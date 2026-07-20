Θα κόψετε καρπούζι; Αυτό το λάθος μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τροφικής δηλητηρίασης

Κατά τη μεταφορά, την αποθήκευση και την έκθεση στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η επιφάνεια του καρπουζιού μπορεί να έρθει σε επαφή με χώμα, χέρια, κιβώτια και άλλες μολυσμένες επιφάνειες

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Θα κόψετε καρπούζι; Αυτό το λάθος μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τροφικής δηλητηρίασης
ΕΥ ΖΗΝ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η φλούδα του καρπουζιού μπορεί να φέρει βακτήρια όπως σαλμονέλα και E. coli, τα οποία μεταφέρονται στη σάρκα αν δεν πλυθεί πριν το κόψιμο.
  • Είναι απαραίτητο να πλένουμε καλά το καρπούζι με τρεχούμενο νερό και να χρησιμοποιούμε καθαρή βούρτσα πριν το κόψουμε.
  • Πρέπει να πλένουμε τα χέρια, το μαχαίρι και την επιφάνεια κοπής πριν και μετά την προετοιμασία για να αποφύγουμε τη διασταυρούμενη μόλυνση.
  • Μετά το πλύσιμο, το καρπούζι πρέπει να στεγνώνεται για να μειωθεί ο κίνδυνος γλιστρήματος και ανάπτυξης μικροοργανισμών.
  • Το κομμένο καρπούζι πρέπει να φυλάσσεται στο ψυγείο σε κλειστό δοχείο και μακριά από ωμά κρέατα για να περιοριστεί η ανάπτυξη βακτηρίων.
Snapshot powered by AI

Το να κόβουμε ένα καρπούζι χωρίς να έχουμε πρώτα πλύνει τη φλούδα του μπορεί να φαίνεται μια αθώα συνήθεια, όμως αυτή η πρακτική μπορεί να οδηγήσει στη μεταφορά επικίνδυνων βακτηρίων στο εσωτερικό του φρούτου που καταναλώνουμε. Ειδικοί προειδοποιούν ότι μια απλή προφύλαξη μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο τροφικής δηλητηρίασης.

Κατά τη μεταφορά, την αποθήκευση και την έκθεση στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η επιφάνεια του καρπουζιού μπορεί να έρθει σε επαφή με χώμα, χέρια, κιβώτια και άλλες μολυσμένες επιφάνειες.

Παρότι η φλούδα συνήθως δεν καταναλώνεται, το μαχαίρι περνάει πρώτα από αυτήν πριν φτάσει στη σάρκα του φρούτου. Έτσι, υπάρχει πιθανότητα να μεταφέρει μικροοργανισμούς απευθείας στο εσωτερικό του καρπουζιού.

Τα βακτήρια μπορούν να περάσουν από τη φλούδα στη σάρκα

Μικροβιολόγοι επισημαίνουν ότι είναι σημαντικό να πλένουμε τόσο τα χέρια μας όσο και το εξωτερικό μέρος του καρπουζιού πριν ξεκινήσουμε το κόψιμο.

Μεταξύ των βακτηρίων που μπορεί να βρίσκονται στην επιφάνεια του φρούτου είναι η σαλμονέλα (Salmonella) και το E. coli, τα οποία έχουν συνδεθεί με περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης.

Αν τα βακτήρια φτάσουν στη σάρκα του καρπουζιού, μπορούν να πολλαπλασιαστούν, ιδιαίτερα αν το φρούτο παραμείνει εκτός ψυγείου για μεγάλο χρονικό διάστημα ή δεν αποθηκευτεί σωστά.

Η φλούδα πρέπει να πλένεται πριν το κόψιμο

Πριν κόψετε το καρπούζι, ξεπλύνετε ολόκληρη την επιφάνειά του κάτω από τρεχούμενο νερό.

Επειδή η φλούδα είναι παχιά και ανθεκτική, μπορεί να τρίβεται απαλά με μια καθαρή βούρτσα, η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το πλύσιμο φρούτων και λαχανικών.

Δεν χρειάζεται η χρήση απορρυπαντικών ή άλλων καθαριστικών προϊόντων. Το τρεχούμενο νερό και η τριβή αρκούν για να απομακρύνουν μέρος της βρωμιάς και των μικροοργανισμών.

Καθαρά χέρια, μαχαίρι και επιφάνεια κοπής

Τα χέρια πρέπει να πλένονται πριν και μετά τον χειρισμό του καρπουζιού, ιδιαίτερα αν έχουν προηγηθεί εργασίες προετοιμασίας άλλων τροφίμων.

Το μαχαίρι και η επιφάνεια κοπής πρέπει επίσης να είναι καθαρά, ώστε να αποφεύγεται η διασταυρούμενη μόλυνση, δηλαδή η μεταφορά βακτηρίων από μια τροφή ή επιφάνεια σε άλλη.

Ο κίνδυνος αυξάνεται όταν η ίδια επιφάνεια κοπής έχει χρησιμοποιηθεί για ωμό κρέας, ψάρια ή άλλες ωμές τροφές χωρίς να έχει πλυθεί σωστά.

Στεγνώστε το καρπούζι πριν το κόψετε

Μετά το πλύσιμο, οι ειδικοί συστήνουν να στεγνώνετε τη φλούδα με χαρτί κουζίνας ή μια καθαρή πετσέτα.

Αυτό βοηθά στην απομάκρυνση της περίσσειας νερού και μειώνει τον κίνδυνο να γλιστρήσει το μαχαίρι κατά το κόψιμο.

Παράλληλα, μια πιο στεγνή επιφάνεια περιορίζει την υγρασία που μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη ορισμένων μικροοργανισμών.

Το κομμένο καρπούζι χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή

Αφού κοπεί, το καρπούζι πρέπει να τοποθετείται στο ψυγείο και να φυλάσσεται σε καλά κλειστό δοχείο ή να καλύπτεται σωστά.

Η ψύξη βοηθά στη διατήρησή του και καθυστερεί τον πολλαπλασιασμό βακτηρίων που ενδέχεται να έχουν μεταφερθεί στη σάρκα.

Επίσης, πρέπει να φυλάσσεται μακριά από ωμό κρέας και ψάρια, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης μέσα στο ψυγείο.

Προσοχή στα έτοιμα κομμένα φρούτα

Οι μικροβιολόγοι συνιστούν προσοχή όταν αγοράζουμε ήδη κομμένο καρπούζι, καθώς ο καταναλωτής δεν μπορεί να γνωρίζει πώς πλύθηκε, χειρίστηκε και αποθηκεύτηκε.

Αν επιλέξετε τέτοιο προϊόν, πρέπει να ελέγχετε ότι βρίσκεται σε σωστή ψύξη, είναι προστατευμένο και βρίσκεται εντός της ημερομηνίας κατανάλωσης.

Στο σπίτι, το καρπούζι δεν πρέπει να παραμένει εκτεθειμένο στη ζέστη για πολλές ώρες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες.

Ενδείξεις ότι το καρπούζι έχει χαλάσει

Αλλαγές στη μυρωδιά, υπερβολικά μαλακή υφή, μεγάλη ποσότητα υγρών ή περίεργη γεύση μπορεί να δείχνουν ότι το καρπούζι δεν είναι πλέον κατάλληλο για κατανάλωση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ασφαλέστερη επιλογή είναι να μην το φάμε.

Το πλύσιμο της φλούδας, η χρήση καθαρών εργαλείων και η σωστή αποθήκευση στο ψυγείο είναι απλά αλλά σημαντικά μέτρα για να απολαμβάνουμε το καλοκαιρινό αυτό φρούτο με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:16LIFESTYLE

Παρέλαση αστέρων στον τελικό του Μουντιάλ - Οι celebrities που έκλεψαν τα βλέμματα στις εξέδρες

11:06ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις για τις επτά Σχολές Μαθητείας σε τουρισμό και φιλοξενία

11:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί - Πώς υπολογίζεται

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Άνδρας πέθανε κατά τη διάρκεια σύλληψης από αστυνομικούς στη Μπολόνια - Σφοδρές αντιδράσεις

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Τα σημαντικότερα μαθήματα της ζωής έρχονται από τους ανθρώπους που αγαπάμε

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Το πράσινο στην Αθήνα: Πόσα δέντρα χρειάζεται η πόλη για να γίνει πιο δροσερή;

10:58WHAT THE FACT

«Μεταλλαγμένο» ρακούν τρομοκρατεί το Σιάτλ - Το σπάνιο πρόβλημα του άτυχου ζώου

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Χαλκιδική: Καταγγελίες για πλαστό έρανο - Προσπάθεια να αποσωληνωθεί η 7χρονη

10:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωβουλευτές ζητούν η Κομισιόν να λάβει μέτρα για τις διαφορετικές τιμές σε παρόμοια προϊόντα

10:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο: Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη, δεν ξεχνάμε, επαγρυπνούμε

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η M6 GT είναι το supercar του Bruce McLaren που επέστρεψε μετά από 57 χρόνια!

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Εφιαλτικές διακοπές για οικογένεια στην Κρήτη– 37χρονος χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά στο παιδί τους

10:41ΚΟΣΜΟΣ

«Όλοι φοβούνται να πεθάνουν»: Οι άνδρες στην Ουκρανία κρύβονται από τη στρατολογία

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: Το νέο σημείο ανάφλεξης στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν - Στους 17 οι νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες

10:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Aktor: Σε εξέλιξη από σήμερα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 650 εκατ. ευρώ

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Στα δικαστήρια για την απολογία του ο τέταρτος συλληφθέντας

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Νεκρός 13χρονος στους πανηγυρισμούς για το Παγκόσμιο Κύπελλο

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Νίσυρος: Νέος μόνιμος σεισμολογικός σταθμός ενισχύει την παρακολούθηση του ηφαιστείου στο νησί

10:14ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Έργα αναβάθμισης του σταθμού «Καλλιθέα» για τη βελτίωση προσβασιμότητας ατόμων ΑμεΑ

10:09ΕΥ ΖΗΝ

Θα κόψετε καρπούζι; Αυτό το λάθος μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τροφικής δηλητηρίασης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δεύτερο κύμα ζέστης - Από τους 41 στους 30 και ξανά στους... 38!

09:28LIFESTYLE

Οι γκάφες των ξένων σχολιαστών στον τελικό του Μουντιάλ - Μπέρδεψαν τον Ματ Ντέιμον με τον Μπραντ Πιτ (Βίντεο)

09:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οργή για τον Παρέδες: Τα βίντεο της ντροπής - Χτύπησε τον Γκαρσία και τον Γκάβι

06:52LIFESTYLE

Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης της ενημέρωσης – Σαρωτικές αλλαγές με φόντο τη νέα χρονιά

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Νεκρός 13χρονος στους πανηγυρισμούς για το Παγκόσμιο Κύπελλο

09:56WHAT THE FACT

Έριξαν 12.000 τόνους φλούδες πορτοκαλιού σε ένα άγονο χωράφι: 20 χρόνια μετά, οι επιστήμονες δεν πίστευαν αυτό που αντίκρισαν

06:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη-πτώμα σε βαλίτσα: Πέθανε πριν από 7 μέρες, φορούσε σορτσάκι και κοντομάνικο - Όσα γνωρίζουμε για την υπόθεση-θρίλερ

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για τη σατανική σύζυγο: Άφησε νηστικό το φίδι 3 ημέρες - Πλήρωσε τον εραστή για να το φέρει

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Χαλκιδική: Καταγγελίες για πλαστό έρανο - Προσπάθεια να αποσωληνωθεί η 7χρονη

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απανθρακωμένος εντοπίστηκε 30χρονος οδηγός ΙΧ το οποίο πήρε φωτιά αφού έπεσε σε κολώνα

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία αλλαγή μετά τον καύσωνα των 100 ωρών - Πότε πέφτει 12 βαθμούς η θερμοκρασία

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Εφιαλτικές διακοπές για οικογένεια στην Κρήτη– 37χρονος χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά στο παιδί τους

10:09ΕΥ ΖΗΝ

Θα κόψετε καρπούζι; Αυτό το λάθος μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τροφικής δηλητηρίασης

21:39ΚΟΣΜΟΣ

«Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να ανατιναχτείς ανά πάσα στιγμή»: Η ερώτηση Αραγκτσί στον Γουίτκοφ

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (20/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε κλοιό καύσωνα η χώρα – Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν 40άρια

05:54ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:57WHAT THE FACT

Viral επική αναμέτρηση: Γάτα εναντίον κόμπρας - Ο τελικός νικητής

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: Δύο νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο στον Κονιακό Δωρίδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ