εάν δεν υπάρχει σαφές όφελος μετά από μια λογική περίοδο δοκιμής, μπορεί να μην αξίζει να συνεχιστεί.

Είναι τα vegan συμπληρώματα κολλαγόνου, πραγματικά… κολλαγόνο;

Όχι. Το πραγματικό κολλαγόνο προέρχεται μόνο από ζωικό ιστό. Τα vegan προϊόντα συνήθως περιέχουν θρεπτικά συστατικά που προορίζονται να υποστηρίξουν την παραγωγή κολλαγόνου του ίδιου του σώματος, όπως βιταμίνη C ή αμινοξέα.

Συμπέρασμα

Τα συμπληρώματα κολλαγόνου μπορεί να προσφέρουν μέτρια οφέλη για την ενυδάτωση του δέρματος, την ελαστικότητα και την ενόχληση των αρθρώσεων, αλλά δεν είναι θαυματουργά προϊόντα. Τα στοιχεία υποστηρίζουν τη συνεπή χρήση καλά επιλεγμένων πεπτιδίων κολλαγόνου, αλλά όχι υπερβολικούς ισχυρισμούς ομορφιάς ή αναγέννησης του χόνδρου στις αρθρώσεις.

Για καλύτερα αποτελέσματα, το κολλαγόνο πρέπει να συνοδεύεται από αποδεδειγμένες συνήθειες: προστασία από τον ήλιο, επαρκή λήψη πρωτεΐνης, τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C, τακτική κίνηση και σωστή ιατρική περίθαλψη για επίμονα προβλήματα στις αρθρώσεις και το δέρμα.

Πηγές:

health.com

nih.gov

nih.gov

clevelandclinic.org