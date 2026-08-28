Αυτή είναι η καλύτερη δίαιτα για την πρόληψη της άνοιας, σύμφωνα με καθηγητή του Χάρβαρντ

Άνοια: Είναι η δίαιτα MIND η καλύτερη δίαιτα για την πρόληψή της;

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Αυτή είναι η καλύτερη δίαιτα για την πρόληψη της άνοιας, σύμφωνα με καθηγητή του Χάρβαρντ
ΕΥ ΖΗΝ
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  • Η δίαιτα MIND, που συνδυάζει στοιχεία της μεσογειακής διατροφής και της δίαιτας DASH, προτείνεται από τον καθηγητή Walter C. Willett ως η καλύτερη επιλογή για την υγεία του εγκεφάλου και πιθανή πρόληψη της άνοιας.
  • Η δίαιτα MIND δίνει έμφαση σε λαχανικά, μούρα, δημητριακά ολικής αλέσεως, ψάρια και φυτικά έλαια, ενώ περιορίζει το κόκκινο κρέας, το βούτυρο, τα τηγανητά και τα γλυκά.
  • Οι παρατηρητικές μελέτες δείχνουν συσχέτιση της δίαιτας MIND με μειωμένο κίνδυνο άνοιας, αλλά η ισχυρότερη τυχαιοποιημένη δοκιμή δεν απέδειξε σαφή υπεροχή της σε τριετή παρακολούθηση.
  • Η πρόληψη της άνοιας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και καμία δίαιτα δεν εγγυάται πλήρη αποτροπή της νόσου.
  • Η δίαιτα MIND θεωρείται ένα αξιόπιστο διατροφικό πρότυπο για την υποστήριξη της γνωστικής και καρδιαγγειακής υγείας, με πιθανά μακροπρόθεσμα οφέλη χωρίς εγγυήσεις.
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Αν θέλετε να τρώτε για μακροπρόθεσμη υγεία του εγκεφάλου, ο επιδημιολόγος και καθηγητής διατροφής του Χάρβαρντ, δρ. Walter C. Willett, υποστηρίζει ότι η καλύτερη επιλογή είναι η δίαιτα MIND ή μια παραδοσιακή μεσογειακή δίαιτα πολύ παρόμοια με αυτήν.

Αυτό δεν είναι το ίδιο με το να λέμε ότι οποιαδήποτε δίαιτα μπορεί να αποτρέψει την άνοια με βεβαιότητα. Οι παρατηρητικές μελέτες είναι ενθαρρυντικές, αλλά η ισχυρότερη τυχαιοποιημένη δοκιμή μέχρι στιγμής δεν έδειξε ότι η MIND ξεπέρασε σαφώς μια δίαιτα σύγκρισης σε διάστημα τριών ετών.

Τι είναι η δίαιτα MIND;

MIND σημαίνει Mediterranean Intervention for Neurodegenerative Delay (Μεσογειακή Παρέμβαση για Νευροεκφυλιστική Καθυστέρηση). Συνδυάζει στοιχεία της μεσογειακής διατροφής με τη δίαιτα DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension, δηλαδή Διατροφικές Προσεγγίσεις για την Αντιμετώπιση της Υπέρτασης).

Δίνει έμφαση σε:

  • λαχανικά (ειδικά στα φυλλώδη χόρτα)
  • μούρα
  • δημητριακά ολικής αλέσεως
  • φασόλια
  • ξηρούς καρπούς
  • ψάρια
  • πουλερικά και
  • φυτικά έλαια

Ταυτόχρονα, περιορίζει:

  • κόκκινο και επεξεργασμένο κρέας
  • βούτυρο
  • τυρί
  • τηγανητά
  • fast food και
  • γλυκά

Ο δρ. Willett επισημαίνει τα πλούσια σε καροτενοειδή λαχανικά, τα μούρα και τις μέτριες ποσότητες λιπαρών ψαριών ως συστατικά φιλικά προς τον εγκέφαλο.

Η σύνδεση με την αρτηριακή πίεση έχει επίσης σημασία. Η υπέρταση είναι ένας καθιερωμένος παράγοντας κινδύνου για άνοια, επομένως μια δίαιτα που υποστηρίζει την καρδιαγγειακή υγεία μπορεί επίσης να υποστηρίζει τον εγκέφαλο.

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Πόσο ισχυρά είναι τα στοιχεία ότι η δίαιτα MIND μειώνει τον κίνδυνο άνοιας;

Τα σχετικά ερευνητικά στοιχεία είναι πολλά υποσχόμενα αλλά ανάμεικτα.

Μια ανάλυση του 2023 στο JAMA Psychiatry, που συνδυάζει τρεις προοπτικές ομάδες διαπίστωσε, ότι η ισχυρότερη προσήλωση στη δίαιτα MIND συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας. Άλλες παρατηρητικές μελέτες έχουν συνδέσει υψηλότερες βαθμολογίες MIND με βραδύτερη γνωστική εξασθένηση και λιγότερη εγκεφαλική παθολογία, που σχετίζεται με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Αλλά η συσχέτιση δεν αποδεικνύει πρόληψη. Τα άτομα που ακολουθούν πιο υγιεινές δίαιτες μπορεί επίσης να ασκούνται περισσότερο, να καπνίζουν λιγότερο ή να διαφέρουν με άλλους τρόπους, οι οποίοι επηρεάζουν τον κίνδυνο άνοιας.

Αυτός ο περιορισμός έγινε πιο σαφής σε μια τυχαιοποιημένη δοκιμή του 2023 στο New England Journal of Medicine. Περισσότεροι από 600 ηλικιωμένοι ενήλικες με οικογενειακό ιστορικό άνοιας ακολούθησαν είτε τη δίαιτα MIND είτε μια δίαιτα ελέγχου με ήπιο περιορισμό θερμίδων. Μετά από τρία χρόνια, και οι δύο ομάδες βελτιώθηκαν ελαφρώς στη γνωστική λειτουργία, αλλά η διαφορά μεταξύ τους δεν ήταν στατιστικά σημαντική.

Οι επιστήμονες περιγράφουν τα στοιχεία για τη δίαιτα MIND και την μεσογειακή διατροφή ως ανάμεικτα και αναφέρουν ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα, για να διαπιστωθεί εάν κάποια από τις δύο μπορεί να αποτρέψει ή να καθυστερήσει τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Έτσι, η σύσταση του δρ. Willett ταιριάζει σε μεγάλο βαθμό με τα ευρύτερα παρατηρητικά στοιχεία, ενώ τα τυχαιοποιημένα στοιχεία αφήνουν το μέγεθος και τη βεβαιότητα οποιουδήποτε αποτελέσματος πρόληψης της άνοιας άλυτο.

Γιατί ο δρ. Willett εξακολουθεί να προτιμά τη δίαιτα MIND;

Ο δρ. Willett υποστηρίζει ότι η άνοια αναπτύσσεται με την πάροδο των δεκαετιών, καθιστώντας μια τριετή δοκιμή ενδεχομένως πολύ σύντομη για να καταγράψει σημαντικές διαφορές. Σημειώνει επίσης, ότι η MIND επικαλύπτεται σε μεγάλο βαθμό με την παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή, η οποία έχει εκτεταμένα ερευνητικά στοιχεία για την καρδιαγγειακή υγεία.

Αυτό έχει σημασία επειδή παθήσεις όπως η υπέρταση, ο διαβήτης και οι καρδιαγγειακές παθήσεις επηρεάζουν και οι ίδιες τη γνωστική υγεία.

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Μπορεί μια δίαιτα να αποτρέψει την άνοια;

Καμία δίαιτα δεν μπορεί να εγγυηθεί την πρόληψη. Η ηλικία, η γενετική, η απώλεια ακοής, το κάπνισμα, η αρτηριακή πίεση, η σωματική δραστηριότητα, ο διαβήτης και άλλοι παράγοντες επηρεάζουν επίσης τον κίνδυνο.

Το ασφαλέστερο συμπέρασμα δεν είναι ότι η δίαιτα MIND έχει αποδειχθεί ότι προλαμβάνει την άνοια, αλλά ότι συγκαταλέγεται στα πιο αξιόπιστα διατροφικά πρότυπα για την υγεία του εγκεφάλου και της καρδιάς.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει να ακολουθείτε κατά γράμμα τη δίαιτα MIND;

Όχι. Παρατηρητικές μελέτες υποδηλώνουν ότι μπορεί να προκύψουν οφέλη ακόμη και με μέτρια προσήλωση. Ως διατροφικό πρότυπο είναι ευέλικτο και όχι «όλα ή τίποτα».

Είναι πολύ αργά για να αλλάξω τη διατροφή μου αν είμαι σε μεγαλύτερη ηλικία;

Οι υγιεινές διατροφικές αλλαγές μπορούν να βελτιώσουν την καρδιαγγειακή και μεταβολική υγεία σε κάθε στάδιο της ζωής. Αλλά το αν η αργότερη έναρξη της δίαιτας MIND προλαμβάνει συγκεκριμένα την άνοια δεν έχει ακόμη αποδειχθεί.

Συμπέρασμα

Η «βέλτιστη δίαιτα» που προτείνει ο καθηγητής του Χάρβαρντ, δρ. Walter Willett, για την πρόληψη της άνοιας είναι ουσιαστικά η προσέγγιση MIND/Μεσογειακή: πλούσια σε φυτά, ελάχιστα επεξεργασμένη, χαμηλή σε κορεσμένα λιπαρά και υποστηρικτική για την υγιή αρτηριακή πίεση.

Τα ερευνητικά στοιχεία είναι ενθαρρυντικά, αλλά όχι οριστικά. Η MIND είναι επί της ουσίας ένα υγιεινό διατροφικό πρότυπο για τον εγκέφαλο με πιθανά μακροπρόθεσμα οφέλη, αλλά όχι… εγγύηση κατά της άνοιας.

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