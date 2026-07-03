Σολομός ή κοτόπουλο; Ποιο είναι καλύτερο για την υγεία της καρδιάς;

Η βέλτιστη επιλογή πρωτεΐνης για την καρδιά μπορεί να είναι πιο ξεκάθαρη απ’ ό,τι νομίζετε.

Newsbomb

Σολομός ή κοτόπουλο; Ποιο είναι καλύτερο για την υγεία της καρδιάς;
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Ο σολομός και το κοτόπουλο μπορούν να ενταχθούν σε μια υγιεινή για την καρδιά διατροφή, αλλά ο σολομός έχει το πλεονέκτημα για την καρδιαγγειακή υγεία, επειδή παρέχει ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, που το κοτόπουλο δεν παρέχει. Αυτά τα λίπη, ειδικά το EPA και το DHA, συνδέονται με καλύτερη υγεία της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων.

Αυτό δεν κάνει το κοτόπουλο ανθυγιεινό. Το στήθος κοτόπουλου χωρίς πέτσα είναι μια άπαχη, πλούσια σε πρωτεΐνες τροφή, που μπορεί να υποστηρίξει την υγεία της καρδιάς, όταν αντικαθιστά τα επεξεργασμένα κρέατα, τα λιπαρά κομμάτια κρέατος ή τα τηγανητά τρόφιμα.

Γιατί ο σολομός θεωρείται ανώτερος για την υγεία της καρδιάς

Ο σολομός είναι πλούσιος σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, έναν τύπο ακόρεστου λίπους που βοηθά στην υποστήριξη υγιών επιπέδων τριγλυκεριδίων, στην λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων και στον έλεγχο της φλεγμονής. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο τα λιπαρά ψάρια συνιστώνται ως μέρος ενός υγιεινού για την καρδιά διατροφικού προτύπου.

Ο σολομός παρέχει επίσης πρωτεΐνη, βιταμίνη D, βιταμίνη Β12, σελήνιο και άλλα θρεπτικά συστατικά. Σε αντίθεση με πολλές ζωικές πρωτεΐνες, μεγάλο μέρος του λίπους του σολομού είναι ακόρεστο, γεγονός που τον διαφοροποιεί από τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά.

Για τους περισσότερους ενήλικες, η κατανάλωση λιπαρών ψαριών, όπως ο σολομός, περίπου δύο φορές την εβδομάδα, αποτελεί έναν πρακτικό στόχο για την υγεία της καρδιάς.

Ποια είναι τα οφέλη του κοτόπουλου για την υγεία της καρδιάς;

Το κοτόπουλο είναι μια ισχυρή πηγή πλήρους πρωτεΐνης (περιέχει και τα 9 απαραίτητα αμινοξέα) και συνήθως έχει χαμηλότερο συνολικό λίπος από τον σολομό, ειδικά όταν επιλέγετε στήθος κοτόπουλου χωρίς πέτσα. Μπορεί να είναι χρήσιμο για άτομα που θέλουν μια άπαχη πρωτεΐνη, που να είναι εύκολη στην προετοιμασία και ευρέως διαθέσιμη.

Η αξία του κοτόπουλου για την υγεία της καρδιάς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την μέθοδο κοπής και μαγειρέματος. Το κοτόπουλο χωρίς πέτσα, ψητό ή βραστό διαφέρει πολύ από το τηγανητό κοτόπουλο, τα επεξεργασμένα προϊόντα κοτόπουλου ή το κοτόπουλο που σερβίρεται με αλμυρές σάλτσες.

Το κοτόπουλο λειτουργεί καλύτερα για την υγεία της καρδιάς όταν αντικαθιστά τα επεξεργασμένα κρέατα, όπως το μπέικον, τα λουκάνικα και τα αλλαντικά.

σολομος

Ποιο είναι καλύτερο: ο σολομός ή το κοτόπουλο;

Για την υγεία της καρδιάς, ο σολομός είναι η καλύτερη επιλογή, επειδή προσφέρει ωμέγα-3 λιπαρά μαζί με πρωτεΐνες υψηλής ποιότητας. Το κοτόπουλο εξακολουθεί να είναι μια υγιεινή επιλογή, αλλά δεν παρέχει το ίδιο επίπεδο καρδιακά προστατευτικών λιπαρών.

Η καλύτερη απάντηση είναι να μην επιλέγετε ένα για πάντα. Μια υγιεινή για την καρδιά διατροφή μπορεί να περιλαμβάνει και τα δύο:

  • Τρώτε σολομό ή άλλα λιπαρά ψάρια περίπου δύο φορές την εβδομάδα
  • Επιλέγετε κοτόπουλο χωρίς πέτσα τις υπόλοιπες ημέρες για άπαχη πρωτεΐνη
  • Αποφύγετε το τηγάνισμα οποιουδήποτε τροφίμου
  • Περιορίστε το βούτυρο, τις κρεμώδεις σάλτσες, τα ζαχαρούχα γλασαρίσματα και την υπερβολική ποσότητα αλατιού
  • Σερβίρετε και τα δύο μαζί με λαχανικά, όσπρια ή δημητριακά ολικής αλέσεως

Αυτή η ισορροπία δίνει στον οργανισμό διαφορετικά θρεπτικά συστατικά χωρίς να βασίζεται υπερβολικά σε μία πηγή πρωτεΐνης.

Παίζει ρόλο ο τύπος του σολομού ή του κοτόπουλου;

Ναι. Ο φρέσκος, κατεψυγμένος ή κονσερβοποιημένος σολομός μπορεί να είναι υγιεινός για την καρδιά. Εντούτοις ο κονσερβοποιημένος σολομός μπορεί να περιέχει πρόσθετο αλάτι, οπότε ελέγξτε καλά την ετικέτα. Ο σολομός θεωρείται γενικά μια επιλογή ψαριού με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε υδράργυρο, γεγονός που τον καθιστά κατάλληλο για τακτική κατανάλωση από τους περισσότερους ανθρώπους.

Για το κοτόπουλο, το στήθος είναι συνήθως πιο άπαχο κομμάτι από τα μπούτια ή τις φτερούγες, και η αφαίρεση της πέτσας μειώνει τα κορεσμένα λιπαρά. Τα επεξεργασμένα προϊόντα κοτόπουλου, όπως οι κοτομπουκιές και τα παναριστά κομμάτια, έχουν συχνά υψηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο και είναι λιγότερο φιλικά προς την καρδιά.

Πώς πρέπει να μαγειρεύετε τον σολομό και το κοτόπουλο για την υγεία της καρδιάς

Οι πιο υγιεινές μέθοδοι είναι το ψήσιμο στο φούρνο ή στη σχάρα, ο ατμός, το ποσέ ή το τηγάνισμα στον αέρα με ελάχιστο λάδι. Χρησιμοποιήστε ελαιόλαδο, λεμόνι, βότανα, σκόρδο, πιπέρι, πάπρικα ή μαρινάδες με βάση το ξύδι αντί για βαριές σάλτσες.

Αποφύγετε το συχνό τηγάνισμα, το πανάρισμα, το καψάλισμα των κομματιών και τα καρυκεύματα με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Αυτές οι επιλογές μπορούν να μειώσουν το όφελος για την υγεία της καρδιάς από μια κατά τα άλλα θρεπτική πρωτεΐνη.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι το κοτόπουλο καλύτερο από τον σολομό για την απώλεια βάρους;

Το στήθος κοτόπουλου έχει συχνά χαμηλότερες θερμίδες και υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη ανά μερίδα, κάτι που μπορεί να βοηθήσει ορισμένα άτομα με τον έλεγχο του βάρους. Αλλά τα υγιή λίπη του σολομού μπορούν να βελτιώσουν την αίσθηση πληρότητας και να παρέχουν θρεπτικά συστατικά, που λείπουν στο κοτόπουλο.

Είναι ο σολομός σε κονσέρβα τόσο υγιεινός όσο ο φρέσκος;

Ο σολομός σε κονσέρβα μπορεί να είναι μια υγιεινή επιλογή και συχνά παρέχει ωμέγα-3 λιπαρά. Επιλέξτε εκδόσεις με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο όταν είναι δυνατόν, ειδικά εάν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση.

Συμπέρασμα

Ο σολομός είναι γενικά καλύτερος από το κοτόπουλο για την υγεία της καρδιάς, επειδή παρέχει ωμέγα-3 λιπαρά οξέα (EPA και DHA). Αλλά το κοτόπουλο παραμένει μια υγιής άπαχη πρωτεΐνη όταν είναι χωρίς πέτσα, ελάχιστα επεξεργασμένο και όχι τηγανητό.

Η πιο έξυπνη προσέγγιση για την καρδιά είναι να τρώτε σολομό τακτικά, να χρησιμοποιείτε το κοτόπουλο ως επιλογή άπαχης πρωτεΐνης και να προετοιμάζετε και τα δύο με απλές μεθόδους μαγειρέματος, που διατηρούν χαμηλά τα επίπεδα νατρίου και κορεσμένων λιπαρών.

Πηγές:
health.com
heart.org (1)
heart.org (2)
fda.gov
mayoclinic.org

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