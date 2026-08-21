Ιβίσκος ή Matcha; Ποιο ρόφημα είναι καλύτερο για αντιοξειδωτικά και αρτηριακή πίεση

Ποτό ιβίσκου και ποτό Matcha: Σύγκριση σε αντιοξειδωτικά, καφεΐνη και οφέλη για την αρτηριακή πίεση.

Newsroom

Ιβίσκος ή Matcha; Ποιο ρόφημα είναι καλύτερο για αντιοξειδωτικά και αρτηριακή πίεση
ΕΥ ΖΗΝ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ιβίσκος και το matcha μπορούν να είναι υγιεινά μη ζαχαρούχα ροφήματα, αλλά προσφέρουν διαφορετικά πλεονεκτήματα.

Το Matcha παρέχει συμπυκνωμένες κατεχίνες πράσινου τσαγιού, καφεΐνη και L-θεανίνη, επειδή καταναλώνεται το φύλλο τσαγιού σε σκόνη. Ο ιβίσκος είναι φυσικά χωρίς καφεΐνη και πλούσιος σε ανθοκυανίνες και άλλες πολυφαινόλες.

Πώς συγκρίνονται ο ιβίσκος και το matcha διατροφικά;

Και τα δύο έχουν πολύ χαμηλές θερμίδες όταν είναι μη ζαχαρούχα ποτά, επομένως οι κύριες διαφορές τους προέρχονται από βιοδραστικές φυτικές ενώσεις και όχι από μακροθρεπτικά συστατικά.

ΧαρακτηριστικόΡόφημα ιβίσκουΡόφημα Matcha
Κύριες πολυφαινόλεςΑνθοκυανίνες, φαινολικά οξέαΚατεχίνες, ειδικά EGCG
ΚαφεΐνηΜηδενικήΝαι. Η ποσότητα ποικίλλει
Άλλες αξιοσημείωτες ενώσειςΟργανικά οξέαL-θεανίνη, χλωροφύλλη
Ερευνητικά στοιχεία για την αρτηριακή πίεσηΑποδείξεις μέσα από αρκετές δοκιμές ειδικά για τον ιβίσκοΕνδείξεις κυρίως μέσα από ευρύτερες δοκιμές για το πράσινο τσάι
  • Το matcha είναι σκόνη από τριμμένα φύλλα του φυτού Camellia sinensis, επομένως όσοι το πίνουν καταναλώνουν το ίδιο το φύλλο. Οι έρευνες εντοπίζουν την EGCG και άλλες κατεχίνες, την καφεΐνη και την L-θεανίνη μεταξύ των χαρακτηριστικών ενώσεών του.
  • Το ρόφημα ιβίσκου από το φυτό Hibiscus sabdariffa, παρασκευάζεται από τα άνθη του και παρέχει ανθοκυανίνες και φαινολικά οξέα, που του δίνουν το βαθύ κόκκινο χρώμα του.

Ποιο ρόφημα είναι καλύτερο για αντιοξειδωτικά;

Δεν υπάρχει επιστημονικά έγκυρος συνολικός νικητής.

Ο όρος "αντιοξειδωτικά" καλύπτει πολλές ενώσεις και οι εργαστηριακές δοκιμές αντιοξειδωτικής ικανότητας δεν μας λένε ποιο ποτό παρέχει μεγαλύτερη προστασία από ασθένειες.

Το matcha είναι μια συμπυκνωμένη πηγή κατεχινών πράσινου τσαγιού, ιδιαίτερα EGCG. Ο ιβίσκος παρέχει ένα διαφορετικό μείγμα που κυριαρχείται από ανθοκυανίνες και σχετικές πολυφαινόλες. Οι συγκεντρώσεις τους ποικίλλουν επίσης ανάλογα με την ποικιλία, την επεξεργασία, το μέγεθος μερίδας και την προετοιμασία.

Μια ποικίλη, πλούσια σε φυτά διατροφή έχει μεγαλύτερη σημασία για την υγεία από την προσπάθεια μεγιστοποίησης της αντιοξειδωτικής βαθμολογίας ενός ροφήματος.

Ποιο είναι καλύτερο για την μείωση της αρτηριακής πίεσης;

Εδώ ο ιβίσκος έχει το σαφέστερο κλινικό πλεονέκτημα.

Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση 17 τυχαιοποιημένων δοκιμών διαπίστωσε ότι ο ιβίσκος μείωσε τη συστολική αρτηριακή πίεση κατά περίπου 7,1 mmHg σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, με μεγαλύτερα αποτελέσματα σε άτομα που ξεκίνησαν με υψηλότερη πίεση. Μια άλλη μετα-ανάλυση 13 δοκιμών σε άτομα με ήπια έως μέτρια υπέρταση διαπίστωσε μειώσεις περίπου 6,7 mmHg στη συστολική και 4,4 mmHg στη διαστολική πίεση.

Εντούτοις και το πράσινο τσάι έχει κάποιες ενδείξεις μέτριας επίδρασης. Μια μετα-ανάλυση του 2025 επί 36 τυχαιοποιημένων δοκιμών διαπίστωσε μέσες μειώσεις περίπου 1,1 mmHg τόσο στη συστολική όσο και στη διαστολική πίεση. Είναι κρίσιμο ότι αυτές οι μελέτες εξέτασαν το πράσινο τσάι ή τα παρασκευάσματα πράσινου τσαγιού γενικά, όχι συγκεκριμένα το matcha. Θα ήταν επομένως παραπλανητικό να υποθέσουμε το ίδιο αποτέλεσμα από το matcha.

Το matcha περιέχει επίσης καφεΐνη. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία σημειώνει, ότι η καφεΐνη μπορεί να αυξήσει προσωρινά την αρτηριακή πίεση μέσω της αυξημένης συμπαθητικής δραστηριότητας. Αυτό δεν καθιστά το matcha επιβλαβές για όλους όσους πάσχουν από υπέρταση, αλλά η ευαισθησία στην καφεΐνη είναι σημαντική κατά την επιλογή μεταξύ των δύο αυτών ποτών.

τσαι ιβισκου

Μπορεί ο ιβίσκος να αντικαταστήσει τα φάρμακα για την αρτηριακή πίεση;

Όχι, σε καμία περίπτωση! Ο ιβίσκος μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη φαρμακευτική αγωγή. Οι ειδικοί δίνουν έμφαση σε ένα διατροφικό πρότυπο τύπου DASH, χαμηλότερο νάτριο, σωματική δραστηριότητα, διαχείριση βάρους και φαρμακευτική αγωγή.

Ωστόσο, ακριβώς επειδή ο ιβίσκος μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση, τα άτομα που λαμβάνουν αντιυπερτασικά φάρμακα θα πρέπει να είναι προσεκτικά με τα συμπυκνωμένα προϊόντα ιβίσκου και να συζητούν την τακτική του χρήση σε επίπεδο συμπληρώματος με τον γιατρό τους. Το ότι κάτι είναι «φυσικό» δεν σημαίνει ότι δεν προκαλεί αλληλεπιδράσεις.

Είναι ασφαλές να πίνετε matcha τακτικά;

Για τους περισσότερους ενήλικες, το πράσινο τσάι ως ρόφημα θεωρείται γενικά ασφαλές. Εντούτοις, το πράσινο τσάι περιέχει καφεΐνη και μπορεί να αλληλεπιδράσει με ορισμένα φάρμακα. Τα συμπυκνωμένα εκχυλίσματα πράσινου τσαγιού ενέχουν πρόσθετες ανησυχίες για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης σπάνιας ηπατικής βλάβης. Αλλά το συνηθισμένο τσάι matcha δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ισοδύναμο με ένα εκχύλισμα υψηλής δόσης.

Συμπέρασμα

Επιλέξτε ιβίσκο εάν η προτεραιότητά σας είναι ένα ρόφημα χωρίς καφεΐνη με ισχυρότερα στοιχεία για την μείωση της αρτηριακής πίεσης. Επιλέξτε matcha εάν θέλετε κατεχίνες πράσινου τσαγιού και ένα ρόφημα με καφεΐνη. Για τα αντιοξειδωτικά, δεν υπάρχει σαφής νικητής.

Και τα δύο μπορούν να ταιριάξουν σε μια υγιεινή διατροφή, αλλά κανένα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως υποκατάστατο ενός συνολικού υγιεινού για την καρδιά διατροφικού προτύπου ή τυχόν συνταγογραφούμενης θεραπείας για την υπέρταση.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:48ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: Οι περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα - Στο «κόκκινο» Λούτσα και Μαρκόπουλο

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Γιατί συνετρίβη τελικά το ελικόπτερο; Ο αεροναυπηγός Φαίδων Καραϊωσηφίδης αναλύει στο Newsbomb το επικρατέστερο σενάριο

13:25LIFESTYLE

Σάκης Αρσενίου: Δύσκολες ώρες για τον γνωστό τραγουδιστή - Μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο κατασκοπείας στη Σλοβενία: Στο επίκεντρο η Πρόεδρος - Το αυτοκινητικό και η Ρωσίδα φίλη

13:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Amazon:Επικό λάθος εκατομμυρίων με την ταινία του Τζέισον Στέιθαμ - Κυκλοφόρησε onlline πριν από την πρεμιέρα

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Ζωνιανά Κρήτης - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Σύγκρουση θαλαμηγού με ιστιοφόρο - Επτά οι επιβαίνοντες των δύο σκαφών

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Ιβίσκος ή Matcha; Ποιο ρόφημα είναι καλύτερο για αντιοξειδωτικά και αρτηριακή πίεση

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο 16χρονοι έπειτα από ατύχημα σε θαλάσσια παιδική χαρά

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Τουρτούγια Λάρισας - Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

12:57WHAT THE FACT

Το «γιαπωνέζικο τρικ» που διώχνει τη ζέστη από το αυτοκίνητο σε λίγα δευτερόλεπτα

12:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τσάφος: Η Ελλάδα διατηρεί μια από τις χαμηλότερες τιμές ρεύματος χονδρικής στην Ευρώπη

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενοι ορειβάτες από το 1992 βρέθηκαν θαμμένοι σε ελβετικό παγετώνα που λιώνει

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Μαστοράκης για Μαντόνα: «Κάντε την υπουργό για να έρθουν high class τουρίστες αντί φθηνού υπερτουρισμού»

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Σφακιά: Τεράστιος γύπας «προσγειώθηκε» σε πολυσύχναστη παραλία και προκάλεσε τρόμο στους λουόμενους

12:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κομισιόν: Καθησυχαστική για τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη

12:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το ισχυρότερο Super El Nino εδώ 100 χρόνια - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις της Τζιλ Μπάιντεν για το καταστροφικό ντιμπέιτ το 2024 - Μετά τους φόβους εγκεφαλικού, δεν αποκλείει να τον νάρκωσαν

12:27ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λευτέρης Πετρούνιας: Έτοιμος για το 9ο (!) χρυσό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα - Τι ώρα αγωνίζεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:12ΥΓΕΙΑ

Συμπτώματα Ιού Δυτικού Νείλου: Πώς θα καταλάβετε αν έχετε μολυνθεί - Τι να κάνετε επιτόπου

13:25LIFESTYLE

Σάκης Αρσενίου: Δύσκολες ώρες για τον γνωστό τραγουδιστή - Μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Συρίγος στο Newsbomb: «Εξαιρετική ευκαιρία για την Ελλάδα να μπλοκάρει την Τουρκία» από Rearm και F-35

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Πανούτσος: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Η δραματική ιστορία του 16χρονου που ζει εδώ και 5 χρόνια μέσα σε μια λίμνη - Η σπάνια ασθένεια

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγέλη αγριογούρουνων περικύκλωσε ανήλικους σε πάρκο - Κάλεσαν το 100 για να σωθούν

10:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι επόμενες δύσκολες 96 ώρες - Η πρόγνωση του ECMWF για την Ελλάδα

11:14ΚΥΠΡΟΣ

Βlackout στην Κύπρο: Χωρίς ρεύμα σχεδόν όλο το νησί – Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες

07:59ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρείται στην αρτηριακή πίεση όσων τρώνε τακτικά σπόρους Chia

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Μπαλί: Στη φυλακή για έναν χρόνο Ελβετός τουρίστας - Καταδικάστηκε για προσβολή της ιερής Μέρας της Σιωπής

12:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το ισχυρότερο Super El Nino εδώ 100 χρόνια - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

08:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Πότε καταβάλλονται - Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά Ταμείο

12:09ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Έντονη κυκλοφορία του ιού Δυτικού Νείλου –Αναμένεται αύξηση κρουσμάτων

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Πότε θα φωτίσει τον ουρανό το «φεγγάρι του Οξύρρυγχου»

11:19LIFESTYLE

Έξαλλοι οι Καναδοί με τον Τριντό: Θα πληρώσουν τους σωματοφύλακες για τα πολυτελή ταξίδια του με την Κέιτι Πέρι ανά τον κόσμο

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Μαστοράκης για Μαντόνα: «Κάντε την υπουργό για να έρθουν high class τουρίστες αντί φθηνού υπερτουρισμού»

09:06WHAT THE FACT

Πύθωνας 4,5 μέτρων έγινε το πρώτο φίδι στον κόσμο που υποβλήθηκε σε αντικαρκινική θεραπεία

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τζουμέρκα: Νεκρός 86χρονος που έπεσε από τη στέγη του σπιτιού του

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Χειροβομβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε σε πεζοδρόμιο

09:47ΠΑΙΔΕΙΑ

Tο νέο μάθημα που θα διδάσκεται σε Γυμνάσια και Λύκεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ