7 μπαχαρικά με περισσότερα αντιφλεγμονώδη οφέλη από τον κουρκουμά

Τα καλύτερα μπαχαρικά ενάντια στη φλεγμονή: Τι μπορούν να κάνουν και πώς να τα χρησιμοποιήσετε.

Newsbomb

7 μπαχαρικά με περισσότερα αντιφλεγμονώδη οφέλη από τον κουρκουμά
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Ο κουρκουμάς είναι γνωστός για την κουρκουμίνη, την κύρια αντιφλεγμονώδη ουσία του, αλλά δεν είναι το μοναδικό μπαχαρικό με χρήσιμες βιολογικές επιδράσεις. Πολλά καθημερινά μπαχαρικά περιέχουν φυτικές ενώσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση της φλεγμονώδους σηματοδότησης, του οξειδωτικού στρες ή των οδών πόνου.

Εντούτοις, αυτά τα τρόφιμα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν φάρμακα. Η αξία τους έγκειται κυρίως στο πλαίσιο μιας συνολικής αντιφλεγμονώδους διατροφής πλούσιας σε λαχανικά, φρούτα, όσπρια, δημητριακά ολικής αλέσεως, ψάρια, ελαιόλαδο, ξηρούς καρπούς και σπόρους.

1. Τζίντζερ

Το τζίντζερ είναι μια από τις ισχυρότερες εναλλακτικές λύσεις για τον κουρκουμά. Οι δραστικές του ενώσεις, ιδιαίτερα οι τζιντζερόλες και οι σογκαόλες, μπορούν να μειώσουν τις φλεγμονώδεις οδούς που εμπλέκονται στον πόνο των αρθρώσεων, τον μυϊκό πόνο, την ημικρανία και την δυσφορία της εμμήνου ρύσεως.

Λειτουργεί καλύτερα ως κανονικό συστατικό τροφίμων παρά ως εφάπαξ θεραπεία. Προσθέστε φρέσκο ή αποξηραμένο τζίντζερ σε τσάι, σούπες, τηγανητά, smoothies ή μαρινάδες. Όσοι λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα θα πρέπει να συμβουλευτούν γιατρό πριν χρησιμοποιήσουν συμπληρώματα τζίντζερ υψηλής δόσης.

2. Κάρδαμο

Το κάρδαμο περιέχει αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ενώσεις, που μπορούν να μειώσουν τους δείκτες φλεγμονής, ειδικά σε άτομα με μεταβολικούς παράγοντες κινδύνου. Τα οφέλη του εξακολουθούν να μελετώνται, αλλά είναι ένα χρήσιμο μπαχαρικό για την προσθήκη γεύσης και μείωση ζάχαρης και αλατιού στη διατροφή.

Λειτουργεί καλά σε καφέδες, τσάγια, πιάτα με ρύζι, κάρυ, γιαούρτι και φαγητά στον φούρνο. Επειδή είναι ισχυρό, μικρές ποσότητες είναι συνήθως αρκετές.

τσιλι πιπερια καγιεν

3. Πιπέρι καγιέν

Το πιπέρι καγιέν περιέχει καψαϊκίνη, την ένωση που δίνει στις πιπεριές τσίλι την καυτερή γεύση τους. Η καψαϊκίνη μπορεί να μειώσει τη φλεγμονώδη σηματοδότηση και χρησιμοποιείται επίσης σε τοπικές κρέμες για ορισμένες παθήσεις πόνου.

Ως τροφή, το πιπέρι καγιέν μπορεί να προστεθεί σε σούπες, αυγά, χούμους, σάλτσες και ψητά λαχανικά. Ξεκινήστε με πολύ μικρές ποσότητες, ειδικά εάν έχετε παλινδρόμηση, γαστρίτιδα ή συμπτώματα ευερέθιστου εντέρου.

4. Κανέλα

Η κανέλα είναι πλούσια σε πολυφαινόλες, συμπεριλαμβανομένης της κινναμαλδεΰδης, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην μείωση του οξειδωτικού στρες και της φλεγμονώδους δραστηριότητας. Έχει επίσης μελετηθεί για πιθανές επιδράσεις στο σάκχαρο του αίματος και στην μεταβολική υγεία.

Χρησιμοποιήστε κανέλα σε βρώμη, γιαούρτι, φρούτα, smoothies ή στιφάδο. Αποφύγετε την καθημερινή λήψη μεγάλων ποσοτήτων κανέλας cassia (της πιο κοινής μορφής που διατίθεται στο εμπόριο), επειδή μπορεί να περιέχει κουμαρίνη, μια ένωση που μπορεί να είναι επιβλαβής για το συκώτι σε υψηλές δόσεις.

5. Κρόκος (σαφράν)

Ο κρόκος περιέχει κροκίνη, κροκετίνη και σαφρανάλη, ενώσεις που συνδέονται με αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις. Ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν ότι ο κρόκος μπορεί να βοηθήσει στην μείωση των φλεγμονωδών δεικτών, όπως η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, αν και είναι ακριβός και συνήθως χρησιμοποιείται σε μικρές ποσότητες.

Μπορεί να προστεθεί σε ρύζι, σούπες, πιάτα με ψάρι ή ζεστά ροφήματα. Οι έγκυες πρέπει να αποφεύγουν τις φαρμακευτικές δόσεις, εκτός εάν τους το συστήσει γιατρός.

6. Γαρίφαλα

Τα γαρίφαλα είναι ιδιαίτερα πλούσια σε ευγενόλη, μια ένωση με αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και ήπιες αναλγητικές ιδιότητες. Είναι επίσης πολύ συμπυκνωμένα, επομένως χρειάζονται μόνο μικρές ποσότητες.

Τα αλεσμένα γαρίφαλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βρώμη, κομπόστα φρούτων, τσάγια, σάλτσες και φαγητά φούρνου. Η υψηλή δόση γαρίφαλου δεν πρέπει να καταπίνεται εκτός εάν έχει συνταγογραφηθεί, καθώς μπορεί να είναι τοξικό.

7. Μαύρο πιπέρι

Το μαύρο πιπέρι περιέχει πιπερίνη, η οποία έχει αντιφλεγμονώδη δράση και μπορεί επίσης να αυξήσει την απορρόφηση της κουρκουμίνης από τον κουρκουμά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο κουρκουμάς και το μαύρο πιπέρι συνδυάζονται συχνά.

Χρησιμοποιήστε φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι σε μαγειρεμένα λαχανικά, αυγά, όσπρια, ψάρια και σούπες. Όσοι λαμβάνουν πολλαπλά φάρμακα θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τα συμπυκνωμένα συμπληρώματα πιπερίνης, καθώς μπορεί να επηρεάσουν την απορρόφηση φαρμάκων.

Πόσο «καλύτερα» από τον κουρκουμά είναι αυτά τα μπαχαρικά;

Το «καλύτερο» εξαρτάται από το άτομο, τη δόση, την μορφή και τον στόχο υγείας. Ο κουρκουμάς παραμένει χρήσιμος, αλλά το τζίντζερ, η κανέλα, το γαρίφαλο, το καγιέν, το κάρδαμο, το σαφράν και το μαύρο πιπέρι περιέχουν διαφορετικές ενώσεις που δρουν μέσω διαφορετικών οδών.

Η πιο πρακτική προσέγγιση είναι η ποικιλία. Η τακτική χρήση πολλών μπαχαρικών μπορεί να προσφέρει ευρύτερη θρεπτική αξία από το να βασίζεστε μόνο στον κουρκουμά.

Συμπέρασμα

Τα αντιφλεγμονώδη μπαχαρικά μπορούν να βοηθήσουν μειώνοντας τα φλεγμονώδη σήματα, το οξειδωτικό στρες ή τις οδούς που σχετίζονται με τον πόνο, αλλά δεν υποκαθιστούν την ιατρική θεραπεία.

Χρησιμοποιήστε τα ως μέρος ενός υγιεινού διατροφικού προτύπου και να είστε προσεκτικοί με τα συμπληρώματα υψηλής δόσης εάν είστε έγκυος, λαμβάνετε φάρμακα ή ζείτε με κάποια χρόνια πάθηση.

Πηγές:
health.com
arthritis.org
hopkinsmedicine.org

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