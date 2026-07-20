Θα κόψετε καρπούζι; Αυτό το λάθος μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τροφικής δηλητηρίασης

Snapshot Η φλούδα του καρπουζιού μπορεί να φέρει βακτήρια όπως σαλμονέλα και E. coli, τα οποία μεταφέρονται στη σάρκα αν δεν πλυθεί πριν το κόψιμο.

Είναι απαραίτητο να πλένουμε καλά το καρπούζι με τρεχούμενο νερό και να χρησιμοποιούμε καθαρή βούρτσα πριν το κόψουμε.

Πρέπει να πλένουμε τα χέρια, το μαχαίρι και την επιφάνεια κοπής πριν και μετά την προετοιμασία για να αποφύγουμε τη διασταυρούμενη μόλυνση.

Μετά το πλύσιμο, το καρπούζι πρέπει να στεγνώνεται για να μειωθεί ο κίνδυνος γλιστρήματος και ανάπτυξης μικροοργανισμών.

Το κομμένο καρπούζι πρέπει να φυλάσσεται στο ψυγείο σε κλειστό δοχείο και μακριά από ωμά κρέατα για να περιοριστεί η ανάπτυξη βακτηρίων. Snapshot powered by AI

Το να κόβουμε ένα καρπούζι χωρίς να έχουμε πρώτα πλύνει τη φλούδα του μπορεί να φαίνεται μια αθώα συνήθεια, όμως αυτή η πρακτική μπορεί να οδηγήσει στη μεταφορά επικίνδυνων βακτηρίων στο εσωτερικό του φρούτου που καταναλώνουμε. Ειδικοί προειδοποιούν ότι μια απλή προφύλαξη μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο τροφικής δηλητηρίασης.

Κατά τη μεταφορά, την αποθήκευση και την έκθεση στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η επιφάνεια του καρπουζιού μπορεί να έρθει σε επαφή με χώμα, χέρια, κιβώτια και άλλες μολυσμένες επιφάνειες.

Παρότι η φλούδα συνήθως δεν καταναλώνεται, το μαχαίρι περνάει πρώτα από αυτήν πριν φτάσει στη σάρκα του φρούτου. Έτσι, υπάρχει πιθανότητα να μεταφέρει μικροοργανισμούς απευθείας στο εσωτερικό του καρπουζιού.

Τα βακτήρια μπορούν να περάσουν από τη φλούδα στη σάρκα

Μικροβιολόγοι επισημαίνουν ότι είναι σημαντικό να πλένουμε τόσο τα χέρια μας όσο και το εξωτερικό μέρος του καρπουζιού πριν ξεκινήσουμε το κόψιμο.

Μεταξύ των βακτηρίων που μπορεί να βρίσκονται στην επιφάνεια του φρούτου είναι η σαλμονέλα (Salmonella) και το E. coli, τα οποία έχουν συνδεθεί με περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης.

Αν τα βακτήρια φτάσουν στη σάρκα του καρπουζιού, μπορούν να πολλαπλασιαστούν, ιδιαίτερα αν το φρούτο παραμείνει εκτός ψυγείου για μεγάλο χρονικό διάστημα ή δεν αποθηκευτεί σωστά.

Η φλούδα πρέπει να πλένεται πριν το κόψιμο

Πριν κόψετε το καρπούζι, ξεπλύνετε ολόκληρη την επιφάνειά του κάτω από τρεχούμενο νερό.

Επειδή η φλούδα είναι παχιά και ανθεκτική, μπορεί να τρίβεται απαλά με μια καθαρή βούρτσα, η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το πλύσιμο φρούτων και λαχανικών.

Δεν χρειάζεται η χρήση απορρυπαντικών ή άλλων καθαριστικών προϊόντων. Το τρεχούμενο νερό και η τριβή αρκούν για να απομακρύνουν μέρος της βρωμιάς και των μικροοργανισμών.

Καθαρά χέρια, μαχαίρι και επιφάνεια κοπής

Τα χέρια πρέπει να πλένονται πριν και μετά τον χειρισμό του καρπουζιού, ιδιαίτερα αν έχουν προηγηθεί εργασίες προετοιμασίας άλλων τροφίμων.

Το μαχαίρι και η επιφάνεια κοπής πρέπει επίσης να είναι καθαρά, ώστε να αποφεύγεται η διασταυρούμενη μόλυνση, δηλαδή η μεταφορά βακτηρίων από μια τροφή ή επιφάνεια σε άλλη.

Ο κίνδυνος αυξάνεται όταν η ίδια επιφάνεια κοπής έχει χρησιμοποιηθεί για ωμό κρέας, ψάρια ή άλλες ωμές τροφές χωρίς να έχει πλυθεί σωστά.

Στεγνώστε το καρπούζι πριν το κόψετε

Μετά το πλύσιμο, οι ειδικοί συστήνουν να στεγνώνετε τη φλούδα με χαρτί κουζίνας ή μια καθαρή πετσέτα.

Αυτό βοηθά στην απομάκρυνση της περίσσειας νερού και μειώνει τον κίνδυνο να γλιστρήσει το μαχαίρι κατά το κόψιμο.

Παράλληλα, μια πιο στεγνή επιφάνεια περιορίζει την υγρασία που μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη ορισμένων μικροοργανισμών.

Το κομμένο καρπούζι χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή

Αφού κοπεί, το καρπούζι πρέπει να τοποθετείται στο ψυγείο και να φυλάσσεται σε καλά κλειστό δοχείο ή να καλύπτεται σωστά.

Η ψύξη βοηθά στη διατήρησή του και καθυστερεί τον πολλαπλασιασμό βακτηρίων που ενδέχεται να έχουν μεταφερθεί στη σάρκα.

Επίσης, πρέπει να φυλάσσεται μακριά από ωμό κρέας και ψάρια, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης μέσα στο ψυγείο.

Προσοχή στα έτοιμα κομμένα φρούτα

Οι μικροβιολόγοι συνιστούν προσοχή όταν αγοράζουμε ήδη κομμένο καρπούζι, καθώς ο καταναλωτής δεν μπορεί να γνωρίζει πώς πλύθηκε, χειρίστηκε και αποθηκεύτηκε.

Αν επιλέξετε τέτοιο προϊόν, πρέπει να ελέγχετε ότι βρίσκεται σε σωστή ψύξη, είναι προστατευμένο και βρίσκεται εντός της ημερομηνίας κατανάλωσης.

Στο σπίτι, το καρπούζι δεν πρέπει να παραμένει εκτεθειμένο στη ζέστη για πολλές ώρες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες.

Ενδείξεις ότι το καρπούζι έχει χαλάσει

Αλλαγές στη μυρωδιά, υπερβολικά μαλακή υφή, μεγάλη ποσότητα υγρών ή περίεργη γεύση μπορεί να δείχνουν ότι το καρπούζι δεν είναι πλέον κατάλληλο για κατανάλωση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ασφαλέστερη επιλογή είναι να μην το φάμε.

Το πλύσιμο της φλούδας, η χρήση καθαρών εργαλείων και η σωστή αποθήκευση στο ψυγείο είναι απλά αλλά σημαντικά μέτρα για να απολαμβάνουμε το καλοκαιρινό αυτό φρούτο με μεγαλύτερη ασφάλεια.